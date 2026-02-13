Älteste Gewinnerin jemals: Julie Andrews mit weiterem Emmy geehrt



Julie Andrews 2019 bei den Internationale Filmfestspielen von Venedig (Bild: IMAGO / Italy Photo Press)

Heute, 11:38h 3 Min.

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Julie Andrews (90) hat ihren eigenen Rekord ausgebaut. Bei den Creative Arts Emmys am Sonntagabend in Los Angeles wurde die Schauspielerin als beste Sprecherin einer Serienfigur ausgezeichnet. Prämiert wurde erneut ihre Erzählerstimme als Lady Whistledown in der Netflix-Serie "Bridgerton". Mit 90 Jahren bleibt Andrews damit die älteste Frau, die jemals einen Primetime Emmy gewonnen hat.



Vor Ort war sie nicht persönlich, stattdessen nahm Sprecher Eric Bauza die Trophäe im Peacock Theatre stellvertretend entgegen. Andrews ist zuletzt im März 2023 öffentlich aufgetreten.

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Eigene Bestmarke

Julie Andrews hatte den Altersrekord mit 89 vor einem Jahr mit ihrer Auszeichnung ebenfalls für "Bridgerton" aufgestellt. Zuvor teilten sich zwei 88-Jährige die Bestmarke: Betty White, die 2010 für ihre Moderation von "Saturday Night Live" gewann, und Beulah Bondi, 1977 für ihre Rolle in "The Waltons" geehrt. Bei den Männern liegt weiterhin Norman Lear vorn, der 2020 mit 98 Jahren gewann.



Gegen Andrews traten Pamela Adlon ("King of the Hill"), Hank Azaria ("Die Simpsons"), Trey Parker ("South Park"), Matt Vogel ("Die Muppet Show") und Steven Yeun ("Invincible") an. Für "Bridgerton" ist es die siebte Emmy-Auszeichnung insgesamt, zwei davon gehen auf Andrews' Konto.



Vor der Kamera ist für Andrews Schluss



Dass ihre Stimme inzwischen wichtiger ist als ihr Gesicht, hat die legendäre "Mary Poppins"-Darstellerin im August selbst erklärt. Dem "Hollywood Reporter" sagte sie, in der geplanten Fortsetzung von "Plötzlich Prinzessin" werde sie nicht mitspielen, weil sie mit dem Schauspielen vor der Kamera abgeschlossen habe: "Ich glaube, die absolute Wahrheit ist, dass ich über all das wirklich hinaus bin." Komplett im Ruhestand sei sie nicht, sie arbeite nur anders: an Büchern, Podcasts und Sprachaufnahmen.



Andrews gilt als queere Ikone, etwa weil sie in Rollen für Filme wie "Victor/Victoria" (1982) die Heteronormativität hinterfragte. Zudem engagierte sie sich auch für queere Menschen. So unterstützte sie während der Aidskrise Hilfsorganisationen  und das zu einer Zeit, als Hollywood und weite Teile der Öffentlichkeit das Thema HIV/Aids totschwiegen oder stigmatisierten.



Die Creative Arts Emmys werden an zwei Abenden vor der großen Emmy-Gala vergeben, die am 14. September stattfindet. Geehrt werden Leistungen abseits der Hauptkategorien, etwa in Animation, Dokumentation und Musik sowie in den technischen Gewerken.

Das sind die queeren Gewinner*innen

Einen leichten Dämpfer musste RuPaul hinnehmen: Seine Show "RuPaul's Drag Race" war inklusiver Ableger insgesamt für zehn Creative Emmys nominiert worden. Am Ende konnte die Sendung aber nur einen Preis gewinnen  in der Kategorie "Bestes Hairstyling für eine Varieté-, Non-Fiction- oder Reality-Sendung".



RuPaul musste sich in der Kategorie "Beste Moderation einer Reality- oder Reality-Wettbewerbssendung" erneut Alan Cumming geschlagen geben. Der bisexuelle Brite setzte sich für seine Moderation von "The Traitors" (die US-Version der RTL-Show "Die Verräter") zum dritten Mal in Folge durch. Zuvor hatte RuPaul diese Kategorie zwischen 2016 und 2023 acht Mal in Folge gewonnen. Insgesamt erhielt "The Traitors" sechs Creative Emmys. (spot/dk)