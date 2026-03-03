"Promis unter Palmen" mit Jessica Zemer und Harald Glööckler

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"Promis unter Palmen" geht in die nächste Runde: Zwölf Prominente kämpfen derzeit in einer Villa in Thailand um bis zu 50.000 Euro Preisgeld. Sat.1 hat nun bekannt gegeben, wer in der fünften Staffel der Realityshow dabei ist. Ausgestrahlt werden sollen die neuen Folgen im Frühjahr 2027.



Der wohl prominenteste Name im Teilnehmerfeld ist Designer Harald Glööckler. Er hat inzwischen reichlich Reality-Erfahrung gesammelt: Unter anderem belegte er 2022 im Dschungelcamp den vierten Platz (queer.de berichtete).



Auch eine queere Kandidatin ist mit im Rennen: Trans Frau Jessica Zemer dabei, die aktuell noch bei "Beauty & The Nerd" zu sehen ist, kämpft ebenfalls um das Preisgeld. Die Influencerin aus Darmstadt spielte zuvor in mehreren Formaten wie "Take Me Out" (2022) und "First Dates Hotel" (2023) oder bei "My Style Rocks" (2025) mit. 2022 nahm sie an der Wahl zu "Miss Germany" teil und setzte sich dort öffentlich für Antidiskriminierung und die queere Community ein.



Neben den beiden queeren Promis ziehen Elena Miras, Ariel, Stephen Dürr, Umut Tekin, Peer Kusmagk und Marc Terenzi ein. Sie alle waren ebenfalls bereits im Dschungelcamp dabei  die beiden Letztgenannten konnten sogar die Krone gewinnen.

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Bekannte Gesichter aus der Reality-Welt

Komplettiert wird die Runde von "Prominent getrennt"-Kandidatin Vanessa Brahimi, der einstigen "Promi Big Brother"-Bewohnerin Ginger Costello-Wollersheim und "Kampf der Realitystars"-Kandidat Chris Broy. Außerdem ist Richard Lugners Ex-Frau Cathy Lugner dabei.



In der Show leben die Kandidat*innen rund um die Uhr unter Beobachtung in einer Villa zusammen. In verschiedenen Spielen müssen sie ihre Ängste überwinden und beweisen, dass sie trotz aller Konflikte als Team funktionieren können  ganz nach dem Formatmotto "Für Geld mache ich alles!". Am Ende kann nur eine Person die goldene Kokosnuss und das Preisgeld mit nach Hause nehmen.



"Promis unter Palmen" blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. In der ersten Staffel 2020 wurde Claudia Obert von mehreren Mitstreiter*innen massiv angefeindet. Dass Sat.1 die Szenen ausstrahlte, sorgte für heftige Kritik. Ein Jahr später folgte nach homophoben Äußerungen von Prinz Marcus von Anhalt der nächste Skandal (queer.de berichtete). Nach dem plötzlichen Tod von Kandidat Willi Herren entschied sich der Sender schließlich, die Staffel nicht weiter auszustrahlen. Anschließend lag das Format vier Jahre auf Eis, bevor Sat.1 es 2025 zurückbrachte. In der letzten Staffel kam es erneut zu homophoben Beschimpfungen, dieses Mal durch Schauspielerin Anouschka Renzi (queer.de berichtete). (spot/cw)