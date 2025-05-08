Thorsten Schorn täglich fünf Stunden bei RTL Radio zu hören

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Thorsten Schorn wird dem deutschen Radio weiterhin erhalten bleiben: Ab dem 14. September soll er künftig von Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr "Die Schorn-Show" beim Sender RTL Radio moderieren. Die Show trägt den gleichen Namen wie seine Show im WDR-Sender 1Live, die von 2001 bis 2017 lief. Danach wechselte er zum Partnersender WDR 2 (queer.de berichtete). Erst vor knapp zwei Wochen gab WDR 2 überraschend bekannt, dass Schorn den Sender verlassen werde (queer.de berichtete).



Bereits jetzt ist Schorn für RTL aktiv, allerdings im TV-Bereich: So ist er etwa als als Spielleiter der RTL-Unterhaltungsshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" bekannt ebenso wie als markante "Shopping Queen"-Stimme" auf Vox. Die neue Sendung wird allerdings nicht wie seine WDR- oder RTL-TV-Shows in Köln produziert, sondern im RTL-Audio-Center Berlin. Laut RTL Radio verbindet die neue Sendung "Unterhaltung, Persönlichkeit und Feel-Good-Musik".

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Schorn freut sich auf "Chance, ein neues bundesweites Radioprogramm mit aufzubauen"

"Ich liebe es, Radio zu machen. Schon im Kinderzimmer. Und nach 25 glücklichen Jahren bei meinem letzten Sender hatte ich große Lust auf eine neue Herausforderung", so begründete Schorn seine neue Anstellung. "Das Konzept von RTL Radio und vor allem die Menschen dahinter haben mich vom ersten Moment an überzeugt. Die Chance, ein neues bundesweites Radioprogramm mit aufzubauen, finde ich unglaublich spannend."



Gegenüber dem Branchendienst DWDL erklärte Schorn, er werde seine neue Sendung gemeinsam mit Kollegin Andrea Ostermann moderieren. "Man hat uns beide so ein bisschen miteinander verheiratet", so der 50-Jährige. "Um uns besser kennenzulernen, haben wir uns während eines Urlaubs auf Mallorca getroffen. Beim Brainstorming für erste Ideen am Strand haben wir bei uns beiden viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Als nächstes suchen wir die Unterschiede, weil die es für die Moderation ja umso spannender machen."



RTL Radio hatte zuletzt im deutschen Radiomarkt ein Nischendasein, soll aber wieder zu alter Größe zurückfinden. Der Sender war unter dem Namen Radio Luxemburg insbesondere in den Sechziger- und Siebzigerjahren erfolgreich, galt aber in den letzten Jahren als eine wenig populäre Abspielstation ohne starke Persönlichkeiten. Mit prominenten Moderator*innen sowie einem generationenübergreifenden Mix aus aktuellen Gute-Laune-Poptiteln und bekannten Feel-Good-Klassikern will der Kanal nun Servicewellen wie SWR 3, Antenne Bayern oder Schorns alten Arbeitgeber WDR 2 angreifen  auch durch Verzahnung mit dem Fernsehkanal RTL.



"Mit RTL Radio bringen wir die große Entertainment-Welt von RTL noch konsequenter ins Audio und verbinden unsere starken Marken, Inhalte und Persönlichkeiten über Plattformgrenzen hinweg", erklärte dazu RTL-Radio-Chefin Nina Gerhardt. "Thorsten Schorn ist dafür die ideale Besetzung: Er ist seit vielen Jahren fest in der RTL-Welt verankert und zugleich ein erfahrener Radiomann. Damit vereint er die Gattungen auf besondere Weise und steht genau für das, was unser neues RTL Radio ausmacht: das Zusammenspiel von TV, Radio und Digital."

Coming-out im Jahr 2014

Schorn hatte sich 2014 am Ende einer Radiosendung von 1Live geoutet. Er nahm damals Bezug zum Coming-out des Fußballspielers Thomas Hitzlsperger und erklärte: "Ich bin Thorsten Schorn und schwul und tschüss" (queer.de berichtete). Erst im Juni absolvierte er mit seinem Ehemann Peiro einen seltenen Red-Carpet-Auftritt  beim Sommerfest der Film- und Medienstiftung NRW in Köln (queer.de berichtete).



Seit 2024 kommentiert Schorn auch im Ersten den Eurovision Song Contest (queer.de berichtete). An dieser Verpflichtung soll sein neuer Job offenbar nichts ändern. (dk)