

Das Publikum verfolgte das Leben von Cam (Eric Stonestreet, li.) und Mitch (Eric Stonestreet) elf Staffeln lang (Bild: ABC)

Heute, 13:59h 3 Min.

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Die amerikanischen Schauspieler Jesse Tyler Ferguson und Eric Stonestreet haben in einem Interview mit dem britischen "Guardian" auf ihre elf Jahre bei "Modern Family" zurückgeblickt  und auch auf den Hass, den sie wegen der sexuellen Orientierung ihre Figuren erhalten hatten. Die beiden stellten in der im amerikanischen Disney-Kanal ABC ausgestrahlten Sitcom das schwule Paar Mitch (Ferguson) und Cam (Stonestreet) dar.



Als Mitch und Cam in der Serie 2009 erstmals mit ihrer adoptierten Tochter Lily im US-Abendprogramm starteten, war ein schwules Paar mit Kind zur Prime-Time noch eine absolute Seltenheit. Genau das brachte damals jedoch auch scharfe Kritik mit sich: Von queeren Zuschauer*innen wie auch Kritiker*innen wurde moniert, die beiden würden sich zu oft streiten oder zu wenig körperliche Zuneigung zeigen.



"Mitch und Cam waren ein schwules Paar, das im Fernsehen ein Kind großzog. Deshalb lag das Mikroskop mit noch größerem Fokus auf ihnen, und viele ihrer Fehler wurden überbetont", erklärte Ferguson. "Aber wenn man zurückschaut und das Ganze betrachtet, sieht man einfach, wie viel Liebe zwischen diesen beiden Menschen und der Familie war, die sie aufgebaut haben."

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Ferguson: Mit zweierlei Maß gemessen

Ferguson verwies zudem darauf, dass mit zweierlei Maß gemessen worden sei: Bei heterosexuellen Paaren wie Jay und Gloria habe sich kaum jemand an fehlenden Küssen gestört. "Aber weil wir das schwule Paar waren, haben wir die ganze Kritik abbekommen", so der offen schwule Schauspieler. Die Serie reagierte schließlich mit der legendären Folge "The Kiss" (Deutscher Titel: "Krisen, Küsse und Chunchullo"), die Mitchells persönliche Scheu vor Intimität thematisierte und den Bogen sensibel auflöste.



| Direktlink | Mitch und Cams beste Momente

Eric Stonestreet, der selbst heterosexuell ist, blickt ebenfalls auf die anfänglichen Debatten um sein Casting zurück. Gerüchte, er wolle Ferguson vor der Kamera nicht küssen, hätten ihn damals mitgenommen: "Das war verletzend und schlicht dumm. Ich hatte zuvor im queeren Kultfilm 'Girls Will Be Girls' mitgemacht und dort mit einer Dragqueen rumgeknutscht  also bitte, Girl!" Vielmehr sei es dem Duo darum gegangen, echte, unperfekte Menschen zu zeigen, die abseits klassischer Schönheitsideale funktionieren: "Wir sind auf unsere eigene Art heiß", so Stonestreet mit einem Augenzwinkern.

Positive Auswirkungen durch queere Sichtbarkeit

Die tiefgreifende Auswirkungen ihrer Rollen wurde den beiden Schauspielern vor allem durch Fan-Reaktionen bewusst. Ferguson, der im konservativen New Mexico der 1980er und 90er ungeoutet aufgewachsen war, betonte, wie sehr ihm damals ein solches Vorbild gefehlt habe: Zu wissen, dass man heute für andere der Grund sei zu glauben, dass Heirat und Kinder als queere Person möglich sind, sei ein Geschenk.



Auch heute noch würden Teenager Stonestreet auf der Straße ansprechen, um ihm dafür zu danken, wie viel ihnen Cam für ihr eigenes Coming-out bedeutet habe  selbst Kids, die zur Erstausstrahlung noch gar nicht geboren waren.



Auch wenn "Modern Family" 2020 endete, als Mitch und Cam nach Missouri zogen, seien die beiden Stars bis heute befreundet. Off-Screen sind die Rollen allerdings vertauscht: Stonestreet beschrieb sich selbst als die pedantisch-besorgte Mitch-Variante, während Ferguson im Alltag locker und entspannt wie Cam sei. Auf die Frage, wie es Cam und Mitch heute wohl geht, ließ Ferguson keine Zweifel: Er habe unerschütterliches Vertrauen in die Beziehung der beiden  sie seien mit Sicherheit bis heute glücklich zusammen. (cw)