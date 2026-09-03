Mannheimer Swinger-Stadtrat: Auch Rechtsextreme bei seiner Sexparty willkommen

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Der Mannheimer Stadtrat Julien Ferrat hat die angebliche Beteiligung eines AfD-Funktionärs an seiner Swingerparty im Rathaus verteidigt. Es bestehe kein "sachlicher Grund", ein Mitglied der rechtsextremen Partei von der Sex-Veranstaltung auszuschließen, erklärte er.



Zuvor hatte der "Mannheimer Morgen" (Bezahlartikel) berichtet, dass ein Bezirksstadtrat der AfD bei der Swinger-Veranstaltung teilgenommen habe. Im Artikel heißt es, dass Ferrat "keine Berührungsängste" mit den Vertreter*­innen der Partei habe. "Generell sei er politisch offen, nach Cap d'Agde habe er auch eine Freie Wählerin mitgenommen." Anders als die AfD werden die Freien Wähler allerdings von keiner Verfassungsschutzbehörde als "gesichert rechtsextrem" eingestuft.

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"Kein sachlicher Grund, ihn von der Veranstaltung auszuschließen"

Ferrat teilte am Montag in einer Pressemitteilung mit: "Da der AfD-Bezirksbeirat Teil der Swinger-Szene ist, bestand kein sachlicher Grund, ihn von der Veranstaltung auszuschließen." Ihm seien Swinger aus nahezu allen Parteien bekannt. "Das Thema ist in der Gesellschaft deutlich stärker verankert als es die öffentliche Wahrnehmung vermuten lässt. Bei der Reise nach Cap d'Agde im vergangenen Jahr reichte das politische Spektrum der 28 Teilnehmer von links über mittig bis hin zu rechts."



Ferrat, der als einziger Kandidat seiner Wählervereinigung Die Mannheimer ins Stadtparlament gewählt worden war, hatte vor einem Monat eine "politische Swingerparty" im Rathaus angekündigt (queer.de berichtete). Insgesamt neun Personen sollen sich dafür Ende August in einem Raum getroffen haben, den er für einen "kommunalpolitischen Stammtisch" gebucht hatte (queer.de berichtete). Der Stadtrat lag mit der Mannheimer Stadtverwaltung zuvor wochenlang im Clinch wegen seiner Pläne.

Die Stadt teilte vor wenigen Tagen mit, Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) habe die Fraktionen des Gemeinderats informiert, dass der Vorgang Konsequenzen haben werde (queer.de berichtete). Denkbar sei etwa ein Ordnungsgeld. Die CDU im Gemeinderat warf Ferrat etwa vor, mit dieser Aktion nachweislich und vorsätzlich die Verwaltung belogen und getäuscht zu haben.



Ferrat selbst erklärte, er wolle in Mannheim ein FKK-Swinger-Paradies errichten. Ein solches würde jährlich Millionen in die Stadtkasse spülen  seine Pläne stünden also in Zusammenhang mit seinem kommunalpolitischen Mandat. (cw)