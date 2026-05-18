Hamburg: Mann bei homophob motivierten Gruppenangriff verletzt

Gestern, 17:15h 2 Min.

2 Min.

Bei einem mutmaßlich homophoben Übergriff haben im Hamburger Stadtteil Horn fünf Unbekannte einen 26-Jährigen verletzt. Wie die Hamburger Polizei am Montag mitteilte, verließ das Opfer Ende August die U-Bahn-Station Horner Rennbahn und ging anschließend in der Rennbahnstraße spazieren.



Dort sei er im Bereich zwischen dem Horner Weg und der Straße Am Gojenboom auf eine fünfköpfige Männergruppe getroffen, aus der heraus einer ihn unvermittelt in mutmaßlich homophober Absicht beleidigte. Auf dieses Verhalten angesprochen, habe einer der Männer den 26-Jährigen unvermittelt körperlich angegriffen. Im weiteren Verlauf verletzten die fünf Angreifer den Mann durch Tritte und Schläge, so dass er zu Boden stürzte.



Ein bislang unbekannter Zeuge kam dem Verletzten kurz darauf laut der Polizei zur Hilfe. In der Zwischenzeit hatten sich die Tatverdächtigen bereits in unbekannte Richtung entfernt. Der Geschädigte informierte zu einem späteren Zeitpunkt die Polizei und begab sich zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

- Werbung -



Der 26-Jährige habe die fünf Angreifer allesamt wie folgt beschreiben: circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß (einer von ihnen größer), "südländisches" Erscheinungsbild und bekleidet mit Jogginghosen und Basecaps.



Zeug*innen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere bitten die Ermittlerinnen und Ermittler den Zeugen, der dem Verletzten zur Hilfe kam, sich dringend bei ihnen zu melden. Der für Hasskriminalität zuständige Staatsschutz (LKA 73) führt die Ermittlungen. (cw/pm)