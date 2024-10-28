Ricky Martin: In Venedig steht seine Filmrolle im Mittelpunkt

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Ricky Martin (54) hat bei den Filmfestspielen in Venedig einen schillernden Auftritt hingelegt  allerdings nicht als Musiker. Der Puerto-Ricaner stellte dort seinen neuen Film "Overboard" (Originaltitel: "Hombre al agua") von Regisseur Gael García Bernal (47) vor. Martin spielt darin die Figur Roby und ist zugleich als ausführender Produzent an dem Projekt beteiligt.



Eine Besonderheit ist die Sprache des Films: Für Martin ist es die erste Rolle seit mehr als zwei Jahrzehnten, die er vollständig auf Spanisch spielt. Dass er überhaupt im Ensemble steht, war lange nicht bekannt. Seine Besetzung blieb bis zur Veröffentlichung des Trailers vor rund zwei Wochen unter Verschluss.

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Ein Anruf kurz vor Drehbeginn

Wie die Zusammenarbeit zustande kam, hatte Bernal vor Kurzem dem US-Branchenblatt "Deadline" erzählt. Martin sei einer jener glücklichen Zufälle gewesen, sagte der mexikanische Regisseur. Er habe ihn von Anfang an für die Rolle vor Augen gehabt, die Idee aber für so verrückt und beinahe unmöglich gehalten, dass er den Namen während eines Großteils der Entwicklungsphase für sich behalten habe.



Konkret wurde es erst kurz vor dem Drehstart in Mérida. Die Rolle habe lediglich einen einzigen Drehtag erfordert, so Bernal gegenüber demselben Magazin, weshalb sich das Team immer wieder gesagt habe, man werde schon jemanden finden. Dann besorgte er sich Martins Nummer und rief ihn an. Noch bevor er das Projekt richtig erklärt hatte, sagte der Sänger spontan zu: "Was immer du willst."

Aus Begeisterung wurde eine Produzentenrolle

Bernal lobte in dem Interview auch, wie sich Martin am Set einbrachte. Er sei mit enormer Großzügigkeit angereist, habe sich ganz auf den Geist des Films eingelassen und den Humor der Figur verstanden. Am Ende sei er einer ihrer größten Fürsprecher gewesen. Dass Martin zusätzlich als ausführender Produzent in das Projekt einstieg, habe sich aus dieser Begeisterung heraus ganz von selbst ergeben.



Martin selbst zeigte sich gegenüber "Deadline" dankbar für das Engagement: "Es ist stets eine Ehre, die Gelegenheit zu haben, an der Seite von Gael García Bernal zu arbeiten  einem der talentiertesten Schauspieler, Autoren und Regisseure seiner Generation. Ich bin hier, um in einer kleinen Rolle mein Bestes zu geben, doch mit Gael erreicht alles ein ganz neues Niveau."



Für Martin fällt das Filmprojekt in eine ohnehin dicht getaktete Phase. Parallel zu der Kinoarbeit läuft sein internationaler Tourneebetrieb weiter, die nächsten Konzerte stehen bereits an. Zuletzt vor der Kamera war er in der mit einem Emmy ausgezeichneten Apple-TV+-Serie "Palm Royale" zu sehen. (cw/spot)