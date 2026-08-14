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Humboldt-Universität in Berlin

Die Humboldt-Universität zu Berlin (HU) verfügt ab sofort über einen umfangreichen Bestand zur Geschichte von HIV und Aids. Wie die Universität mitteilte, wurden für das Haeberle-Hirschfeld-Archiv für Sexualwissenschaft insgesamt 17 Konvolute zu unterschiedlichen Aspekten der Aids-Pandemie erworben und damit für die Forschung gesichert. Die Politologin Corinna Gekeler und der Journalist Axel Schock recherchierten und warben exemplarische Vor- und Nachlässe für die Sammlung ein. Zur Eröffnung ist für den 29. Oktober 2026 eine Podiumsdiskussion mit den Initiator*­innen im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum der HU geplant.

Die Sammlung umfasst laut Universität mehrere zehntausend Einzeldokumente, darunter Briefe, Fotos, Korrespondenzen, Broschüren, Flugblätter und Rundschreiben. Sie enthält unter anderem persönliche Unterlagen von Menschen mit HIV in Haft, von ehrenamtlichen Aidshilfe-Mitarbeitenden, von Aktivist*­innen sowie von Angehörigen an Aids erkrankter Bluter. Hinzu kommen Bestände von Selbsthilfe- und Aktivist*­innengruppen sowie von Aidshilfen und deren Einrichtungen, etwa von Pflegediensten.

Bereits 2012 hatten HIV-Aktivist*­innen gemeinsam mit Journalist*­innen und Wissenschaftler*­innen begonnen, Dokumente zur Geschichte von HIV und Aids in Deutschland zu sichern. 2014 startete die Forschungsstelle Kulturgeschichte der Sexualität an der HU in Kooperation mit der Universitätsbibliothek ein Modellprojekt zur Aids-Geschichte. Dafür wurde das auf dem Nachlass des Sexualwissenschaftlers Erwin J. Haeberle beruhende Haeberle-Hirschfeld-Archiv gezielt um Quellen zur HIV- und Aids-Geschichte erweitert. An der Durchführung waren laut Universität Andreas Kraß, Leiter der Forschungsstelle Kulturgeschichte der Sexualität, und Yong-Mi Rauch, Leiterin der Abteilung Historische Sammlungen an der Universitätsbibliothek, beteiligt. Gefördert wurde das Projekt von der Bundes­stiftung Magnus Hirschfeld. (cw)

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