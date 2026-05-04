Teri Hatcher wird die neue Miranda Priestly in Londoner Musical

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Teri Hatcher (61) steht vom 20. Oktober an als Miranda Priestly auf der Bühne des Dominion Theatre im Londoner West End. Die 61-Jährige übernimmt die Rolle in "The Devil Wears Prada: The Musical" von Vanessa Williams, die laut "People" am 19. September zum letzten Mal als gefürchtete Chefredakteurin auftritt.



Die knapp einmonatige Lücke zwischen beiden Besetzungen füllt Debbie Kurup: Die Bühnendarstellerin spielt Miranda vom 21. September bis zum 17. Oktober. Hatchers Engagement ist derzeit bis zum 6. Februar 2027 terminiert.

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Was Hatcher an der Rolle reizt

In der Mitteilung zu ihrer Verpflichtung ordnete Hatcher die Figur selbst ein: Sie habe in ihrer Laufbahn einige beachtliche Frauen verkörpern dürfen, doch nur wenige könnten sich mit dieser Miranda Priestly messen. Sie freue sich außerordentlich, in London zu dem Stück zu stoßen.



Miranda nannte die Schauspielerin "intelligent" und "gebieterisch". Die Figur weise andere in die Schranken und sei dabei gleichzeitig komisch. "Ihre Dialoge sind unvergesslich, ihr Selbstbewusstsein ist ansteckend", ergänzte sie laut "People". Solche Rollen spiele man einfach gern. Besonders freue sie sich auf den scharfen Witz und den ikonischen Stil der Modechefin, den sie Abend für Abend einem neuen Publikum zeigen könne.



Von der Wisteria Lane auf die Musicalbühne



Einem Millionenpublikum wurde Hatcher als Susan Mayer bekannt, die sie in allen acht Staffeln von "Desperate Housewives" spielte. Davor stand sie als Lois Lane neben Dean Cain für "Superman  Die Abenteuer von Lois & Clark" vor der Kamera, 1997 trat sie im Bond-Film "Der Morgen stirbt nie" an der Seite von Pierce Brosnan als Paris Carver auf.



Die Bühne ist für sie kein Neuland: Ihr Musicaldebüt gab sie als Sally Bowles in der US-Tournee von Sam Mendes' "Cabaret"-Neuinszenierung, zuletzt war sie als Morticia Addams in "The Addams Family" zu sehen.



Mit ihrer Vorgängerin verbindet sie eine gemeinsame Serienvergangenheit: Williams stieß in der siebten Staffel zu "Desperate Housewives". Seither sind die beiden einander freundschaftlich verbunden, 2022 sahen sie sich bei der Premiere des Broadway-Stücks "POTUS" wieder.

800. Vorstellung Ende September

Das Musical beruht auf Lauren Weisbergers Bestseller von 2003 und der Verfilmung von 2006 mit Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci. Erzählt wird der Weg der angehenden Journalistin Andy Sachs, die den begehrten Assistenzjob bei der Chefin des Modemagazins "Runway" ergattert.



Die Musik stammt von Elton John, die Liedtexte schrieben Shaina Taub und Mark Sonnenblick, das Buch verfasste Kate Wetherhead. Für Regie und Choreografie zeichnet Jerry Mitchell verantwortlich.



Nach einem Lauf am Theatre Royal Plymouth wird die Produktion seit 2024 in London gespielt, am 23. September steht die 800. Vorstellung an. (spot/cw)