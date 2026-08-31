Sepp Müller will neuer CDU-Landeschef von Sachsen-Anhalt werden

Heute, 10:17h 4 Min.

4 Min.

Der Bundestags­abgeordnete Sepp Müller will neuer CDU-Landeschef in Sachsen-Anhalt werden. "Ich kandidiere als Landesvorsitzender", sagte der 37-Jährige am Montag nach einer Sitzung des CDU-Landesvorstands in Magdeburg. Müller ist stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.



Müller kündigte an, die Demokratie in der Mitte verteidigen zu wollen: "Es kann keine Zusammenarbeit mit der extremen Linken geben, und es kann keine Zusammenarbeit mit der extremen Rechten geben", betonte er. "Wer zu allen Seiten offen ist, der ist nicht ganz dicht." Wie eine Mehrheit im Parlament von Sachsen-Anhalt zustande kommen soll, dazu konnte er aber nichts sagen.



Zuvor hatte Ministerpräsident und Noch-Landeschef Sven Schulze angekündigt, dass es nach dem Absturz der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Herbst eine Neuwahl des Landesvorstands geben wird. Diese solle Ende November oder Anfang Dezember stattfinden, sagte Schulze nach einer Sitzung des CDU-Landesvorstands in Magdeburg. Auf Nachfragen von Journalisten, ob er erneut für den Vorsitz kandidieren wolle, sagte Schulze am Abend, dies sei nicht sein Plan.

- Werbung -



Merz rügt Müller

Nur wenige Stunden vor seiner Ankündigung, für den Landesvorsitz zu kandidieren, war Müller von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) öffentlich kritisiert worden. Ohne Müller namentlich zu nennen, sagte Merz bei einer Pressekonferenz in Berlin, er habe in den Parteigremien darauf hingewiesen, "dass es niemand von uns verstanden hat, dass wenige Tage vor dem Wahltermin ein stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion dem eigenen Spitzenkandidaten so in den Rücken fällt, wie das drei Tage vor der Wahl bis zum gestrigen Tag anhaltend geschehen ist."



Müller hatte wenige Tage vor der Wahl in einem Podcast gesagt, sollten die Umfrageergebnisse Wahlergebnisse werden, dann habe AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund einen Regierungsbildungsauftrag. Das sahen zwar einige ähnlich bei den Christdemokrat*innen, empfanden viele in der Hochphase des Wahlkampfs jedoch als Störfeuer.



Auf die Nachfrage von Journalist*innen, was er zur Kritik von Merz sage, betonte Müller: "Ich teile die Äußerung unseres Bundesvorsitzenden nicht, und vor allem teilt es die breite Mehrheit unserer Landespartei nicht." Zugleich betonte Müller, dass er als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag seinen Beitrag bei den anstehenden Reformen leisten wolle, "und hier hat Friedrich Merz meine volle Unterstützung".



Schulze bestätigte auf Nachfrage, dass Müllers Äußerung vor der Wahl auch in der Sitzung des Landesvorstands thematisiert worden sei. Man könne unterschiedlicher Meinung sein, aber man müsse die Themen intern lösen, sagte Schulze. Näher wollte er nicht darauf eingehen.

Seit 2017 im Bundestag

Sepp Müller gehört dem Bundestag seit 2017 an. Auch vier Jahre später hatte er das Direktmandat im Wahlkreis Dessau-Wittenberg geholt. 34,3 Prozent der Wähler stimmten damals für den gelernten Bankkaufmann aus Gräfenhainichen  das war das beste Erststimmenergebnis der CDU im Osten. Danach stieg er zum Fraktionsvize der Union auf. Vor der Bundestagswahl 2025 wurde Müller zum Spitzenkandidaten der CDU in Sachsen-Anhalt gekürt.



Anfang 2023 sorgte Müller aus privaten Gründen für Aufsehen: Er erklärte, dass er mit dem CSU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Stefinger liiert sei (queer.de berichtete). Für die beiden bedeutete die Mitteilung gleichzeitig ein Coming-out. Das Paar heiratete schließlich im Juni dieses Jahres (queer.de berichtete). Die beiden Politiker stellen das erste gleichgeschlechtliche Ehepaar aus zwei Bundestagsabgeordneten seit der Öffnung der Ehe vor neun Jahren dar.



Politisch blickt Müller, der die DDR nicht mehr bewusst erlebt hat, äußerst kritisch auf das SED-Regime und Die Linke. Bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags 2025, die Alterspräsident Gregor Gysi (Linke) leitete, hielt er demonstrativ das Buch "Die Täter sind unter uns. Über das Schönreden der SED-Diktatur" von Hubertus Knabe während Gysis Rede nach oben. Das Buch wendet sich gegen die Verklärung des DDR-Alltags und wirft der Linken vor, das Ausmaß der ostdeutschen Diktatur zu relativieren.



Beim Thema LGBTI-Rechte war Müller in der Vergangenheit eher distanziert. Vor seinem Coming-out äußerte er sich im Bundestagswahlkampf 2017 recht verhalten zur Ehe-Öffnung. "Papa, Mama, Kind" seien für ihn "die Regel" als Familie, sagte der CDU-Politiker damals dem Magazin "stern". "Die anderen akzeptieren wir trotzdem", so Müller weiter. Anders als Jens Spahn, der in der Debatte um queere Rechte gerne Worte wie "Kulturkampf" einbringt, etwa um gegen das Selbstbestimmungsgessetz zu kämpfen, oder empört verneint, queer zu sein, hält sich Müller bislang bei derartigen Fragen zurück. (dpa/dk)