Demokratische Politiker*­innen sprechen queeren Menschen nach AfD-Erfolg Mut zu

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Nach dem Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt sicherten Politiker*innen der demokratischen Parteien queeren Menschen zu, sie vor einem Abbau ihrer Rechte zu schützen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) erklärte etwa bei einem gemeinsamen Termin mit Berlins CDU-Spitzenkandidaten Stefan Evers in Berlin: "Menschen mit Migrationshintergrund, queere Menschen, Menschen jüdischen Glaubens, Menschen mit Behinderung, die jetzt Angst haben, sollen wissen: Der Bund und auch die Länder werden sie nicht aus dem Auge verlieren."



| Direktlink | Zitat auf 8:20

Er unterstrich, man werde genau darauf achten, was nach dem AfD-Sieg passiere. "Auch in Sachsen-Anhalt gilt weiterhin das Grundgesetz und nicht das völkische Programm der AfD", versicherte der Chef des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. Vor diesen Aussagen hatten Wüst und Evers gemeinsam auch demonstrativ das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin besucht.



Wüst gilt als einer der beliebtesten Unionspolitiker, der bei einem Sturz von Bundeskanzler Friedrich Merz als dessen Nachfolger gehandelt wird. Während Merz eher für einen pointiert konservativen Kurs steht, positioniert sich Wüst als Repräsentant einer pragmatischen Politik der Mitte, der auch gerne auf queere Menschen zugeht. Bereits 2022 forderte er etwa den Schutz queerer Menschen im Grundgesetz (queer.de berichtete). Die Bundes-CDU lehnt das aber bis heute ab (queer.de berichtete).



Kanzler Merz machte sich ohnehin bislang vor allem einen Namen, gegen queere Menschen zu polemisieren  etwa mit seinem Homosexuellen-Pädo-Vergleich oder seiner abwertenden "Zirkuszelt"-Bemerkung. Für beide Ausbrüche hat sich der Kanzler bis heute nicht entschuldigt. Bei seiner Nach-Wahl-Pressekonferenz am Montag sprach Merz  anders als Wüst  die Angst queerer Menschen überhaupt nicht an.

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Evers lehnt jegliche Zusammenarbeit mit AfD ab

Bürgermeisterkandidat Evers erklärte am Montag zusätzlich, dass es keine Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD geben werde. "Die AfD steht so ziemlich für alles, was Berlin nicht ausmacht", sagte Evers gegenüber dem RBB. Berlin stehe für Weltoffenheit, Internationalität und Zusammenhalt über die Grenzen von Kulturen hinweg. "Die AfD will genau das zerstören. Und deswegen werde ich auch mit allem, was ich kann, und allem, was wir haben, dafür einstehen, dass es niemals eine Zusammenarbeit mit dieser AfD gibt", so Evers. "Das ist für mich in der CDU ausgeschlossen."



Werner Graf, der Spitzenkandidat der Berliner Grünen, der wie Evers offen schwul ist, forderte konkreten Schutz und Solidarität für Gruppen, die durch das Erstarken der AfD unter Druck geraten. "Die demokratische Zivilgesellschaft, die Kulturschaffenden und die Menschen im Fadenkreuz der AfD brauchen nun Schutz und demokratischen Widerstand", so Graf. "Wir Grüne sind der Safe Space der Demokratie. Wir Grüne sind das Gegenmodell zur AfD", betonte er.



Auch Elif Eralp, die Spitzenkandidatin der Linken, sicherte Minderheiten zu, weiter für deren Schutz zu kämpfen: "Dieser Tag markiert einen historischen Bruch, doch der Kurs der Geschichte ist noch nicht gesetzt. Ich weiß, dass viele Menschen auch in Berlin heute Angst haben. Aber ich möchte ihnen allen sagen: Ihr seid nicht allein", so Eralp. "Ich will die Hauptstadt zum Ort der Hoffnung und Solidarität machen. Ich bin die Antwort auf Sachsen-Anhalt."

BVT*: AfD schafft "Nährboden für queerfeindliche Hasskriminalität"

Queere Aktivist*innen forderten von den Politiker*innen demokratischer Parteien, weiter gegen die Politik der rechtsextremen AfD vorzugehen: "Die demokratischen Parteien müssen jetzt klare Haltung zeigen. Wer marginalisierte Personen vor Gewalt schützen will, muss Rechtsextremismus entschieden entgegentreten", erklärte etwa Patricia Pederzani, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Trans* (BVT*). Für queere Menschen bedeutete das Wahlergebnis nicht nur eine alltägliche politische Veränderung, sondern Verunsicherung und Angst: "Kann ich in diesem Bundesland noch sicher leben? Maßnahmen wie ein angedrohter Stopp der Trans*gesundheitsversorgung für trans* Jugendliche oder die Beendigung von Aufklärungsprogrammen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt befördern Ausgrenzung, Ablehnung und Misstrauen gegenüber queeren Personen. Das ist ein Nährboden für queerfeindliche Hasskriminalität", warnte sie.



Bei einer Pressekonferenz nach seinem Wahlsieg stellte AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund klar, dass queere Partnerschaften nicht "ideal" seien, aber angeblich von den Rechtsextremen akzeptiert werden würden: "Natürlich ist das das Optimal[bild], was wir sagen: Aus Mutter, Vater, Kind oder Mutter und Vater gehen Kinder hervor  die gilt es zu unterstützen und zu schützen. Aber wir sind eine Partei der Freiheit, das leben wir auch in unserem Wahlprogramm."

Tatsächlich hatte die AfD Sachsen-Anhalt in ihrem Wahlprogramm noch behauptet, dass die "LQBTQ-Bewegung" (sic) angeblich "Normalität" zerstören wolle (queer.de berichtete). Daher dürfte künftig nur noch staatlich unterstützt werden, wer nicht "der perversen Regenbogenagenda" diene. An Schulen wolle man etwa die Regenbogenfahne verbieten, weil es sich um ein queeres Symbol handelt. (dk)