Waldemar Hartmann über Bundesministerinnen: "Sie bringen alle nichts auf die Reihe"

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Der frühere ARD-Sportexperte Waldemar Hartmann hat im Social-Media-Portal X die niedrige Frauenquote bei der neuen AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt verteidigt, indem er den augenblicklichen Bundesministerinnen attestierte, "nichts auf die Reihe" zu bringen. Hintergrund ist, dass die rechtsextreme Partei bei der Wahl am Sonntag 43,8 Prozent der Stimmen und damit 39 Mandate erhalten hat  37 der Sitze gehen dabei an Männer.



"In den einschlägigen Medien wird beklagt, dass in der AfD- Fraktion im Landtag von Sachsen- Anhalt nur 5% Frauen sind", schrieb der 78-Jährige auf X. Und fuhr süffisant fort: "Mir reicht der Frauenanteil in der Bundesregierung. 47% der Ministerriege sind Frauen. Ich könnte gut ohne Frau Bas, Frau [...] Prien, Frau Hubig, Frau Reem Alabali-Raovan oder Frau Verena Huberts[,] Frau Reiche oder Frau Bär leben." In der Aufzählung vergaß er allerdings Kanzleramtsministerin Nina Warken (CDU), zudem schrieb Hartmann die Namen von Bauministerin Verena Hubertz und Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan (beide SPD) falsch.

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Sein Urteil über die Frauen im Kabinett von Friedrich Merz: "Ich wüsste nichts, was die besser als ihre männlichen Kollegen im Kabinett machen. Sie bringen alle [n]ichts auf die Reihe. Das hat auch nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern mit Können und Qualität."



(Bild: X)

Hartmann erklärte CSD für "eklig" und "peinlich"



Hartmann, der seit 2023 für das rechtspopulistische Magazin "Nius" arbeitet, hat bereits wiederholt mit Tweets für Aufregung gesorgt. Anfang des Jahres forderte er offenbar ein Verbot von CSD-Demonstrationen (queer.de berichtete).



Auch bei seinem neuen Arbeitgeber macht Hartmann gerne Stimmung gegen queere Menschen. So beschrieb er in einer "Nius"-Sendung im letzten Sommer den CSD in Köln als Ort, an dem es darum geht, öffentlich gleichgeschlechtlichen Sex zu haben. "Es ist eklig, es ist peinlich", so sein Urteil über die Pride-Veranstaltung.

In den letzten Jahren hat Hartmann bereits wiederholt für weitere Kontroversen gesorgt. Dabei beklagte er immer wieder, dass früher alles besser gewesen sei ("Was ist aus diesem Land geworden? Man nimmt Deutschland nicht mehr ernst"). Auch bei den rechten Reizthemen mischt er mit: So behauptete Hartmann unlängst, durch Gendern werde die deutsche Sprache "vergewaltigt". Er teilt auch die Abneigung von "Nius" gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die ARD, für die er mehr als drei Jahrzehnte lang gearbeitet hatte, sei "an Dilettantismus nicht zu überbieten", tweetete er kürzlich. Das ZDF bezeichnete er als "Fälscherwerkstatt vom Mainzer Märchenberg". (dk)