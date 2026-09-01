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Die beschädigte Bank soll ersetzt werden (Bild: Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg)

Eine Regenbogen­bank des Berliner Bezirks Tempelhof-Schöneberg am Innsbrucker Platz ist mit schwarzer Farbe beschmiert worden. Sie soll im Laufe des Monats entfernt und ersetzt werden, wie das Bezirksamt am Dienstag mitteilte.



"Tempelhof-Schöneberg steht für Vielfalt, Respekt und ein Miteinander ohne Ausgrenzung", so Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne). "Die queere Community ist ein fester Bestandteil unseres Bezirks." Den Angaben zufolge wurde die Bank in Regenbogen­farben am Montagmorgen beschmiert aufgefunden.

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Bezirk beobachtet zunehmende Queerfeindlichkeit

Der Bezirk will Anzeige erstatten und prüft derzeit, ob weitere Bänke betroffen sind. Der Vorfall reihe sich in eine besorgniserregende gesellschaftliche Dynamik ein, so das Bezirksamt weiter. "Die Fallzahlen queerfeindlicher Vorfälle steigen, und queere Antigewaltprojekte berichten von vielfältigen und steigenden Anfragen und Bedarfen."



Anfang September war bereits die Regenbogenbank, die nach dem islamistischen Terroranschlag beim CSD in Berlin im Tiergarten aufgestellt wurde, zerstört worden (queer.de berichtete). Dabei wurde unter anderem die Rückenlehne abgebrochen. Kurze Zeit später wurde ein an dem Gedenkort neben der Bank gepflanzter Baum herausgerissen (queer.de berichtete). Das hier zuständige Bezirksamt Mitte hatte den Baum umgehend wieder eingepflanzt; die zerstörte Bank war entfernt worden und soll ersetzt werden.



Bei dem Anschlag am 25. Juli war ein islamistischer Attentäter mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren und gegen einen Baum geprallt. Anschließend griff der 21-Jährige mit einer Machete weitere Menschen an, bevor er floh. Eine Frau wurde getötet, 31 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Einen Tag nach der Tat erschoss die Polizei den Täter.

Häufiger Vandalismus

Queere Gedenkorte in der Hauptstadt waren in den letzten Jahren häufig Zielscheibe von Vandalismus. So wurde das (Mahnmal für homosexuelle NS-Opfer am Nollendorfplatz mehrfach beschmiert. Auch das Denkmal für die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung am Magnus-Hirschfeld-Ufer und das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen im Berliner Tiergarten wurden immer wieder beschädigt. (dpa/cw)