Zum Lebenswerk eines nur 43 Jahre alt gewordenen Aktivisten



Ernst Burchard (l.) mit seinem Freund (Ausschnitt)

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Heute, 05:29h 18 Min.

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Zu seiner Vita machte Ernst Burchard (1876-1920) in seiner Dissertation "Einige Fälle von vorübergehender Glycosurie" (1900, S. 20) einige Angaben. Hier ist u. a. zu lesen, dass er seit Oktober 1899 Assistenzarzt in der Landes-Heil- und Pflegeanstalt Uchtspringe bei Stendal war. Er blieb dort bis März 1902. (Heute heißt diese Pflegeanstalt "Fachklinikum Uchtspringe", in der es zwar ein Archiv gibt, wo aber nach Auskunft einer Mitarbeiterin leider keine Unterlagen zu Burchard mehr existieren.)



Eine von Burchards Wirkungsstätten: die Landesheil- und Pflegeanstalt Uchtspringe, die heute "Fachklinikum Uchtspringe" heißt

Nach März 1902 ließ er sich als praktischer Arzt und Nervenarzt in Berlin nieder und lernte hier die frühe Homosexuellenbewegung rund um Magnus Hirschfeld, der 1897 das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee (WhK) als erste homosexuelle Interessenvertretung der Welt gegründet hatte, kennen. Burchard engagierte sich fortan in dieser Bewegung und veröffentlichte auch Beiträge im "Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen" (JfsZ) des WhK. Im Januar 1920 starb er mit nur 43 Jahren. Einen guten allgemeinen Überblick über sein Leben und Werk bietet das von Volkmar Sigusch und Günter Grau herausgegebene "Personenlexikon der Sexualforschung" (2009, S. 98-99).



Wenn man von einzelnen seiner Aussagen mal absieht, habe ich viel Respekt vor dem Lebenswerk dieses Aktivisten, der vor allem als Mediziner, aber auch als Schriftsteller viel zur homosexuellen Emanzipation beitrug. In den meisten seiner rund zwei Dutzend veröffentlichten Bücher bzw. Aufsätze spiegeln sich erstaunlich moderne Einstellungen wider, die über die Feststellung hinausgingen, dass Homosexualität weder pathologisch noch behandlungsbedürftig sei. Ich werde nachfolgend Burchards Leben und Wirken im queeren Kontext fokussieren. Beim Centrum Schwule Geschichte in Köln bedanke ich mich für die Möglichkeit der Recherche in seinen Beständen.



Für Hirschfeld war Burchard schwul



Es gibt ein Foto, dass Burchard gemeinsam mit seinem (unbekannten) Lebenspartner zeigt. Einige Historiker zitieren als Quelle für dieses Foto die Neuausgabe von Magnus Hirschfelds Buch "Das dritte Geschlecht" (1904; Neuausgabe 1991, S. 37). Es geht mir nicht darum, dass der falsche Eindruck entstehen könnte, dieses Bild sei von Hirschfeld bereits 1904 veröffentlicht worden (die Originalausgabe von 1904 enthält keine Bilder). Es geht mir um dieses Foto als Beleg für Burchards Homosexualität.



Das Bild wurde erstmals in Magnus Hirschfelds Buch "Geschlechtskunde" (IV. Band, 1930, S. 631) in einem Kapitel über homosexuelle Paare abgedruckt (S. 597-657) und damit in einem eindeutig homosexuellen Kontext. Das Foto trägt hier die unklare Bildunterschrift "Dr. E. B. mit Freund". Die Initialen können eindeutig aufgelöst werden, weil in der Homosexuellenzeitschrift "Der Eigene" (1919/1920, Nr. 12, S. 5) und im sogenannten "Hirschfeld Scrapbook" (einer Materialsammlung aus Hirschfelds Nachlass im Kinsey Institute in Bloomington, USA) weitere Fotos vorliegen, die dieselbe Person zeigen und Burchard eindeutig zugeordnet werden können. Hirschfelds Abdruck in der "Geschlechtskunde" lässt in dieser Form zwei Schlussfolgerungen zu. Erstens: Hirschfeld hat mit dem Abdruck unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass er Burchard als Homosexuellen kannte. Zweitens: Durch die Abkürzung ist erkennbar, dass er ihn auch zehn Jahre nach seinem Tod nicht direkt outen wollte. (Dabei hätte ein posthumes Outing nicht gegen den Moralkodex des WhK verstoßen.) Auch wenn das Foto erst posthum veröffentlicht wurde: Dass von einem prominenten Homosexuellenaktivisten auch ein Foto mit seinem Lebenspartner bekannt ist, ist  aufgrund der früheren Strafbarkeit männlicher Homosexualität  etwas Besonderes, auf das sich hinzuweisen lohnt.

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Burchards Freunde

Neben seinem (unbekannten) Lebenspartner können noch weitere Angaben zu Burchards Freundeskreis gemacht werden. Für Magnus Hirschfeld war Burchard wohl in erster Linie ein Kollege, der ihn aber darüber hinaus als seinen Freund bezeichnete (JfsZ, 1918, S. 209).



Von Hirschfeld stammen auch die Informationen zu zwei weiteren Freunden. Da war zum einen der Musiker Richard Meienreis, der auch ein entfernter Verwandter Burchards war. Zum anderen gehörte dazu auch der 22 Jahre ältere Mediziner Arthur Leppmann, der Burchard als "väterlicher Freund ( ) stets treu zur Seite" stand (Hirschfeld: "Von einst bis jetzt", 1986, S. 19, 61-62). Im Gegensatz zu Hirschfeld kam es jedoch nie zu gemeinsamen Publikationen mit Leppmann, obwohl sich die Themen der beiden Berliner Mediziner überschnitten.



Zu Burchards Freundeskreis (JfsZ, 1911/1912, S. 246-249) gehörte außerdem der Jurist, Übersetzer und Homosexuellenaktivist Hermann Freiherr von Teschenberg (1866-1911). Dem JfsZ stellte Teschenberg ein Foto von sich in Frauenkleidung zum Abdruck zur Verfügung (JfsZ, 1902, S. 176/177), das laut Erklärung Teschenbergs seine "wahre Natur enthüllt". Die Freundschaft mit Teschenberg kann daher auch im Kontext von Burchards Beiträgen zu "Transvestiten" gesehen werden.



Ernst Burchard mit seinem Freund (l.) und Hermann Freiherr von Teschenberg

Seine selbständigen Veröffentlichungen (Auswahl)



Burchards Schrift "Erpresser-Prostitution" (1905, 24 Seiten) lag mir zwar nicht zur Auswertung vor, aber ich kann zumindest auf die positive Rezension im JfsZ (1905, S. 686-687) verweisen: "Das anregende Schriftchen hat sehr treffend als die Hauptursache der Häufigkeit männlicher Prostitution die durch Gesellschaft und Vorurteile geschaffene Zwangslage der Homosexuellen ( ) hervorgehoben."



Burchards umfangreichste Veröffentlichung ist sein "Lexikon des gesamten Sexuallebens" (1917), in dem Begriffe wie "Homosexualität" (S. 77-79), "Pseudohomosexualität" (S. 155-156), "Transvestitismus" (S. 174-177) und "Zwischenstufen" (S. 187) für breite Bevölkerungsschichten leicht verständlich erklärt werden. Ich schließe mich hierzu der Beurteilung von Georg Bornemann ("Facettenreich und fast vergessen. Über den Sexualwissenschaftler Ernst Burchard 1876-1920", in: "Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft", 2022, Nr. 68, S. 8-12) an, für den das Lexikon ein "beeindruckendes Zeitzeugnis" darstellt, da es die Bemühungen "seiner Zeit deutlich macht, mit den rückwärtsgewandten Normen der wilhelminischen Ära zu brechen. Zudem ist es der erstmalige Versuch, eine undogmatische sexuelle Aufklärung im Taschenbuchformat für alle Gesellschaftsschichten zur Verfügung zu stellen."



Seine unselbständigen Veröffentlichungen (Auswahl)



Fünf Jahre nach dem Tod Oscar Wildes erinnerte Burchard mit seinem Artikel "Zur Erinnerung an Oscar Wilde" (in: "Kampf", 1905, Nr. 24, S. 686-687) mit sehr emotionalen Worten an den berühmten Schriftsteller: Wildes Verurteilung wegen Homosexualität sei ein auf "Vorurteil und Unwissenheit" basierender Mord. "Oscar Wilde war ein ( ) homosexuell veranlagter Mensch mit all den Vorzügen und Schwächen, die ( ) uns ihr Wesen ja erst psychologisch verständlich machen". Das WhK habe Wilde zwar nicht retten können, aber er hoffe, dass diesem nicht mehr allzu viele Opfer folgen müssten.



Zu Burchards späteren Zeitschriftenaufsätzen gehören zwei Artikel, in denen er sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigte. In "Sexuelle Fragen zur Kriegszeit" in der "Zeitschrift für Sexualwissenschaft" (1914/1915, Januar 1915, S. 373-380) sowie in "Weibliche Soldaten" in der "Berliner Illustrierten Zeitung" (6. August 1916, S. 477-479) behandelt er die Frage der Kriegstauglichkeit von "Transvestiten" und von Frauen. Auch hier kann ich Georg Bornemann in seiner Beurteilung (s. o.) Recht geben: Im ersten Artikel folge Burchard zwar dem transfeindlichen Duktus seiner Zeit, aber seine "Thesen lesen sich nicht selten, als wären sie aktuellen Standardwerken der Gender Studies entlehnt". Auch der zweite Artikel zeige einen fortschrittlichen Ansatz: "Die Ursache dafür, dass der Krieg gemeinhin als männliche Domäne gelte, sei auf die gesellschaftlichen Umstände zurückzuführen und nicht per se am Geschlecht festzumachen." Bezogen auf den zweiten Beitrag möchte ich noch ergänzen, dass es für einen Sexualwissenschaftler nicht unbedingt üblich war, auch in nicht-wissenschaftlichen Zeitungen zu veröffentlichen. Es gab viele Wissenschaftler, die sich alleine schon an Illustrationen störten, von denen dieser Artikel insgesamt 13 enthält.



Ein Artikel von Burchard außerhalb der Fachpresse: "Weibliche Soldaten" in der "Berliner Illustrierten Zeitung" (6. August 1916)

Sein Engagement in der GdE um Adolf Brand



Zur frühen Homosexuellenbewegung in Deutschland gehörte neben dem WhK auch die "Gemeinschaft der Eigenen" (GdE) um den Homosexuellenaktivisten Adolf Brand, der seit 1896 die literarische Zeitschrift "Der Eigene" herausgab, die ab 1898 die erste Homosexuellenzeitschrift der Welt war. In dieser Zeitschrift wurden von Ernst Burchard zwei Gedichte abgedruckt: "Glückliche Fahrt" und "Beichte" (1903, Heft 3, S. 157-158, nicht online). Burchard gehörte damit zu den nicht wenigen Ärzten seiner Zeit, die sich "grenzüberschreitend" auf das Gebiet der Dichtung wagten. Von den Ärzten, die Verbindungen zur Homosexuellenbewegung oder zur Sexualreformbewegung hatten, sind hier u. a. Magnus Hirschfeld, Edwin Bab, Arthur Kronfeld, Arnold Aletrino und Friedrich Wolf zu nennen (Marita Keilson-Lauritz: "Die Geschichte der eigenen Geschichte", 1997, S. 156).



Im "Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen" (1904, S. 596-598) wurde im Rahmen einer Sammelrezension erwähnt, dass es in diesem Heft des "Eigenen" Gedichte von sehr unterschiedlicher Qualität gebe. Burchards Gedichte wurden genannt (S. 596), aber nicht bewertet und im Gegensatz zu anderen nicht positiv hervorgehoben. Vermutlich sah sie der Rezensent als weniger gut an. Mit Ausnahme von Beiträgen zu Burchards Tod (s. unten) können über die Verbindung Burchards mit diesem Teil der Homosexuellenbewegung keine weiteren Angaben gemacht werden.



Sein Engagement im WhK von Magnus Hirschfeld



Zu Burchards Engagement rund um das WhK und Magnus Hirschfeld lässt sich mehr sagen. Einige Quellen legen nahe, dass Ernst Burchard für das WhK erstmals Ende 1902 öffentlich in Erscheinung trat: Als einer von drei Unterzeichnern (neben Hirschfeld und Georg Merzbach) erklärte Ernst Burchard für das WhK im Kontext des Krupp-Skandals, dass Homosexualität "genau so ehrenhaft" wie Heterosexualität sei. Dies ist eine für die damalige Zeit nicht selbstverständliche Erklärung, die zuerst in der "Welt am Montag" (1. Dezember 1902) erschien und danach von "zahlreichen" Zeitungen nachgedruckt wurde (s. JfsZ, 1903, S. 1319). Dies lässt sich zumindest anhand der drei online verfügbaren Zeitungen "General-Anzeiger für Dortmund und die Provinz Westfalen" (1. Dezember 1902), "Volkswacht" (3. Dezember 1902, SPD-Zeitung in Bielefeld) und "Arbeiter-Zeitung" (4. Dezember 1902, SPD-Zeitung in Dortmund) bestätigen und im Volltext nachlesen.



Ernst Burchard (l.) und Magnus Hirschfeld (r.), ca. 1906

Burchards Unterschrift unter dieser Erklärung lässt sich jedoch nicht mit dem Hinweis Magnus Hirschfelds in Einklang bringen, dass er Burchard erst 1904 kennengelernt habe (JfsZ, 1919, S. 125). Aus den "Monatsberichten des WHK" (März 1907, April 1907 und Dezember 1908) und Recherchen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft ergibt sich, dass Burchard zwischen März 1907 und Dezember 1908 u. a. als Vorstandsmitglied ("Obmann") für das WhK tätig war.



Seine Verbundenheit mit der Homosexuellenbewegung wird auch durch seine jährlichen Spenden an das WhK deutlich. Die Höhe seiner Spenden in den Jahren 1903, 1904 (JfsZ, 1905, S. 1069) und 1905 (JfsZ, 1906, S. 925), jeweils 36 Mark, entspricht einem heutigen Wert von jeweils ungefähr 250 bis 300 Euro.



Burchards Beiträge in den "Jahrbüchern für sexuelle Zwischenstufen"



Von den vielen Beiträgen im "Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen" von und über Burchard möchte ich zunächst nur auf zwei von Burchard selbst eingehen. Da ist zum einen sein Artikel "Schutzalterfrage" (JfsZ, 1910/1911, S. 362-365). Beim Schutzalter für sexuelle Kontakte orientierte er sich an den Veröffentlichungen des WhK, wies darauf hin, dass es keine "Verführung" zur Homosexualität gebe, und lobte die Vorteile des antiken "pädagogischen Eros". Einen Schutz bis zum 14. Lebensjahr sah er als ausreichend an. (Im Zusammenhang mit Burchards Gutachten zu Fällen von "Infantilismus" werde ich das Thema Pädosexualität noch einmal aufgreifen.)



Da ist zum anderen "Vivat Fridericus! Dramatisches Gedicht in 5 Bildern" (JfsZ, 1920, S. 3-35), dessen Abdruck eine posthume Ehrung für den verstorbenen Autor darstellt und bei dem es sich um den umfangreichsten je im Jahrbuch abgedruckten literarischen Text handelt. Das Drama handelt von der Beziehung zwischen dem Preußenkönig Friedrich II. und seinem heterosexuellen Kämmerer Michael Gabriel Fredersdorf. Das "Geständnis" der Heterosexualität des Kämmerers hat hier Probleme zur Folge, die in der Realität das "Geständnis" der Homosexualität hat. Manfred Herzer ("Ernst Burchard: Vivat Fridericus! Dramatisches Gedicht in 5 Bildern", in: "Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft", 1991, Heft 16, S. 20) ist offenbar enttäuscht, weil aufgrund dieser Umkehrung nicht gezeigt wird, dass eigentlich Friedrichs Homosexualität verdammt wurde. Nach Ansicht von Marita Keilson-Lauritz ("Die Geschichte der eigenen Geschichte", 1997, S. 165, 356-357) muss der Text hier "die fehlende wissenschaftliche Beschäftigung mit dem preußischen König ersetzen. Dabei verweist Burchards dramatischer Text selbstreferenziell auf das ihn konstituierende Dilemma: Dichtung und Musik sind die Mittel zum Sagen des Unsagbaren." Für Wolf Borchers in seiner Dissertation "Männliche Homosexualität in der Dramatik der Weimarer Republik", 2001, S. 182-186, 582) steht der Text "ganz in der Tradition einer sentimentalen Entsagungsdramatik". Mit dem Abdruck im Jahrbuch werde "reaktionäres Gedankengut" gefeiert und die "Verklärung der preußischen Monarchie" unkommentiert reproduziert. Aufführungen von Burchards Drama sind nicht bekannt.



Burchards "Vivat Fridericus!"  für Borchers nur eine sentimentale Entsagungsdramatik?

Gemeinsame Aufsätze von Burchard und Hirschfeld



Es gibt mindestens sechs gemeinsame und mittlerweile auch online verfügbare Veröffentlichungen von Ernst Burchard und Magnus Hirschfeld, die in verschiedenen Fachzeitschriften zwischen 1911 und 1914 erschienen und meistens gemeinsame Gutachten zum Inhalt haben. Sie zeigen, dass sich die Forschungen und Interessen beider Autoren in Bezug auf "sexuelle Zwischenstufen", Homosexualität und Pädosexualität überschnitten.



So veröffentlichten sie gemeinsame Gutachten über eine männlich gelesene Person mit als weiblich klassifizierten Genitalien ("Spermasekretion aus einer weiblichen Harnröhre", in: "Deutsche medizinische Wochenschrift", 1911, Heft 52, S. 2425-2428) und über einen Musiker in Frauenkleidung ("Ein Fall von Transvestitismus bei musikalischem Genie", in: "Neurologisches Centralblatt", 1913, S. 946-950).



Zwei weitere gemeinsame Beiträge behandeln die Frage der Ursache von Homosexualität. Der erste Beitrag war eine Erwiderung auf einen pathologisierenden Aufsatz ("Zu Dr. Stiers Artikel 'Ueber die Aetiologie des konträren Sexualgefühls'", in: "Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie", 1912, Heft 6, S. 549-555; Stiers Aufsatz war im selben Jahrgang auf den S. 221-241 erschienen). Der zweite Beitrag zum Thema hieß "Kasuistische Beiträge zur Ätiologie sexueller Delikte bei Bewußtseinsstörungen" (in: "Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform", 1914, Heft 7, S. 423-434). Burchards und Hirschfelds "Zwei Gutachten über Beziehungen homosexueller Frauen" (in: "Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik", 1912, Band 50, S. 49-61) werden heute manchmal hervorgehoben, weil der Fokus sexualwissenschaftlicher Forschung damals so deutlich auf männlicher Homosexualität lag, dass Veröffentlichungen über lesbisches Leben in dieser Form selten und außergewöhnlich sind.



Ein weiterer Aufsatz betraf sechs Gutachten zu Menschen, die nach Ansicht der beiden Autoren geschlechtlich bzw. sexuell auf kindlicher Stufe zurückgeblieben waren ("Der sexuelle Infantilismus", in: "Juristisch-psychiatrische Grenzfragen", 1913, Heft 5, S. 1-46, insb. S. 16-20) und deren "Wahl der Sexualobjekte" auf Kinder fiel, wobei die sexuellen Handlungen mit diesen Kindern oft in "recht harmlosen Formen die adäquateste Befriedigung" finde (S. 4). Es ist eine Formulierung, die aus heutiger Sicht pädosexuelle Handlungen verharmlost. In einer Rezension dieser Veröffentlichung (in: "Jahrbücher für Psychiatrie und Neurologie", 1915, S. 131) wurde indirekt kritisiert, dass aufgrund derartiger Thesen alle Sexualdelinquenten erwartbar nach § 51 RStGB für "unzurechnungsfähig" erklärt werden würden. Die Befürchtungen dieses Autors sollte man deutlicher formulieren: Hirschfeld und Burchard wollten mit ihrem Gutachten erreichen, dass der angeklagte Lehrer Sch. wegen seiner sexuellen Handlungen mit seinen Schülern  und auch alle anderen Täter  straffrei bleiben sollten. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Gutachten vermutlich von der Verteidigung mit einer gewissen Erwartungshaltung in Auftrag gegeben worden. Es ist nicht verwunderlich, dass dieser Aufsatz von Hirschfeld und Burchard mit dem oben wiedergegebenen Zitat bis heute in einem Kontext rezipiert wird, der diese Handlungen nicht mehr rechtfertigt (s. Katrin M. Kämpf: "Pädophilie. Eine Diskursgeschichte", 2021, S. 88 ff.).



Weitere gemeinsame Gutachten von Burchard und Hirschfeld



In seinem Buch "Die Homosexualität des Mannes und des Weibes" (1914) geht Magnus Hirschfeld zum Teil sehr ausführlich auf weitere gemeinsam mit Ernst Burchard erstellte Gutachten ein, die oft von der Verteidigung in Gerichtsverfahren oder zur Beantragung eines sogenannten "Transvestitenscheins" in Auftrag gegeben wurden. Konkret werden von Hirschfeld sechs gemeinsame Gutachten benannt: über Bertha B. (S. 171-172), den Kunsttischler Herrn N. (S. 234), den Baron X. (S. 918-921), die beiden Frauen A. v. Z. und K. Th. (S. 921-925), den Oberleutnant L. (S. 926-927), Edith W. (S. 929-930) und ein Gutachten im Ehescheidungsverfahren K. gegen R. (S. 931-932). Nur zu einer dieser Personen können nähere Angaben gemacht werden: Bei der 21-jährigen Bertha B. handelt es sich offenbar um Bertha bzw. Berthold Buttgereit (1891-?), deren spannendes Leben ich bereits in meinem Buch "Anders als die Andern" (2006, S. 82-83) und hier auf queer.de vorgestellt habe.



Burchards Gutachten im Fall Gretschmer



Zwei Gutachten zu bekannteren Skandalen möchte ich hervorheben: Burchard erstellte ein Gutachten über den Fotografen Georg Henry Gretschmer, der sich 1907 wegen schwerer Kuppelei im Kontext von § 175 RStGB vor Gericht verantworten musste. Zwei Beiträge in den "Monatsberichten des WhK" (MB) verweisen auf einen Artikel in der SPD-Zeitung "Vorwärts" vom Februar 1907 (MB, März 1907, S. 52) und auf einen Artikel in "Der Tag" vom 29. April 1907 (MB, Juni 1907, S. 118). Den "Vorwärts"-Artikel habe ich in der Ausgabe vom 17. Februar 1907 (S. 16) gefunden. Der Artikel in "Der Tag" ist zwar in der online verfügbaren Ausgabe nicht erschienen, es gibt jedoch einen ausführlichen und aussagekräftigen Artikel im "Illustrirten Wiener Extrablatt" (2. Mai 1907), in dem zum Teil die gleichen Formulierungen verwendet wurden. Der Artikel in diesem "Extrablatt" geht u. a. auf Gretschmers Mitgliedschaft in der Homosexuellen-Organisation "Gemeinschaft der Eigenen" (GdE) und seine 15- bzw. 16-jährigen Fotomodelle Paul Gerhardt und Fritz Siering ein. Am Ende dieses Gerichtsverfahrens wurde Gretschmer zu einer vergleichsweisen geringen Gefängnisstrafe von drei Monaten verurteilt. Der Autor des "Extrablatt"-Artikels sieht in Burchards Gutachten den Grund für die milde Strafe. Es erscheint mir daher folgerichtig, dass dies bis heute so kolportiert wird: "Die relativ milde Strafe ging vor allem auf ein Gutachten des Sachverständigen Dr. Ernst Burchard zurück, der G.(retschmer) Unzurechnungsfähigkeit (§ 51) attestiert hatte" (Bernd-Ulrich Hergemöller: "Mann für Mann", 2010, 1. Teilband, S. 438). Es bleibt unklar, welche Handlungen Gretschmer genau vorgeworfen wurden und damit auch, ob sein Verhalten auch aus heutiger Sicht strafbar und zu verurteilen wäre.



Von dem Fotografen Henry Gretschmer wurde zwei Jahre vorher in "Der Eigene" (1905, Heft 2, S. 44/45) die Kopfstudie "Der Fremde" abgedruckt. Der Umstand, dass der Vorname des Fotografen hier abweichend als Henry angegeben wird, erklärt sich wohl daraus, dass er  so das "Illustrirte Wiener Extrablatt"  mit vollständigem Vornamen "Georg Henry" hieß. Es ist allerdings verwunderlich, dass dies der einzige nachweisbare Beitrag von Gretschmer im "Eigenen" blieb, denn als GdE-Mitglied und Fotograf hätte er mehr Bilder liefern können.



Ein Foto von Gretschmer, das in der Homosexuellenzeitschrift "Der Eigene" (1905) abgedruckt wurde, und die Berichterstattung im "Illustrirten Wiener Extrablatt" (2. Mai 1907)

Burchards Gutachten im Fall Feigl



Karl Feigl versuchte gemeinsam mit seinem Freund Kurt Münzer 1905 Magnus Hirschfeld und den Homosexuellen-Aktivisten Benedict Friedlaender mit Enthüllungen über deren (angenommene) Homosexualität zu erpressen. Im anschließenden Prozess wurde Ernst Burchard als Gutachter hinzugezogen. Burchard, der den Angeklagten Feigl  laut Zeitungsberichten  "seit längerer Zeit kennt und auch gelegentlich beobachtet hat, äußerte erhebliche Zweifel an dessen geistiger Gesundheit. Der homosexuell veranlagte junge Mann habe ein stark feminines Gepräge und zeige auch die manchen Frauen beizulegenden Eigenschaften der Klatschsucht, der Intriguelust, sowie der Urteils- und Kritiklosigkeit. ( ) Sicher sei der Angeklagte geistig minderwertig." Offenbar mit dieser  aus heutiger Sicht sehr frauenfeindlichen und beleidigenden  Begründung stellte Burchard "den Antrag, den Angeklagten auf seinen Geisteszustand untersuchen zu lassen", woraufhin Feigl für sechs Wochen in eine "Irrenanstalt" überwiesen wurde ("Vorwärts", 16. September 1905). Drei Monate später wurde Feigl wegen wiederholter Erpressung in gleicher Angelegenheit zu einem Jahr Gefängnis verurteilt ("Vorwärts", 12. Dezember 1905). Hergemöllers biografisches Lexikon "Mann für Mann" (2010, S. 223-224) enthält zu diesem Fall mehrere falsche Angaben, u. a. die, dass sich die Erpressung auch gegen Burchard gerichtet habe.



Burchards Vorträge (Auswahl)



In einer Zeit ohne Fernsehen und Radio hatten Vorträge eine große Bedeutung für die Verbreitung neuer Ideen. In Nachrufen wurde auf Burchards "glänzende Rednergabe" hingewiesen ("Der Eigene", 1919/1920, Nr. 11, S. 6) und darauf, dass ihm das "lebendige Wort" sogar noch mehr als das "Bücherschreiben" gelegen habe (Hirschfeld im JfsZ, 1919, S. 127).



Hinweise zu seinen vielen Vorträgen finden sich u. a. in den Publikationen der Homosexuellenbewegung wie den "Jahrbüchern für sexuelle Zwischenstufen". Demnach hielt er im Frühling 1905 Vorträge zur Frage der Abschaffung des 175 RStGB in Stettin, Danzig, Königsberg und Insterburg (JfsZ, 1906, S. 919). Meistens wurden vom WhK auch der genaue Titel und das Datum der Vorträge angegeben, wie bei dem Vortrag am 19. Februar 1912 über die "Behandlung der Homosexualität" und dem am 14. März 1912 über "Brennende Fragen des Geschlechtslebens unserer Zeit" (JfsZ, 1911/1912, S. 253, 254, 379). Während des Ersten Weltkrieges, als die Emanzipationsbemühungen auf Sparflamme liefen, hielt er am 3. April 1917 einen Vortrag mit dem Titel "Pflichten der Homosexuellen in der jetzigen Zeit" (JfsZ, 1917, S. 147). Weitere Hinweise finden sich auch in den "Monatsberichten des WhK" (1902-1903 und 1904-1908), die von der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft online gestellt wurden.



Hinweise zu Burchards Vorträgen, die auch Themen wie Geisteskrankheiten und Nervosität umfassten, findet man außerdem im sozialdemokratischen "Vorwärts". Durch die niedrig gehaltenen Eintrittspreise ist erkennbar, dass er breite gesellschaftliche Schichten aufklären wollte. Bei den Vorträgen, die Homosexualität behandelten, ist die enge Verbindung zu Magnus Hirschfeld und dem WhK erkennbar. Bei den beiden Vorträgen am 12. Januar ("Vorwärts", 14. Januar 1903) und am 21. April 1903 ("Vorwärts", 23. April 1903), die mit dem Krupp-Skandal in Verbindung standen, wird nicht nur auf Burchards Beteiligung an diesen Veranstaltungen, sondern auch auf seine klare Positionierung gegen den § 175 hingewiesen. Auf der Jahresversammlung des WhK im Oktober 1905 war er der Hauptredner ("Vorwärts", 11. Oktober 1905; s. a. JfsZ, 1906, S. 919). Im 1919 neu gegründeten Institut für Sexualwissenschaft hielt er einige Wochen vor seinem Tod seinen wohl letzten Vortrag. Thema waren das Geschlechtsleben und seine "Anomalien" ("Vorwärts", 24. Dezember 1919).

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Im Januar 1920 starb Burchard  die Szene trauerte

Am 30. Januar 1920 starb Ernst Burchard im Alter von nur 43 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Am 5. Februar 1920 wurde er auf dem Berliner Luisenfriedhof beigesetzt. Trauerbekundungen gab es von verschiedenen Seiten der Bewegung. Die Homosexuellenzeitschrift "Die Freundschaft" berichtete über seinen Tod und die Beerdigung, die zu einer "gewaltigen Kundgebung der Sympathie" für Burchard geworden sei (1920, Nr. 7, s. a. Nr. 6).



Auch in "Der Eigene" wurde mehrfach auf Burchards Tod eingegangen. Im ersten Nachruf ("Der Eigene", 1919/1920, Nr. 11, S. 6) wurde irritierenderweise nicht auf Burchards Verbindung zur "Gemeinschaft der Eigenen", sondern nur auf seine Tätigkeit im WhK eingegangen, wo er für "das Recht und die Freiheit der Homosexuellen" eingetreten sei. Es folgt das Gedicht "Abschied", das sich offenbar ebenfalls auf seinen Tod bezog. Das folgende Heft ("Der Eigene", 1919/1920, Nr. 12, S. 5) enthält ein Foto des Verstorbenen und das Gedicht "An Dr. Burchards Bahre", in dem "Caesareon" (d. i. Max Wipperling) Burchard als Vorkämpfer, "Führer, Freund und Mensch" würdigte.



Im ausführlichen Nachruf des WhK wurde er als "Mitkämpfer für das Recht und die Freiheit der Homosexuellen" geehrt. Neben zahlreichen biographischen Details wurden hier auch die Grabrede von Georg Plock vom 5. Februar und die Rede von Magnus Hirschfeld auf der Gedächtnisfeier am 14. Mai abgedruckt (JfsZ, 1919, Heft 3/4, das erst 1920 erschien. S. 122-128; s. a. die Kurzmeldung im "Vorwärts" vom 13. Mai 1920).



Nachruf im JfsZ auf Ernst Burchard, der schon im Alter von 43 Jahren starb

Magnus Hirschfeld hielt viel von den Kompositionen des Musikers und WhK-Mitglieds Richard Meienreis. Von keiner war er jedoch so ergriffen wie von der Vertonung eines Gedichtes von Burchard, aus dem er drei Strophen zitiert ("Von einst bis jetzt", 1986, S. 61-62). Die erste Strophe beinhaltet die Sehnsucht nach Freiheit, die hier sicherlich auch als Freiheit von strafrechtlicher Verfolgung verstanden werden sollte:

Wenn ich gestorben sein werde,

Und sie betten mich zur Ruh,

Dann sollst Du Blumen mir bringen,

In Freiheit erblüht, so wie Du.