Linke wirft Regierung Untätigkeit bei Abschaffung des Adoptionszwangs vor



Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) befürwortet eine gemeinsame Mutterschaft für Frauenpaare, kann sich aber offenbar in der Bundes­regierung nicht durchsetzen (Bild: Felix Zahn / photothek.de)

Heute, 07:08h 2 Min.

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Mehr als ein Jahr nachdem Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) angekündigt hatte, den sogenannten Adoptionszwang für lesbische Mütter abschaffen zu wollen, ist von einer Reform des Abstammungsrechts weiterhin nichts zu sehen. Das geht aus der Antwort des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) auf eine Schriftliche Frage des Linken-Bundestagsabgeordneten Maik Brückner hervor, die queer.de exklusiv vorliegt.



Brückner hatte gefragt, welche konkreten Maßnahmen die Bundesregierung ergreife, "nachdem die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Dr. Stefanie Hubig im Juli 2025 erklärt hat, sie wolle den Adoptionszwang für lesbische Mütter überwinden". Die Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme (SPD) fällt vage aus: "Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) prüft derzeit Lösungen zur Verbesserung der rechtlichen Situation von Zwei-Mütter-Familien. Von einer Auskunft zum konkreten Verfahrensstand wird wegen laufender Abstimmungen im BMJV beziehungsweise innerhalb der Bundesregierung abgesehen", heißt es in dem Schreiben vom 8. September 2026.

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Co-Mütter müssen Adoptionsprozess durchlaufen

Bislang müssen Co-Mütter in einer lesbischen Ehe oder Partnerschaft ihr gemeinsames Kind adoptieren, um rechtlich als zweiter Elternteil anerkannt zu werden  anders als Väter in heterosexuellen Beziehungen, die automatisch als Elternteil eingetragen werden, auch wenn sie das Kind gar nicht gezeugt haben. Die Stiefkindadoption ist ein langwieriger und teurer Prozess. Sollte die Geburtsmutter vor der Anerkennung sterben, stünde das Kind ohne ein Elternteil da.



Der Bundesrat hatte bereits im Mai 2025 die Gleichbehandlung von Zwei-Mütter-Familien gefordert (queer.de berichtete). Allerdings ist dies nicht Bestandteil des schwarz-roten Koalitionsvertrags. Die Union will bislang an der Diskriminierung festhalten.

Brückner: Regierung ist queeren Eltern "eine Lösung schuldig"

Maik Brückner kritisierte die Antwort auf seine Schriftliche Anfrage scharf: "Die Bundesjustizministerin kündigt immer wieder an, dass lesbische Eltern endlich vom Adoptionszwang ihrer Kinder befreit und mit heterosexuellen Paaren gleichgestellt werden sollen. Was ist bisher passiert? Nichts! Nicht mal eine Verfassungsbeschwerde bringt da Tempo rein  ewig wird geprüft, abgestimmt, ohne dass erkennbar ist, was da so lange dauert."



Hubig sei "den lesbischen Müttern, aber auch trans Eltern, eine Lösung schuldig, und zwar besser gestern als heute", so Brückner. Er warnte: "Es kann nicht sein, dass das Bundesverfassungsgericht der Regierung wie schon beim damaligen 'Transsexuellengesetz' zeigen muss, was ihre Arbeit ist." (mize)