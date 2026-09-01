Heute, 12:23h 4 Min.

4 Min.

Die Berliner Kommunalpolitikerin Malgorzata Sijbrandij, CDU-Bildungsstadträtin in Steglitz-Zehlendorf, hat ihr Verbot von Dragveranstaltungen an der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek in Berlin-Steglitz relativiert. In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der SPD-Bezirksverordneten Carolyn Macmillan behauptete die Christdemokratin, eine Entscheidung zur Entfernung einer Dragshow aus dem Bibliotheksprogramm vom Januar dieses Jahres sei lediglich eine Einzelfallentscheidung gewesen, keine generelle Ablehnung queerer Dragveranstaltungen.



Die Stadtbibliotheken im Bezirk bieten jährlich rund 2.700 Veranstaltungen an, zwei davon sollten nach dem Willen der Bibliotheksleitung Draglesungen für Kinder sein. Wegen der Intervention der Christdemokratin gibt es dieses Jahr gar keine. Im vergangenen Jahr fand noch eine Lesung mit Vicky Voyage statt, die von rechtsextremen Medien und Blogs scharf kritisiert worden war. Die Bibliothek bezeichnete die Veranstaltung hingegen als großen Erfolg mit einer "außerordentlich hohen Teilnehmerzahl".



Laut Sijbrandij sei die Nichtgestattung einer Draglesung in diesem Jahr kein "Verbot" gewesen, nicht einmal eine Absage: "Nach Prüfung wurde entschieden, das konkrete Angebot in der vorgesehenen Ausgestaltung nicht anzunehmen. Von einer 'Absage' einer bereits geplanten Veranstaltung oder gar von einem 'Verbot' kann daher nicht gesprochen werden." Zudem versicherte die Christdemokratin: "Die Entscheidung vom Januar 2026 begründet weder für die handelnden Personen noch für die Kunstform Drag einen Ausschluss für die Zukunft".

- Werbung -



Bezirksrätin im Januar: Dragqueens lenken vom eigentlichen Ziel ab

Der Vorgang fand zwar bereits im Januar statt, wurde aber erst im Juli bekannt. Laut "Tagesspiegel" (Bezahlartikel) hatte die Stadträtin der Bibliothek Anfang des Jahres lapidar mitgeteilt: "Nach reiflicher Überlegung muss ich mitteilen, dass ich die Bibliotheken für eine weitere Drag-Lesung nicht öffnen möchte." In dem Brief erklärte sie weiter, dass "die bewusste Überzeichnung und Inszenierung, den Fokus vom eigentlichen Ziel  Offenheit für geschlechtliche Vielfalt zu schaffen  eher ablenkt".



In der Antwort an die SPD-Kollegin klingt Sijbrandij nun anders: "Ein genereller Ausschluss dieses Formats besteht nicht", behauptete sie. "Sollte ein überzeugendes, altersgerechtes Konzept vorgelegt werden, kann ein solches Angebot ebenso geprüft werden wie andere Veranstaltungsformate."

Sijbrandij führte Veto bei Pressemitteilungen ein

Zudem verteidigte die Christdemokratin eine kürzlich eingeführte Praxis, dass Pressemitteilungen der Stadtbibliotheken generell der Stadträtin vorzulegen seien. Dies war eine Reaktion auf eine Bibliotheks-Pressemitteilung über die eingeladene Autorin Magda Wystub ("Queere Tiere"), in der die Schriftstellerin unter anderem als lesbisch vorgestellt wurde. Laut "Tagesspiegel" seien kritische Passagen über Geschlechterrollen, gesellschaftliche Normen und Familienbilder entfernt worden. Die Stadträtin verlangt seither, dass Pressemitteilungen vor Veröffentlichung generell erst über ihren Tisch gehen.



Sijbrandij behauptet in der Antwort auf die SPD-Frage jetzt, dass der Anlass nicht Homophobie gewesen sei. Vielmehr seien in der Mitteilung "in erheblichem Umfang Formulierungen aus externen Werbe-, Verlags- beziehungsweise Autorinnentexten übernommen und einzelne Aussagen zusätzlich zugespitzt worden".



SPD warnt vor Entscheidungen nach Gutdünken



Fragestellerin Macmillan kritisierte, dass in der Antwort der Konservativen offen bleibe, welche Kriterien für einen Eingriff der Staatsmacht gelten: "Gerade weil diese Kriterien nicht transparent geregelt sind, entsteht ein erheblicher Ermessensspielraum für politische Einzelfallentscheidungen", kritisierte Macmillan.



Die Sozialdemokratin warnte zudem vor Zensur: "Eine öffentliche Bibliothek muss kontroverse Inhalte nicht so lange abschleifen, bis sie möglichst breit akzeptabel erscheinen! Sie muss Auseinandersetzung ermöglichen  auch dann, wenn Inhalte irritieren oder provozieren. Wenn daraus keine Zensur entstehen soll, braucht es klare Regeln  die vorliegende Auskunft des Bezirksamts lässt diesbezüglich weit mehr Fragen offen, als sie Antworten liefert."



Rechte verbreiten Fehlinformationen über Draglesungen



Draglesungen für Kinder werden von Rechtsextremen und Teilen der Konservativen pauschal als "Sexualisierung" von Kindern bezeichnet. Dabei wird oft behauptet, dass die Dragqueens den Kindern die Nutzung von Sextoys oder ähnlichem beibringen wollten. Dies entspricht nicht der Wahrheit: Vielmehr lesen sie Kinderbücher vor, die auch in den Bibliotheken erhältlich sind.



| Direktlink | Nicht nur in Deutschland gibt es Hassattacken gegen Dragqueens

Das Konzept der "Drag Queen Story Hour" wurde erstmals 2015 in einer Bücherei in San Francisco durchgeführt. Damit wollen Dragqueens bei Kindern dafür werben, Bücher zu lesen  außerdem soll ihnen schon früh gezeigt werden, dass die Gesellschaft vielfältig ist. In den letzten Jahren sind im von den amerikanischen Republikanern gestarteten Kulturkampf gegen queere Menschen insbesondere Dragqueens Ziel von Hassattacken (queer.de berichtete). (dk)