Heute, 13:15h 2 Min.

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Die PIG, die offizielle Closing-Party des Folsom Europe lockt jedes Jahr tausende Männer mit Party, Sex und Fetisch. Wer dahinter steckt und was das Erfolgsgeheimnis ist, verrät Veranstalter und Geschäftsführer Ole Möller im Interview mit anuux. Wir veröffentlichen einen Auszug.



Traditionell findet das Festival als Street Fair am zweiten September-Wochenende statt. Freitag und Samstag gibt es Bühnen, Live-Performances, Getränke, Tanz und Sex. Warum braucht es dann Samstagnacht die PIG?



Die PIG ist der große Abschluss des Folsom-Wochenendes, die Main-Party vom Wochenende mit mittlerweile über 3.000 Besuchern. Internationale DJs auf drei Floors, riesige Labyrinthe, und jeder erdenkliche Fetisch ist erlaubt. Genau das macht diese einzigartige Atmosphäre der PIG aus. Hier kommt es nicht auf Alter oder Körperbau an  everyone's welcome!

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Seit wann und vor allem wo findet deine Veranstaltung statt?



Die PIG gibt es seit Beginn von Folsom Europe, und sie hat sich zu einer festen Größe des Folsom-Wochenendes und darüber hinaus zu einer extrem geilen, international angesehenen Party entwickelt. Veranstaltungsort ist die Alte Münze in Berlin.



Wie bist du dazu gekommen, ein so riesiges Event aus dem Boden zu stampfen?



Da müsste ich meine Vorgänger fragen. Deren Idee ist aber immer noch Basis der PIG Party, wie beschrieben. Die Gästezahlen waren zu Beginn etwas geringer, wuchsen aber sehr schnell mit der Bekanntheit von Folsom Europe.



Ole Möller (r.) auf der letzten PIG im Jahr 2025 (Bild: Big Pig GmbH)

War dir im Voraus bereits bewusst, welch unvergleichlicher Erfolg dir damit entgegenkommt?



Als ich die Organisation der PIG in 2015 übernommen hatte, waren die Gästezahlen aus verschiedenen Gründen noch bei knapp 2.000. Wir hatten im Team gehofft, dass sich das wieder nach oben entwickelt, mit einem international geachteten Ruf in der Fetisch-Szene. Das ist gelungen.



Was können die geneigten Gäste dieses Jahr erwarten oder eher gesagt: Was macht die PIG so einzigartig in Berlin?



Die Mischung aus internationalem Publikum, außergewöhnlicher Location, top internationalen DJ-Bookings und einer dauerhaft sexuellen Atmosphäre (inklusive Umsetzung!) macht die PIG extrem  und auch extrem besonders.



anuux wird für euch dieses Jahr ebenfalls auf der PIG-Party am 12.09.2026 zugegen sein. Get your free sample! Du möchtest das ganze Interview erleben? Dann schau auf anuux.de vorbei! (JOW)