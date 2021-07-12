Erstmals queerer Sitz im SWR-Rundfunkrat

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Der neue SWR-Rundfunkrat nimmt Ende September seine Arbeit auf  erstmals wird es dabei einen Platz für die queere Bevölkerung geben. Wie der queere Dachverband LSVD+ am Mittwoch mitteilte, habe er die langjährige Aktivistin und Autorin Janka Kluge aus Stuttgart für den Job nominiert. Da der Südwestrundfunk eine Zweiländeranstalt ist, einigten sich die LSVD+-Landesverbände Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf eine gemeinsame Personalie.



Kluge engagiert sich seit vielen Jahrzehnten in der queeren und lesbisch-feministischen Bewegung. Sie ist unter anderem in der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e. V. (dgti) aktiv. Wegen ihrer Transgeschlechtlichkeit wird sie oft von rechten Blogs attackiert. Deswegen klagte sie bereits mehrfach vor Gericht und konnte Siege einfahren, etwa gegen Julian Reichelt (queer.de berichtete).



Als ihre Vertretung konnte der LSVD+ Moderator*in und Künstler*in Janboris Ann-Kathrin Rätz aus Mainz gewinnen. Die Amtsperiode des neuen SWR-Rundfunkrats geht bis 2031.

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"Queere Perspektiven im Südwesten fest verankert"

Mit der gemeinsamen Vertretung im Rundfunkrat wolle der LSVD+ sicherstellen, "dass queere Perspektiven im Südwesten fest verankert sind und in die Programmgestaltung einfließen", erklärt Ulrike Goth aus dem Landesvorstand des LSVD⁺ in Baden-Württemberg. Ihr Vorstands-Kollege Joachim Schulze aus Rheinland-Pfalz ergänzte: "Queere Sichtbarkeit in den Medien kann Vorurteile und Feindlichkeiten abbauen. Wir wollen im Rundfunkrat mit dafür sorgen, dass queere Themen differenziert, respektvoll und vielfältig dargestellt werden  jenseits von Klischees und Polarisierung."



Die Rundfunkräte (bzw. der Fernsehrat beim ZDF) fungieren als oberstes Aufsichtsgremium der öffentlich-rechtlichen Sender. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Interessen der Allgemeinheit gegenüber dem Sender zu vertreten und die Einhaltung des gesetzlichen Programmauftrags zu überwachen. Sie greifen dabei nicht vorab in redaktionelle Abläufe ein, sondern kontrollieren das Angebot im Nachhinein und setzen strategische Rahmenbedingungen.



Der neue queere Sitz beim SWR kam trotz einer Verkleinerung des Rundfunkrats von 74 auf künftig 57 Vertreter*innen zustande. In dem Gremium sitzen Vertreter*innen gesellschaftlich relevanter Gruppen, etwa Gewerkschaften, Kirchen, Wohlfahrtsverbände oder Minderheiten. Auch Vertreter*innen von Landtagen und dem Parlament werden in den Rundfunkrat gewählt.



Im Gegensatz zu anderen gesellschaftlichen Gruppen sind queere Menschen in vielen Aufsichtsgremien deutscher Medienhäuser nicht vertreten, etwa beim benachbarten Bayerischen Rundfunk (queer.de berichtete). Feste queere Sitze gibt es jedoch beim ZDF, Deutschlandradio, MDR, RBB, SR und bei Radio Bremen.

AfD nicht im Rundfunkrat vertreten

Allerdings werden nicht alle Sitze vergeben: So erhielten die Bewerber der AfD sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz keine Mehrheit im Landtag. Die AfD in Rheinland-Pfalz wollte etwa den für seine Queerfeindlichkeit berüchtigten Abgeordneten Joachim Paul ins Gremium entsenden, der früher für ein NPD-Organ geschrieben hatte (queer.de berichtete).



Der SWR-Staatsvertrag sieht vor, dass die Landtage von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Mitglieder in den Rundfunkrat entsenden. Obwohl den Fraktionen gemäß ihrem Proporz Vorschlagsrechte zustehen, handelt es sich formal um eine Personenwahl durch das gesamte Plenum. Findet ein vorgeschlagener Bewerber (oder eine Bewerberin) keine parlamentarische Mehrheit, bleibt der Sitz entweder unbesetzt oder die Fraktion muss einen neuen Wahlvorschlag einbringen. Der Landtag in Stuttgart wählte insgesamt fünf Vertreter*innen ins Gremium  drei von den Grünen, zwei von der CDU  das Parlament in Mainz wird durch zwei Abgeordnete der CDU und eine der SPD vertreten. (dk)