Versuchter Hackerangriff auf Instagram-Kanal von Werner Graf

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Werner Graf tritt als Grünen-Spitzenkandidat bei der Berlin-Wahl am 20. September an (Bild: Vincent Villwock / Grüne Fraktion Berlin)

Kurz vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September haben Unbekannte versucht, den Instagram-Account des Grünen-Spitzenkandidaten Werner Graf zu hacken. Der Angriff sei dank Sicherheitsmechanismen abgewehrt worden, teilte eine Sprecherin des schwulen Politikers mit.

Instagram habe den Account in der Nacht sicherheitshalber offline gestellt, was die Grünen am Morgen bemerkt hätten. Inzwischen sei der Account wieder in Betrieb, allerdings bei verringerter Reichweite, was im Wahlkampf misslich sei. Fachleute der Partei bemühten sich, den Algorithmus so zu beeinflussen, dass die Reichweite des Social-Media-Kanals wieder steige.

Graf sprach von einem "Sabotageversuch im Wahlkampf" und postete auf seinem Account am Vormittag in großen Lettern: "Ich wurde gehackt." Der Angriff sei gescheitert, aber: "In der Folge hat Instagram mein Konto gelöscht." (dpa/cw)

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