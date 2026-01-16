Märtha Louise: Ehemann Durek Verrett nach OP bei Trauerfeier dabei

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Durek Verrett heiratete Prinzessin Märtha Louise von Norwegen am 31. August 2024 in Geiranger (Bild: IMAGO / NTB)

Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (54) musste am Mittwoch von ihrem Vater Abschied nehmen. An ihrer Seite war dabei überraschend ihr Ehemann Durek Verrett (51). Bilder aus der Osloer Domkirche zeigen das Paar gemeinsam bei der Trauerfeier für König Harald V. (1937-2026). Auch Märtha Louises Töchter Maud Angelica (23), Leah Isadora (21) und Emma Tallulah (18) sind dabei.



Dass Verrett bei der Trauerfeier dabei sein kann, ist nicht selbstverständlich. Der offen bisexuelle Ehemann der Prinzessin hat erst kürzlich eine Nierentransplantation hinter sich (queer.de berichtete). Die Operation fand im Rikshospitalet in Oslo statt und erfolgte aus medizinischer Sicht erfolgreich.



Bis kurz vor der Beerdigung war deshalb unklar, ob Verrett überhaupt an den Trauerfeierlichkeiten teilnehmen würde. Erst am Dienstag wurde er aus dem Krankenhaus entlassen und erstmals wieder öffentlich gesichtet worden. Gemeinsam mit Märtha Louise nahm er an einem Dinner im Königlichen Palast teil. Am Mittwoch folgte nun sein Auftritt bei der Staatsbeerdigung.

Märtha Louise läuft hinter dem Sarg

Während Durek Verrett gemeinsam mit den Töchtern von Märtha Louise zur Domkirche kam, nahm die Prinzessin selbst am offiziellen Trauerzug teil. Sie ging gemeinsam mit ihrem Bruder König Haakon VIII. (53), Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20) hinter dem Sarg ihres Vaters.



Königin Mette-Marit (53) und Königin Sonja (89) folgten dagegen in einem königlichen Wagen. Verrett gehört nicht zum offiziellen Trauerzug und hat als Ehemann der Prinzessin auch keinen offiziellen royalen Titel. Märtha Louise hatte bereits 2022 ihre offiziellen royalen Aufgaben aufgegeben. Die ältere Schwester von König Haakon und der US-Schamane heirateten im August 2024 und feierten erst vergangene Woche ihren zweiten Hochzeitstag. (spot/cw)