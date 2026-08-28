Musk gibt 100 Millionen Dollar für transfeindliche Wahlwerbung aus

Heute, 15:19h 3 Min.

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Elon Musk nutzt sein Vermögen, um gegen queerfreundliche Politiker*innen zu polemisieren: Laut der "New York Times" (Bezahlartikel) will er für die im November anstehenden USA-weiten Zwischenwahlen mindestens 100 Millionen Dollar (85 Millionen Euro) über seine Organisation "America PAC" ausgeben  dabei setzt er vor allem auf die Abneigung der US-Wähler*innen gegen trans Menschen.



Die Kampagne ist am Dienstag gestartet. Musk attackiert drei demokratische Senatskandidaten für ihre transfreundliche Haltung. In Texas schaltete er in lokalen Fernsehsendern Spots gegen James Talarico, der sich in einem knappen Rennen gegen den republikanischen Generalstaatsanwalt Ken Paxton befindet. Paxton ist für seine queerfeindliche Haltung berüchtigt, so stellte er etwa die Wiedereinführung des Homosexuellenverbots im Bundesstaat in Aussicht (queer.de berichtete). In dem 30-sekündigen Musk-Spot wird Talarico unter anderem vorgeworfen, an "sechs Geschlechter" zu glauben.



In Ohio geht Musk gegen den Demokraten Sherrod Brown vor, der 2024 seinen Senatssitz an einen Republikaner verlor. Er tritt dieses Jahr gegen den Republikaner Jon Husted an. In dem Musk-Spot wird behauptet, dass Brown die "Trans-Agenda" über die traditionellen Werte Ohios stelle.



Das dritte Ziel Musks ist der Demokrat Josh Turek aus Iowa, der gegen die die republikanische Abgeordnete Ashley Hinson antritt. Ihm wird vorgeworfen, Steuergelder für trans Operationen bei Kindern freigegeben zu haben. Die Demokraten erklärten in allen drei Fällen, Musk würde die Wahrheit verzerren.



Every spend Ive seen from the Elon PAC so far is focused on gender/trans, an issue close to Elons heart https://t.co/B7gATyBDdt David Weigel (@daveweigel) September 8, 2026 / daveweigel

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Musk will mit der Kampagne erreichen, dass die Republikaner im November nicht die Mehrheit im US-Parlament verlieren, was den Handlungsspielraum für Präsident Donald Trump erheblich einschränken würde. Laut aktuellen Umfragen gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus wohl zurückerobern werden  im Senat könnte es demnach knapper werden.

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Transphobie ist zentrales Thema für Trump

Donald Trump war bereits bei der Präsidentschaftswahl 2024 mit Transfeindlichkeit erfolgreich: Im Wahlkampf-Endspurt gab seine Kampagne 35 Millionen Dollar für drei transfeindliche Werbespots aus (queer.de berichtete). Laut Analyst*innen half ihm das beim Wahlsieg  insbesondere evangelikale Christ*innen hätten sich von der Transphobie angesprochen gefühlt und für ihn gestimmt.



Trump hatte trans Kinder im Wahlkampf unter anderem als "Gefahr für die Demokratie" bezeichnet (queer.de berichtete). Nach seiner Amtsübernahme strich er trans Menschen die Anerkennung der Bundesverwaltung und verhängte etwa ein Verbot für geschlechtliche Minderheiten, im Militär zu dienen. Zuletzt kündigte die Trump-Regierung an, gegen "pro-transgender" Terrorismus vorgehen zu wollen (queer.de berichtete).



Musk setzt wohl nicht nur aus strategischen Erwägungen auf Transfeindlichkeit, sondern aus Überzeugung: Kürzlich deutete er selbst an, dass er wegen seiner Abneigung gegen trans Menschen in die Politik gegangen sei (queer.de berichtete). Hintergrund ist das Coming-out seiner Tochter Vivian Jenna Wilson, die er wegen ihrer Transgeschlechtlichkeit auch öffentlich attackierte. So beklagte er, sie sei von einem "woken Gedankenvirus" befallen. Er erklärte sie deshalb sogar 2024 für tot (queer.de berichtete). Ihre Antwort: "Ich sehe ziemlich gut aus für eine tote Bitch" (queer.de berichtete). (dk)