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Heute, 04:18h 5 Min.

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"Jetzt sehe ich wirklich aus wie so eine 80er Aerobic-Hurenstute", sagt Raven Van Krueger stolz, nachdem sich die Dragqueen für die Partynacht in einen engen Body gezwängt und eine riesige Perücke aufgesetzt hat. Los geht's ins KitKat.



Der Club, den eigentlich alle nur "das Kitty" nennen, ist ortgewordene Lust. Kaum ein anderer Ort steht in Berlin  und sehr weit darüber hinaus  dafür, wie freizügig die Stadt ist. Ein sexpositiver Tempel, in dem einem einmaligen Hedonismus gefrönt wird. Ein Raum, den ein Mythos umgibt.



Großes Vertrauensverhältnis



Das liegt auch an der vielleicht wichtigsten Regel: Was im Kitty passiert, bleibt im Kitty. Es herrscht Fotoverbot, Smartphone-Kameras werden abgeklebt oder müssen an der Garderobe abgegeben werden. Das soll den Raum sicher machen, damit sich alle Gäst*innen so dort bewegen können, wie sie wollen.



Die Dokumentation "KitKatClub  Kinks of Berlin" bricht mit dieser Regel. Der Film schafft es, einige Bilder nach draußen zu bringen  was nur durch ein großes Vertrauensverhältnis zum Betreiber möglich sein konnte. So kann sich die ganze Welt ein immerhin klitzekleines Bild von dem Club machen, von dem selbst die schon gehört haben, die mit kinky Sexpartys sonst überhaupt nichts zu tun haben.

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Beiläufiger Sex, der eben dazugehört



Poster zum Film: "KitKatClub  Kinks of Berlin" startet am 10. September 2026 bundesweit im Kino

Wird der Club so entmystifiziert? Verliert er seinen Reiz? Das ist nicht so leicht zu beantworten. Die Szenen aus den Innenräumen sind nicht wahnsinnig provokant: Es läuft Techno, Leute tanzen, viele sind nackt, hier und da steckt ein Penis im Mund eines anderen Gastes, eine Person hängt in Seilen von der Decke.



Spätestens seit dem riesigen Erfolg der "Shades of Grey"-BDSM-Romane ist auch das fast im Mainstream angekommen. "KitKatClub  Kinks of Berlin" verzichtet hier auf eine skandalisierende Inszenierung. Im Gegenteil: Der Sex wird eher beiläufig erzählt, er gehört halt dazu.



Erst die Stuten, dann die Hengste



Etwas anders ist es jedoch beim "Fickstutenmarkt", einer Partyreihe, die auch im KitKat stattfindet. Vor dem Einlass müssen sich die Gäste entscheiden, ob sie Stuten oder Hengste sind. Die Stuten bekommen einen Sack über den Kopf, dessen Farbe mitteilt, ob ohne Gummi okay ist. Wie bei einer echten Fleischbeschau bekommen die Stuten einen Stempel auf den Hintern gedrückt. Dann kommen die Hengste hinzu, die sich nach Belieben an den Stuten auslassen können. "Nach dem fünften Schwanz passt eigentlich jeder rein", sagt Foxy.



Die Szenen beim "Fickstutenmarkt" sind die explizitesten der Dokumentation. Sind sie voyeuristisch? Was für ein Bild von queerer Sexualität vermitteln sie? Der Film verzichtet ganz bewusst auf einen einordnenden Off-Kommentar. Auch Interviewszenen gibt es nicht.



Fast ein Dutzend Protagonist*­innen



Warum? "Nicht aus Reduktion, sondern aus Haltung. Der Film sucht keine Erklärung, sondern Erfahrung. Er beobachtet, ohne zu bewerten", erklärt Regisseur Philipp Fussenegger. Was nach einem edlen Motiv klingt, lässt doch außer Acht, dass es keine objektive Beobachtung gibt. Jede Kameraeinstellung, jede Szenenauswahl, jeder Schnitt ist ein Eingriff.



Das wird umso deutlicher in Szenen, in denen die Protagonist*­innen miteinander sprechen  häufig aber so hölzern, dass einfach überdeutlich wird, dass die Gespräche forciert sind. Wieso sollte etwa Oli seinen Partner Foxy wie aus dem Nichts fragen, ob seine Eltern eigentlich von deren Pet-Play-Beziehung wissen.



Die Dokumentation begleitet fast ein Dutzend Stammgäst*­innen des KitKatClubs: Neben der "80er Aerobic-Hurenstute" Raven Van Krueger, den Pet Playern Oli und Foxy auch den Mitbegründer des Clubs, Simon Thaur, seine Partnerin Mali, die bekannte Performance-Künstlerin Hottie de Paris, David, der von den Drogen loskommen will, und noch ein paar andere.

Simon Thaur, der Macho

Raven Van Krueger ist dabei die einzige Figur, bei der eine echte Entwicklung erkennbar ist: Tim, so sein bürgerlicher Name, ist aufs Jobcenter angewiesen, will aber als Dragqueen durchstarten. Seine Leidenschaft dafür ist sympathisch, sein Einsatz überzeugend  auch wenn er schließlich vor allem an sich selbst scheitert.



Die anderen Protagonist*innen wirken eher wie auf klare Rollen eingegrenzte Stichwortgeber*innen: KitKat-Mitbegründer Simon Thaur steht für eine völlig andere Generation, ein Macho, dessen Beziehungsdynamik zu Mali befremdlich und unangenehm mitanzusehen ist. Er dreht noch immer Pinkel-Pornos, die er im Unterhemd und mit Zigarette eher unbeteiligt zusammenschneidet.



Das neue Eichel-Piercing



Der Film sucht die räumliche Nähe zu den Figuren, und er findet sie. Doch nur weil man sieht, wie Foxy sich ein neues Eichel-Piercing stechen lässt, erzeugt das noch lange keine emotionale Nähe. Wie haben diese Menschen ihre Kinks entdeckt? Was können sie damit ausleben? Was bedeutet es für sie, ins KitKat zu gehen? Warum genießen sie diesen Ort so sehr? Auf all diese Fragen erhält man so gut wie keine Antworten. Es scheint der Doku weniger ums Verstehen als ums Zeigen zu gehen.



Kritik am KitKat wird so gut wie keine geäußert. Ja, eine Person beschreibt, wie nervig es ist, dass sie ständig ungefragt einen Schwanz ins Gesicht bekommt. Viele sprechen über die Bedeutung von Consent  wichtig und relevant. Doch von der mutmaßlichen Vergewaltigung im September 2024 kein Wort, genauso wenig wie zur "taz"-Recherche, der zufolge in der Security Personen mit Verbindungen in die rechte Hooligan-Szene arbeiten. Von Anspruch eines "ungeschönten" Films ist das ziemlich weit entfernt.



| Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

An wen richtet sich der Film?



Die Entscheidung, einen der buntesten und vielfältigsten Orte in Schwarz-Weiß zu drehen, ist mutig. Doch es funktioniert, die Bilder verfügen über eine hohe Ästhetik. Keine Farben lenken ab, die Konzentration liegt auf den Figuren.



Die sind nur  und vielleicht ist das ja auch eine starke Aussage des Films  ziemlich gewöhnliche Menschen. Sie fahren U-Bahn, essen Hummus zum Frühstück, gehen shoppen. Das ist nur weitaus weniger aufregend, als der Titel verspricht. Abends besucht die US-Amerikanerin Lexi eben eine private Orgie, bei der sauber beschriftet Keta, Speed und 3MMC auf Tellern liegen.



Und so fragt man sich doch, an wen sich dieses  laut Eigenbeschreibung  "Zeitdokument einer Stadt" richtet. Wahrscheinlich an neugierige Menschen, die schon immer mal wissen wollten, was so im sagenumwobenen Kitty passiert. Alle anderen besuchen solche und ähnliche Orte einfach selbst  und erleben eine Stimmung, die kein Film der Welt einfangen könnte.

Infos zum Film



Kitkatclub. Dokumentarfilm. Deutschland 2026. Regie: Philipp Fussenegger. Laufzeit: 96 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 18. Verleih: Farbfilm. Kinostart: 10. September 2026