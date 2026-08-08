Nationalspielerin Oberdorf muss pausieren

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Die lesbische Nationalspielerin Lena Oberdorf muss nur kurz nach ihrem lange erwarteten Comeback beim FC Bayern wieder aussetzen. Wie die Münchnerinnen mitteilten, muss die 24 Jahre alte Mittelfeldspielerin aufgrund einer Reaktion im rechten Kniegelenk in den kommenden Wochen pausieren. Dies ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern.



Oberdorf hatte sich im Oktober 2025 zum zweiten Mal das Kreuzband im rechten Knie gerissen und fiel seitdem aus (queer.de berichtete). Vor rund zehn Tagen gab sie beim 2:0 der Münchnerinnen in der Bundesliga gegen Aufsteiger FSV Mainz 05 nach einer Einwechslung ihr Comeback.



Aus ihrer Homosexualität hat Lena Oberdorf nie ein Geheimnis gemacht. Im Sommer 2023 sprach sie erstmals öffentlich über ihre Freundin (queer.de berichtete). (dpa/cw)