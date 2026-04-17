Céline Dion beschert Paris einen neuen Tourismusboom



marcen27 / flickr) Céline Dion bei einem Konzert in Paris 2017 (Bild:

Heute, 10:37h 3 Min.

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Céline Dion (58) sorgt offenbar für einen Tourismusboom in der französischen Hauptstadt: Die Suchanfragen nach Paris-Flügen sind gestiegen, und auch die Hotel-Buchungen nehmen zu, da Fans aus der ganzen Welt die lang erwartete Rückkehr der Sängerin auf die Bühne miterleben wollen.



Die Comeback-Auftritte von Céline Dion in Paris starten am 12. September. Im Vorfeld der Residency erfreute sich Paris bei internationalen Reisenden bereits zunehmender Beliebtheit: Daten von Amadeus Travel Intelligence zeigen einen Anstieg der Suchanfragen nach internationalen Flügen in die französische Hauptstadt um elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Suchanfragen aus Nord- und Südamerika treiben einen Großteil dieser Nachfrage an. Auf die USA entfallen 26,5 Prozent der Suchanfragen, gefolgt von Brasilien mit elf Prozent und Kanada, der Heimat der Künstlerin, mit 7,4 Prozent. Zusammen machen sie fast 45 Prozent des weltweiten Wachstums bei den Suchanfragen nach Paris im Vorfeld von Dions Auftritten aus.

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26 Auftritte sind geplant

Die Sängerin von "My Heart Will Go On" wird ihre Konzertserie in der Plenitude Arena zum Besten geben. Im März hatte Dion zunächst zehn Termine angekündigt, wegen der großen Nachfrage kamen 16 weitere hinzu. Insgesamt stehen damit 26 Abende an, verteilt auf September und Oktober 2026 sowie Mai 2027.



Es ist ihre erste Konzertreihe, seit sie 2023 ihre "Courage"-Welttournee abgesagt hatte. Auslöser war das Stiff-Person-Syndrom, eine seltene neurologische Erkrankung, die starke Muskelsteifheit und schmerzhafte Krämpfe verursacht. In den vergangenen sechs Jahren stand Dion nur zweimal auf einer Bühne: bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris und im selben Jahr in Riad.

Auch Hotels profitieren von Dions Paris-Konzertreihe

Hoteldaten für Paris sollen nun ebenfalls einen Dion-Effekt zeigen. Zwar machen Kurzaufenthalte von bis zu fünf Nächten nach wie vor über 47 Prozent der Hotelbuchungen aus, doch sind die mittellangen Aufenthalte von sechs bis 13 Nächten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent gestiegen. Die Konzerte könnten einer der Faktoren sein, heißt es bei Amadeus Travel Intelligence. Allein für den ersten Teil ihrer Residency schätzte die Zeitung "La Tribune" die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Hotelbranche auf etwa 165 Millionen Euro.



Insgesamt werden etwa 780.000 Menschen Céline Dion während ihrer gesamten Konzertreihe live erleben, berichtet die französische Ausgabe der "Huffpost". Das entspreche Einnahmen in Höhe von 130 Millionen Euro aus dem Ticketverkauf für die erste Konzertreihe und 80 Millionen für die zweite. Die Residenz wird "nach Las-Vegas-Art" neben der Künstlerin, ihrem Team, Produktionsmitarbeitern und den Veranstaltern noch vielen anderen zugutekommen.



Das Nachrichtenportal weist darauf hin, dass es nicht nur mehr Flugreisen nach Paris geben wird. Laut Trainline, einer europaweiten Plattform für den Kauf von Bahn- und Fernbus-Tickets, wird sich demnach beispielsweise die Zahl der Reisenden nach Paris in der Woche vom 11. bis 18. September im Vergleich zur Vorwoche verdoppeln.



Viele Events im Zeichen der Dion-Auftritte



Auch für die Gastronomie dürfte es einen Aufschwung geben, insbesondere natürlich für die Lokale in der Nähe der Konzerthalle in Nanterre. Wie es auf der Website der Stadtverwaltung heißt, haben einige davon ihre Öffnungszeiten erweitert oder angepasst.



Viele Restaurants und Bars haben ihre Speisekarten zudem mit speziellen Angeboten ergänzt und Events ins Leben gerufen, um Céline Dions Besuch in Paris zu feiern. Karaoke-Abende und Tanzpartys mit DJs, alle ganz im Zeichen der Sängerin, finden laut "Huffpost" überall in der Hauptstadt statt. (spot/cw)