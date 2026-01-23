Harry Styles verlängert seine "Together, Together"-Tour bis 2027

Heute, 10:51h 3 Min.

3 Min.

Harry Styles (32) hängt noch eine Runde dran: Der britische Superstar hat überraschend angekündigt, dass seine "Together, Together"-Tour 2027 fortgesetzt wird. Die neuen Termine sollen die "final cities" der Tour umfassen, wie Styles seinen Fans in einer persönlichen Nachricht mitteilte. Welche Städte und wann genau er dort auftreten wird, soll im Laufe des heutigen Donnerstags bekanntgegeben werden.



"Als wir uns entschieden haben, die Tour 2026 zu machen, wusste ich, dass sie etwas Besonderes werden würde", schrieb Styles in einem Newsletter. Doch die Reaktion seines Publikums habe seine Erwartungen weit übertroffen. Er liebe es, Musik zu machen, mit seinen Fans zusammen zu sein und die besondere Stimmung bei den Konzerten zu erleben. Deshalb habe er sich entschieden, weitere Termine für 2027 anzusetzen.



Dabei habe ihn die Entscheidung zunächst durchaus eingeschüchtert. Styles steht schließlich bereits seit seinem 16. Lebensjahr auf der Bühne  zunächst mit One Direction, später als Solokünstler. "Ich habe eigentlich nie ein anderes Leben als dieses als Künstler gekannt", erklärte er seinen Fans. Gleichzeitig bezeichnete er sich als "glücklichsten Menschen der Welt", diese Momente noch immer mit seinem Publikum teilen zu können.

Harry Styles deutet Zukunft ohne Tour an

Für Aufsehen sorgt allerdings vor allem ein anderer Satz seiner Nachricht. Styles kündigte an, dass die 2027 geplanten Auftritte die letzten Städte der "Together, Together"-Tour sein werden. Anschließend wisse er selbst nicht, "was als Nächstes" für ihn komme. Er freue sich allerdings darauf, es herauszufinden.



Bei einigen Fans löste diese Aussage prompt Spekulationen über eine mögliche längere Pause aus. Einen Abschied von der Musik oder gar ein Karriereende hat Styles allerdings nicht angekündigt. Es bleibt damit zunächst offen, was er nach dem Ende der Tour plant.



Aktuell ist der Sänger noch mitten in seiner "Together, Together"-Tour. In New York absolviert er eine ungewöhnliche Konzertresidenz mit insgesamt 30 Auftritten im Madison Square Garden. Anschließend stehen sechs Konzerte in Australien auf dem Programm. Die zusätzlichen Termine für 2027 sollen die Tour abschließen.

- Werbung -



Kommt Harry Styles nach Deutschland?

Für deutsche Fans könnte die Ankündigung besonders interessant werden. Deutschland ist bislang kein offizieller Stopp der "Together, Together"-Tour. Aufmerksame Fans entdeckten jedoch bereits in den vergangenen Tagen mysteriöse Plakate in Berlin, auf denen lediglich das Datum 10. September zu sehen ist. Ähnliche Plakate tauchten unter anderem in Madrid auf. Fans vermuten dahinter einen Hinweis auf die neuen Tourtermine. Offiziell bestätigt ist ein Konzert in Berlin bislang nicht. (spot/cw)