Die queere migrantische Perspektive, die im Gropius Bau fehlt

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Heute, 11:29h 3 Min.

Heute, 11:29h 3 Min.

Am heutigen Donnerstag eröffnet im Berliner Martin Gropius Bau eine Ausstellung mit dem Titel "Kreuzberg: Kunst und Migration seit 1960". In elf großen Räumen wird eine Berliner Kunstgeschichte präsentiert, die wir so noch nie gesehen haben. Der Grund dafür ist so banal wie erschreckend: Dass wir die Bilder, Skulpturen und Installationen nicht kennen, erklärt sich nämlich mit einer doppelten Ausgrenzung.



Da wäre zunächst der rassistisch motivierte gesellschaftliche Ausschluss, dem Migrant*innen seit ihrer Anwerbung als "Gastarbeiter" in den 1960er Jahren überall erfuhren  nicht nur in Berlin. Und ein zweiter Grund besteht in einem weitgehenden Desinteresse von Kunstsammlungen und Museen, die künstlerische Arbeit von Migrant*innen ernst zu nehmen, geschweige denn überhaupt zur Kenntnis zu nehmen.

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Warum die Beschränkung auf Kreuzberg?

Warum es allerdings bei dieser großdimensionierten späten Anerkennung migrantischer Kunst die Beschränkung auf Kreuzberg gab, leuchtet mir nicht ein. Und dass die Präsentation mit den 1980er Jahren schließt, also mit dem Fall der Mauer und der politischen Wende, damit verschenkt sie zumindest die Antwort darauf, wie sich die Lebensverhältnisse noch einmal veränderten  Stichwort "Baseballschläger-Jahre".



Wobei natürlich nachvollziehbar ist, dass der Name Kreuzberg für sich schon eine besondere Ausstrahlung besitzt  im Negativen wie im Positiven. Nämlich als sozialer Brennpunkt (Stichwort "Stadtbild"-Debatte und dem Synonym "Kreuzberger Verhältnisse") neben einem geradezu mythisch gewordenen Klang, der alles Alternative in und an diesem Berliner Bezirk anspricht, all diesen subkulturellen Überfluss und den dort beheimateten linksradikalen Milieus.



Ein Werk aus der Ausstellung: Evelyn Kuwertz, U-Bahnhof Gleisdreieck, 1979 © VG Bild-Kunst, Bonn 2026

Wo bleibt da bitte die Queerness?



So faszinierend diese große Kunstschau mit all ihren Entdeckungen daherkommt, die für sich unbedingt sehenswert sind, und so verdienstvoll auch die kuratorische Arbeit zu nennen ist, so kam mir am Ende des Rundgangs doch die Frage in den Sinn, die mich nicht mehr losließ: Is That All There Is? Das ist übrigens eine wiederkehrende Frage in einem Song von Peggy Lee. Das war nun auch meine Frage. Ja, ist das wirklich schon alles und die ganze Wahrheit zum Thema Kunst und Migration?



Nein, denn wo bleibt da bitte die Queerness? Gab es wirklich keine queeren, künstlerisch talentierten Migrant*innen, ohne gleich einen kunstakademischen Hintergrund als Einlasskriterium zur Bedingung zu machen? Der Zufall wollte es, dass gestern eine Vernissage in der Eisenacher Straße nachholte, was ich im Martin-Gropius-Bau vermisste: queere migrantische Kunst.

"Das Kleid" von Cihangir Gümüştürkmen

Im Rahmen der Art Week ist leider nur bis zum Sonntag (13. September) die Ausstellung "Mutterland" im deutsch-türkischen TAM Museum mit Werken des seit Ende der 1970er Jahre in Berlin lebenden Cihangir Gümüştürkmen zu sehen. Im Mittelpunkt steht eine Installation mit dem Titel "Das Kleid". Es ist eine Hommage an die im letzten Jahr verstorbene Mutter Cihangirs, die als sogenannte Gastarbeiterin nach Deutschland kam und schließlich nach der Ehescheidung als alleinerziehende Mutter mit ihren beiden Söhnen in Berlin lebte. Es ist auch die Geschichte eines schwulen Coming-outs. Cihangir erzählt darüber in einer Film-Doku, die zur Ausstellung gehört.



Geschichte eines schwulen Coming-out: "Das Kleid" von Cihangir Gümüştürkmen im TAM Museum (Bild: Nora Eckert)

Die Installation wiederum zeigt in einem raumfüllenden Umriss ein riesiges Kleid, zusammengesetzt aus vielen bunten Kleidern und zahllosen anderen Gegenständen aus dem Nachlass der Mutter. Sie erzählt zugleich eine bewegte Lebensgeschichte: Da sind die Koffer, die zwischen Berlin und Izmir hin und hergingen, die eleganten Schuhe, auch der weiße Arbeitskittel, den Cihangirs Mutter bei Siemens trug und schließlich noch die Nähmaschine. Es ist zugleich ein rührender und bewegender Altar der Erinnerungen an eine offensichtlich starke und selbstbewusste Frau.



Für Kurzentschlossene ist noch bis Sonntag Gelegenheit, um die Impressionen aus einem Mutterland auf sich wirken zu lassen, das zugleich eine queere Lebensgeschichte in Berlin enthält.