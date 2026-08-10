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Der CDU-Politiker Jens Spahn hat bei den CDU-Mitgliedern in seinem Bundestagswahlkreis für seinen Umgang mit Leihmutterschaft um Entschuldigung gebeten. "Ich war zu feige, bei diesem sensiblen Thema offen Farbe zu bekennen", erklärte er in einem Donnerstag verschickten Schreiben an rund 2.500 christdemokratische Parteimitglieder des Wahlkreises Steinfurt I/Borken I, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert.



"Ich wollte eine schwierige Debatte vermeiden, auch zum Schutz meiner werdenden Familie  und habe damit am Ende eine sehr viel schwierigere Debatte ausgelöst", so Spahn. Er hatte Mitte Juli bekanntgegeben, dass er und sein Mann Daniel Funke Väter eines Kindes geworden seien, das von einer amerikanischen Leihmutter auf die Welt gebracht wurde (queer.de berichtete). Wenige Tage später trat er nach innerparteilicher Kritik von seinem Posten als Unionsfraktionschef zurück (queer.de berichtete).



Weiter erklärte er: "Vor allem aber habe ich durch den Widerspruch zwischen meiner früher öffentlich vertretenen Haltung und meiner persönlichen Entscheidung Vertrauen enttäuscht. Dafür möchte ich Sie um Entschuldigung bitten."

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Spahn lehnte einst Leihmutterschaft "als schwuler Mann und Christ" ab

Spahn hatte zuvor öffentlich die Leihmutterschaft abgelehnt. Im Jahr 2015 sagte er etwa: "Als schwuler Mann und Christ kann ich mich persönlich nur sehr schwer mit der Idee eines gemieteten Mutterbauchs anfreunden". Beim CDU-Parteitag im Februar wurde zudem beschlossen, am Verbot der Leihmutterschaft festzuhalten. Spahn schwieg dazu  obwohl zu diesem Zeitpunkt seine amerikanische Leihmutter bereits schwanger gewesen ist. Er habe aus seiner Verfehlung politische Konsequenzen gezogen und seine Ämter in Fraktion und Partei zur Verfügung gestellt, so Spahn jetzt in seinem Entschuldigungsschreiben.



Sein Mann und er hätten schon "seit wir uns kennen" den Wunsch gehabt, eine Familie zu gründen. Das Paar habe sich dabei für die USA entschieden, weil es dort strenge Regeln gibt  etwa, dass die Leihmutter bereits eine Familie habe und finanziell stabil sei. Zudem gebe es keine genetische Verwandtschaft zwischen ihr und dem Kind und sie werde medizinisch professionell versorgt.



Eine Rolle habe auch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2018 gehabt, wonach ausländische Leihmutterschaften in Deutschland unter bestimmten Bedingungen anerkannt werden würden. "Das hat mir bei meiner persönlichen Abwägung zusätzliche rechtliche Sicherheit gegeben", so Spahn. Er habe dies aber nicht offen kommuniziert, obwohl es dafür "genug Gelegenheit" gegeben habe. "Zu Recht ist deshalb die Frage gestellt worden, warum ich diese private Entscheidung getroffen habe, ohne zuvor den Widerspruch zu meiner vor vielen Jahren öffentlich vertretenen Haltung aufzulösen", so Spahn.

Spahn will Vertrauen zurückgewinnen

Vertrauen werde über Jahre aufgebaut, so Spahn weiter. Ein Rücktritt oder ein Entschuldigung könne dies nicht einfach wiederherstellen. Er wolle aber daran arbeiten.



Bereits vor einer Woche wurde bekannt, dass Spahn im Haushaltsausschuss, dem wichtigsten Bundestagsausschuss, einen Sitz übernehmen wird (queer.de berichtete). Die Entschuldigung ist damit offenbar Teil eines Comebackversuchs des einstigen Bundesgesundheitsministers. Daran glauben auch andere Unions-Granden. CSU-Chef Markus Söder sagte etwa im Juli, er "glaube, dass der Weg von Jens Spahn noch nicht beendet ist"  vor allem bei einer Person "mit solchen Talenten und so einer politischen Kraft". (dk)