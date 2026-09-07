Nach Todesdrohung gegen trans Frau: Remscheider AfD-Politiker doch nicht zurückgetreten



Die Staatsanwaltschaft interessiert sich für die beleidigenden Äußerungen des Remscheider AfD-Politikers (Bild: Screenshot Facebook)

Heute, 14:03h 2 Min.

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Ende Juli war bekannt geworden, dass der Remscheider AfD-Kommunalpolitiker Sven Kühner eine trans Frau aus Österreich online als "fetten gemobbten Jungen" und als "dumme Missgeburt" bezeichnet hatte und ihr indirekt gedroht hatte, sie umzubringen  die AfD kündigte daraufhin seinen Rücktritt an (queer.de berichtete). Laut dem "Remscheider General-Anzeiger" (Bezahlartikel) hat er bis jetzt sein Mandat aber nicht aufgegeben. Kühner sitzt seit den Kommunalwahlen im September 2025 als einziger AfD-Vertreter in der Bezirksvertretung von Remscheid-Lüttringhausen.



Scharfe Kritik kommt von den demokratischen Fraktionen: "Die AfD distanziert sich nur von den Äußerungen, duldet aber offenbar den Verbleib ihres in erschreckender Weise auffällig gewordenen Mitglieds in ihren Reihen", schreiben die Ratsfraktionen von SPD, CDU, Grünen, FDP, Linkspartei und der Wählergruppe "Echt Remscheid" in einer gemeinsamen Pressemitteilung: "Die Beteuerungen über das Wertegerüst der Partei bleiben damit Lippenbekenntnisse und der durchschaubare Versuch, sich bürgerlich-rechtsstaatlich zu geben."

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AfD: Wir können nichts machen

Für die AfD wies Geschäftsführerin Nadine Häuser die Anschuldigungen zurück. Man habe klar gesagt, dass ein "solches Verhalten durch nichts zu rechtfertigen" sei. Man habe eben "keinerlei Handhabe, den Vollzug eines Rücktritts zu erzwingen". Der Kommunalpolitiker selbst müsse seinen Mandatsverzicht beim Wahlleiter anzeigen. Würde er zurücktreten, wäre die AfD gar nicht mehr in der Bezirksvertretung vertreten, da sie keinen Ersatzkandidaten aufgestellt hatte. Der pöbelnde Politiker, behauptet die AfD, habe versprochen, nicht mehr an Sitzungen des Parlaments teilzunehmen. Er befinde sich gerade im Ausland und könne deshalb nicht persönlich erscheinen.



Allerdings scheint es die AfD nicht eilig zu haben, ihren Kollegen loszuwerden. So sei laut dem "Remscheider General-Anzeiger" von einem Parteiausschlussverfahren bislang "nicht die Rede". Die AfD teilte lediglich mit, dass dies Gegenstand von "Prüfungen" sei.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Mehr Interesse an dem Fall hat die Staatsanwaltschaft. "Wir sehen den Anfangsverdacht der Beleidigung und Bedrohung als erfüllt an", erklärte Wolf-Tilman Baumert, Oberstaatsanwalt und Sprecher der Wuppertaler Anklagebehörde. "Der Beschuldigte soll deshalb von der Polizei vorgeladen und verhört werden." Mehrere Personen hätten zuvor Strafanzeige gegen den Kommunalpolitiker erstattet.



Transfeindlichkeit gehört immer mehr zum Markenkern der AfD. So nominierte die Berliner Partei mit Julian Adrat einen Podcaster als Kandidaten für die Abgeordnetenhauswahl in zehn Tagen, der erklärt hatte: "Transgenderismus gehört ausgerottet. Wie der Kommunismus. Wie der Nationalsozialismus. Mit Haut und Haar" (queer.de berichtete). (cw)