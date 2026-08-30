David Sedaris: "Mein Vater war ein Arschloch"

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Der schwule US-Autor David Sedaris hatte eine komplizierte Beziehung zu seinem Vater. "Mein Vater war ein Arschloch, aber eine großartige Figur", sagte der 69-Jährige dem "Zeit-Magazin" (Bezahlartikel). Er habe darüber schreiben können. "Wenn man Schriftsteller ist und einen so ergiebigen Charakter in seinem Leben hat, wäre es eine Verschwendung, das nicht zu tun."



Seinem Vater habe er es nie recht machen können. Schließlich habe er ihn enterbt. "Mein Vater wollte nie, dass ich ich selbst bin", sagte der offen homo­sexuell lebende Sedaris. "Und dann hat genau das, das Ich-selbst-Sein, mich reich gemacht", ergänzte er.



Trotz seines Weltruhms halte er sich für durchschnittlich. "An mir ist nichts Außergewöhnliches", sagte der 69-Jährige. Er sei nicht reich geboren und sei auf keine gute Schule gegangen. Es gebe zahlreiche talentiertere Schriftsteller*­innen als ihn. (AFP/cw)