Eva von Angern über AfD-Regierung: "Die CSDs werden der Geschichte angehören"

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Heute, 04:27h 4 Min.

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Wenige Tage nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt steht in Halle der Christopher Street Day an. Unter dem Motto "Solidarität lässt sich nicht abwählen" ziehen am Samstag queere Menschen und ihre Unterstützer*innen durch die Stadt. Neben der Demonstration findet auf dem Marktplatz ein Straßenfest statt.



Vor diesem Hintergrund hat queer.de mit Eva von Angern, Juristin und Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag von Sachsen-Anhalt, über die möglichen Folgen einer AfD-geführten Landesregierung für queere Menschen gesprochen. Im Interview erklärt sie, welche politischen Handlungsmöglichkeiten sie bei einer solchen Regierung sieht, wo rechtliche Grenzen liegen und wie sich queere Menschen und die Zivilgesellschaft gegen mögliche Einschränkungen wehren könnten.

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Welche queerpolitischen beziehungsweise queerfeindlichen Forderungen der AfD in Sachsen-Anhalt könnte eine von ihr geführte Landesregierung tatsächlich umsetzen?



Eine AfD-geführte Landesregierung hätte einige Machthebel und Einflussmöglichkeiten in diesem Bereich. Die AfD könnte beispielsweise durch ministerielle Erlasse starke Beeinflussung auf die Schulen und die Bildungspolitik nehmen, aber auch Streichungen von Fördermitteln vornehmen. Queeres Leben könnte aus dem öffentlichen Raum durch Verbote vollständig verdrängt werden.



Dabei könnten spezifische Landesprogramme für queere Menschen, Gesundheitsförderung, Frauenvereine und Frauschutzhäuser, aber auch Bildungsangebote im Bereich LSBTTI abgeschafft werden.



Wo wären einer AfD-geführten Landesregierung rechtliche Grenzen gesetzt, etwa durch das Grundgesetz, Bundesrecht oder die Landesverfassung?



Das Grundgesetz ist die Grundlage jeden staatlichen Handelns in Deutschland. Der Artikel 1 des Grundgesetzes sagt, dass die Würde eines jeden Menschen unantastbar ist. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.



Die Landesverfassung besagt, dass niemand aus Gründen des Geschlechts, der sexuellen Identität, der Abstammung oder wegen seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens oder seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder aus rassistischen Gründen benachteiligt oder bevorzugt werden darf.



Diese Rechte kann eine Landesregierung der AfD nicht umkippen, aber sie werden es probieren. Dann muss die Gesellschaft zusammenstehen, Öffentlichkeit schaffen und letztlich Gerichte rechtssicher feststellen, dass Rechte eingehalten und nicht missachtet werden dürfen.



In welchen Bereichen könnte eine Landesregierung auch ohne neue Gesetze Einfluss auf das Leben queerer Menschen nehmen, beispielsweise bei Bildung, Verwaltung oder der Förderung von Beratungsstellen und Projekten?



Eine AfD-Landesregierung könnte in sehr vielen Bereichen das Leben für queere Menschen in Sachsen-Anhalt sehr schnell verschlechtern, ohne dafür ein einziges Gesetz ändern zu müssen. Durch ministerielle Erlasse könnten umgehend Anweisungen an Kitas, Schulen oder Polizeidienststellen gegeben werden, die dann unmittelbar wirksam werden. Hier darf man sich keine Illusionen machen: Die AfD würde ab Tag eins einer Regierungsübernahme unmittelbar wirken und alles daran setzen, dass Leben für marginalisierte Personen in dieser Gesellschaft zu verschlechtern.

Welche konkreten Folgen könnten solche politischen Veränderungen für queere Menschen in Sachsen-Anhalt im Alltag haben?



Der Hass und die Hetze, die die AfD im Landtag verbreitet, wird sich auch auf den Plätzen und Straßen widerspiegeln. Die AfD und ihre menschenverachtenden Positionen normalisieren sich schleichend, wenn wir diesen nicht entschieden entgegentreten.



Eine AfD-Regierung könnte unmittelbar dafür sorgen, dass die Stimmung noch weiter kippt. Dann wird es weniger Schutz für queere Menschen geben, kaum noch staatliche Beratungsangebote nach Vorfällen von Diskriminierungen oder Gewalt werden die Folge sein.



Die CSDs werden der Geschichte angehören, und queeres Leben wird aus dem Stadtbild verdrängt werden. Hier hat das BSW auch schon deutlich gemacht, welches Geisteskind sie sind und wie sie bereits die Pläne der AfD teilen. Denn auch das BSW fordert mehr Förderung für das traditionelle Familienbild aus Vater, Mutter, Kind und keine Förderung für queeres Leben. Die Angriffe der AfD werden die Vielfalt und Offenheit der Menschen im Land massiv einschränken.



Als antifaschistisches Bollwerk wird Die Linke keinen Zentimeter davon abweichen, die queere Community und alle, die für eine weltoffene Gesellschaft streiten, zu schützen und zu verteidigen.



Welche rechtlichen und politischen Möglichkeiten hätten Betroffene, Verbände und die Zivilgesellschaft, sich gegen Maßnahmen zu wehren, die die Rechte queerer Menschen einschränken?



Zuallererst müssen wir weiterhin gemeinsam für eine Sichtbarmachung queerer Menschen und ihrer Positionen sorgen. Sie sind ein fester Teil unserer Gesellschaft, daran darf auch ein Wahlergebnis auf keinen Fall etwas ändern. Wir müssen Netzwerke ausbauen und stärken, damit diejenigen geschützt werden, die von der AfD angegriffen werden.



Wir brauchen Kampagnen und starke Öffentlichkeitsarbeit, um über etwaige Mittelkürzungen oder Angriffe zu berichten und diese zu verhindern. Die Linke will Zufluchtsorte bieten, um Angriffe abzuwehren und den Frust auf die AfD zu bündeln. Letztlich müssen bei rechtswidrigen Maßnahmen einer AfD-Regierung die Klagewege bestritten werden.