Olivia Jones: "Ich bin froh, dass wir noch ein freies Fernsehen haben"

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Olivia Jones macht sich Sorgen um die Sichtbarkeit queerer Menschen im deutschen Fernsehen  zugleich zeigt sie sich erleichtert über den Rückhalt, den ihr die Branche entgegenbringt. Beim Deutschen Fernsehpreis, der am Mittwochabend in Köln verliehen wurde, ist ihre Filmbiografie "Olivia" in der Kategorie "Bester Fernsehfilm/Mehrteiler" ausgezeichnet worden. Die Verantwortlichen widmeten die Auszeichnung ausdrücklich der LGBTQI+-Community (queer.de berichtete). Der ZDF-Eventfilm setzte sich gegen "Die Nichte des Polizisten" (ARD) und "Tatort: Dunkelheit" (ARD) durch.



Im Interview mit web.de sagte Deutschlands bekannteste Dragqueen: "Ich bin total stolz und froh, dass mein Film den Fernsehpreis gewonnen hat, weil er der richtige Film zur rechten Zeit ist und einfach ein Zeichen setzt: für Mut. Für Freiheit. Dass man für seine Freiheit kämpfen und einstehen muss." Dass der Film ausgezeichnet worden sei, zeige, "dass viele auf unserer Seite sind  und das ist schön". Und weiter: "Wir kämpfen um Diversity, um Rechte, um queere Rechte, um Menschenrechte. Es geht einfach darum, dass wir gleichbehandelt werden. Wir wollen keinem etwas wegnehmen. Wir wollen einfach so leben können, wie wir gerne leben möchten."



Der Film basiert auf Jones' Autobiografie "Ungeschminkt: Mein schrilles Doppelleben" und erzählt, wie aus dem 1969 in Springe als Oliver Knöbel geborenen Jungen die schillernde Kunstfigur Olivia Jones wurde (Filmkritik von queer.de). "Der Film trifft es sehr genau, es ist meine Biografie", erklärte die Dragqueen. "Ich war bei den Dreharbeiten dabei, habe mit den Darstellern telefoniert, sie begleitet. Deshalb ist der Film auch so authentisch geworden. Die Schauspieler waren mit so viel Herzblut dabei und kämpfen für dieselben Werte wie ich."

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Olivia Jones: Queere Sichtbarkeit geht zurück

Auf die Frage, ob queere Rechte in Deutschland gut vertreten seien, antwortete Jones nachdenklich: "Im Moment schon. Ich würde mir nur noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit der Minderheiten wünschen. Natürlich auch der queeren Menschen. Das hat ein bisschen abgenommen, im Gehorsam von Amerika zum Beispiel: dass viele Diversity-Stellen gestrichen worden sind, Gelder gestrichen worden sind, die die LGBTQ-Community dringend braucht. Also hoffe ich mal, dass es nicht weiter bergab geht, sondern hoffentlich irgendwann wieder bergauf."



Mit Blick auf das deutsche Fernsehen wurde Jones deutlicher: "Im deutschen Fernsehen ist das Gott sei Dank so, dass es noch eine tolle Sichtbarkeit gibt. Aber die ist leider Gottes in Gefahr, weil viele rechte Kräfte versuchen, uns unsichtbar zu machen. Sie dämonisieren uns und stellen uns an die Wand als Gefahr, was wir gar nicht sind. Und das ist sehr, sehr gefährlich."



Umso wichtiger seien freie Medien: "Deshalb bin ich froh, dass wir noch ein freies Fernsehen haben. Freie Medien, die nicht von der Politik gesteuert werden, wie es in anderen Ländern ist. Ich bin ganz froh, dass ich in Deutschland geboren worden bin und hier arbeiten kann. Denn was ich mache, kann man in einigen Ländern nicht machen. Da steht sogar die Todesstrafe drauf. Das muss man sich mal vorstellen. In diese Zeit dürfen wir uns auf keinen Fall zurückbeamen lassen."



Auch bei der Gala selbst war dieser Ton zu hören: Mehrere Preisträger*innen, darunter Komiker Fabian Küster und Schauspielerin Karin Hanczewski, mahnten in ihren Dankesreden den Erhalt einer freien Medienlandschaft und der Demokratie an (queer.de berichtete).

Keine Rückkehr ins Reality-TV

Vorbilder habe sie selbst nicht gehabt, sagte Jones gegenüber web.de: "Ich hätte mir das niemals erträumen können, weil ich keine Vorbilder hatte. Ich habe niemals mit dem Gedanken gespielt, dass man da irgendwie bekannt oder berühmt für werden kann. Ich wollte ganz einfach so sein, wie ich bin. Wollte mich ausleben, wollte glücklich sein, wollte anderen Menschen Kraft geben und unterhalten. Das ist eigentlich alles. Aber was dann daraus geworden ist, das macht mich schon sehr stolz."



Eine Rückkehr ins Reality-TV als Kandidatin schließt Jones dagegen entschieden aus: "Ich bin sehr froh, dass ich das nicht mehr machen muss, dass ich da als Kandidatin in so Horror-Formate gehe. Also: Ich sitze da lieber, schäme mich fremd, moderiere das, versuche das einzuordnen." Das Dschungelcamp sei eine große Herausforderung: "die Temperaturen, das Viehzeug, kein Essen, die Kandidaten. Oder 'Promi Big Brother', wo ich da irgendwo eingesperrt werde im Keller. Oder 'Love Island', wo sich so ein Horror-Assi in mich verliebt. Das ist ja das Schlimmste!", so Jones. "Ich hoffe, dass ich niemals zurückmuss." (cw)