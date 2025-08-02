Streit um Sexparty im Rathaus: Stadtrat verklagt Stadt Mannheim

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Julien Ferrat kämpft für Sexpartys im Rathaus (Bild: Die Mannheimer)

Im Streit um einen abgelehnten Amtsblatt-Artikel hat der Mannheimer Stadtrat Julien Ferrat (Die Mannheimer) Klage und einen Eilantrag gegen die Stadt Mannheim beim Verwaltungsgericht Karlsruhe eingereicht. Ferrat hatte wochenlang eine Swingerparty im Rathaus angekündigt, die Stadt lehnte entsprechende Aufrufe im Amtsblatt zweimal ab; Ende August feierte Ferrat die Party dennoch  ohne Genehmigung, mit neun Teilnehmenden (queer.de berichtete). Die Stadt spricht seither von Zweckentfremdung der Räumlichkeiten und prüft mögliche Sanktionen.



Aktueller Streitpunkt ist ein weiterer Amtsblatt-Artikel Ferrats mit dem Titel "Zensur im Amtsblatt der Stadt Mannheim schadet der Demokratie", den die Stadt ebenfalls nicht zum Abdruck zuließ. Sie verwies auf das Redaktionsstatut, wonach Beiträge mit falschen Behauptungen zurückgewiesen werden können: Die Darstellung, Leser*­innen hätten von der Party nichts erfahren dürfen, sei unzutreffend, da der ursprünglich abgelehnte Artikel ohnehin keine konkreten Angaben zu Ort und Termin enthalten habe. Ferrat weist das zurück, sein Artikel enthalte keine falsche Tatsachenbehauptung.



Mit der am Donnerstag eingereichten Klage will er erreichen, den Beitrag  mit der geänderten Formulierung "Vor Kurzem" statt "Vor zwei Wochen"  im Amtsblatt vom 17., hilfsweise 24. September zu veröffentlichen. (cw)