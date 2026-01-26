"Große Enttäuschung": Spice Girls gehen nicht auf Tour

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Fans der ikonischen Girlgroup Spice Girls haben in einen Instagram-Beitrag der Gruppe zu viel hineininterpretiert. Am Mittwoch war auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Band ein etwas kryptischer Post erschienen. Zu sehen ist die Treppe, auf der Szenen aus dem legendären Musikvideo zu "Wannabe" entstanden sind. Dazu schlicht ein Datum und eine Uhrzeit: 10. September um 14 Uhr britischer Zeit.



Sogleich überschlugen sich Follower*innen und Fans in sozialen Netzwerken. Würde die Gruppe etwa am Donnerstag eine Reunion-Tournee in voller Besetzung ankündigen? Die Spice Girls waren bekanntermaßen 2019 auf ihre "Spice World  2019 Tour" gegangen, damals jedoch ohne "Posh Spice" Victoria Beckham (52).

Gruppe kündigt Box-Set an

Doch am Donnerstagnachmittag dann die  für viele ernüchternde  Nachricht. Der am Tag zuvor versprochene Instagram-Beitrag der Gruppe kündigte lediglich ein Single-Box-Set an.



Käuflich zu erwerben gibt es für Fans alle Singles der Gruppe, B-Seiten und einige bisher unveröffentlichte Tracks. Auch Poster und Fanartikel umfasst die Box, die am 6. November erscheinen wird.



Auf eine Reunion-Tour der Gruppe spekulierten Fans unter anderem, weil "Wannabe", der ikonische Hit der Spice Girls, 30. Jubiläum feiert. Im Juni 1996 erschien der weltweite Nummer-eins-Hit.



Fans reagieren enttäuscht



In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags drückten einige Fans ihre Enttäuschung aus. "Wieder eine große Enttäuschung. Mittlerweile ist es hoffnungslos, noch auf irgendeine Reunion-Tour zu hoffen", schrieb etwa ein User.



Ein anderer Nutzer kommentierte in Anspielung auf den Text von "Wannabe": "Ich sag euch, was ich mir wünsche! Was ich mir wirklich, wirklich wünsche eine Tour mit allen Fünf."

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Victoria Beckham erteilt Tournee eine Absage

Eine solche Tour schien in den vergangenen Jahren besonders an "Posh Spice" Victoria Beckham zu scheitern. Als Grund gab sie in der Vergangenheit ihre Tätigkeit als Designerin an.



"Könnte ich eine Welttournee machen? Nein, das kann ich nicht. Ich habe einen Job", erklärte Beckham etwa im vergangenen Oktober im Gespräch mit US-Moderator Andy Cohen (58).



Doch im gleichen Atemzug wurde sie nachdenklich und fügte hinzu: "Wie gut wären die Spice Girls in der Sphere! Ich liebe die Idee." In der Sphere, einem futuristischen Konzertsaal in Las Vegas, traten in der Vergangenheit unter anderem bereits U2, die Eagles und die Backstreet Boys auf. (spot/cw)