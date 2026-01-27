Harry Styles: Musiker kündigt Deutschlandkonzerte in Berlin an

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Harry Styles kommt nächsten Sommer in die Bundeshauptstadt (Bild: Lovclyhes / wikipedia

Zunächst hatte Harry Styles (32) Mittwochnacht in einem Newsletter angekündigt, seine derzeit laufende "Together, Together"-Tournee 2027 fortzusetzen. Jetzt ist klar: Der britische Musiker wird auch in Berlin auf der Bühne stehen. Styles kündigte zwei Konzerte in der deutschen Hauptstadt unter anderem auf Instagram an.



Sie sind für den 2. und 3. Juli 2027 auf dem Tempelhofer Feld, also dem Gelände des früheren Flughafen Tempelhofs, geplant. Ab kommender Woche sollen Tickets für die Deutschlandkonzerte erhältlich sein. Die Gruppe Getdown Services ist als Vorband angekündigt.



Daneben hat Styles noch eine Reihe weiterer Tourdaten für 2027 bekannt gegeben. Los geht es am 2. April 2027 in Phoenix, Arizona. Nach weiteren Auftritten in nordamerikanischen Städten wie Atlanta oder Chicago geht es über den großen Teich nach Europa. Nach den Berlin-Konzerten Anfang Juli wird Styles unter anderem noch in Paris, Madrid und Rom auf der Bühne stehen.



Drei Konzerte im Londoner Wembley Stadium sollen die "Together, Together"-Tour Ende August 2027 beschließen.



Aktuell befindet sich der Sänger noch mitten in einer ungewöhnlichen Konzertresidenz in New York. Er absolviert insgesamt 30 Auftritte im Madison Square Garden. Anschließend stehen sechs Konzerte in Australien auf dem Programm.

Mit Berlin verbunden

Die Fortsetzung der Tournee in 2027 hatte Styles in einem Newsletter angekündigt. "Als wir uns entschieden haben, die Tour 2026 zu machen, wusste ich, dass sie etwas Besonderes werden würde", schrieb er. Doch die Reaktion seines Publikums habe seine Erwartungen weit übertroffen. Er liebe es, Musik zu machen, mit seinen Fans zusammen zu sein und die besondere Stimmung bei den Konzerten zu erleben. Deshalb habe er sich entschieden, weitere Termine für 2027 anzusetzen.



In Berlin ist der Musiker zuletzt des Öfteren gesichtet worden. So lief er etwa Medienberichten zufolge im September 2025 beim Berlin-Marathon mit und soll den bekannten Club Berghain besucht haben. Auch Teile seines aktuellen Albums "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" (Amazon-Affiliate-Link ) nahm er Berichten zufolge teilweise in den Berliner Hansa Studios auf. (spot/cw)