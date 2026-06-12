AfD sorgt sich um Haftbedingungen für Neonazi Liebich

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Der sächsische AfD-Landtagsabgeordnete Thomas Kirste hat in einer Kleinen Anfrage (PDF) die Staatsregierung nach den Haftbedingungen von Sven "Marla-Svenja" Liebich befragt. Wörtlich heißt es: "Welche Vorsorgen wurden von der JVA Zeithain getroffen, um die Person Liebich vor Übergriffen und Benachteiligungen hinsichtlich ihrer Geschlechtszuordnung zu schützen?"



Als Antwort erklärte das Justizministerium, dass "trans- und intergeschlechtliche sowie nichtbinäre Gefangene, wie die Person Liebich" im Gefängnis zunächst nach ihrer gewünschten Anrede und Details wie etwa zu gemeinsamen Duschzeiten oder der "Teilnahme am gemeinsamen Aufenthalt im Freien sowie gemeinschaftlichen Freizeitangeboten" befragt werde. Liebich sei dann einzeln untergebracht worden und dusche getrennt von männlichen Gefangenen, zudem sei ihm die "Möglichkeit des alleinigen Aufenthalts im Freien" angeboten worden. Zwischenfälle habe es in seiner Zeit im Gefängnis nicht gegeben: "Anfeindungen durch männliche Gefangene sind bislang nicht bekannt, sodass keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren."

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Liebich warnte früher vor "Trans-Faschismus"

Sven Liebich hatte seit 2014  damals noch mit männlichem Geschlechtseintrag  regelmäßig rechtsextreme Demonstrationen organisiert. Auch gegen CSDs demonstrierte Liebich mehrfach  queere Menschen bezeichnete er dabei etwa als "Parasiten der Gesellschaft" und warnte vor "Trans-Faschismus". Mehrfach mussten sich Gerichte mit Anschuldigungen gegen Liebich auseinandersetzen.



Im Juli 2023 wurde er vom Amtsgericht Halle wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt. Nach der Verurteilung ließ Liebich dann den Geschlechtseintrag von männlich auf weiblich ändern (queer.de berichtete). Außerdem wurde der Name von Sven in Marla Svenja angepasst.



Kritiker*innen hielten das für eine Provokation und sprachen von einem Missbrauch des Selbstbestimmungsgesetzes (SBGG). Zuletzt trollte Liebich noch mehr  so kündigte er im Februar etwa an, seinen Geschlechtseintrag auf "divers" ändern zu wollen und sich in "Anne Frank" umzubenennen (queer.de berichtete). Sein Heimatlandkreis geht inzwischen rechtlich gegen die Änderung seines Geschlechtseintrags vor (queer.de berichtete).



Ursprünglich sollte Liebich die Haft Ende August 2025 antreten, er floh jedoch nach Tschechien. Dort wurde er im April dieses Jahres gefasst und im Juli nach Deutschland ausgeliefert (queer.de berichtete). In Sachsen wurde er dann umgehend in ein Männergefängnis verlegt (queer.de berichtete).

Justizministerium sieht "Missbrauchspotential" in SBGG

Union und AfD nutzten den Fall, um gegen das Selbstbestimmungsgesetz der Ampel-Regierung zu Felde zu ziehen. Die AfD fragte in ihrer Kleinen Anfrage auch, ob das missbraucht werden könne  das CDU-geführte Justizministerium bejahte das: So gebe es keinen "konkreten Prüfmechanismus", um sicherzustellen, dass die Änderung den "wahren Personenstand" widergebe. "Diese fehlende Kontrolle kann dazu führen, dass im Einzelfall die Regelungen des Gesetzes ausgenutzt und unberechtigte Änderungen des Personenstands beantragt und vollzogen werden. Daraus resultiert ein Missbrauchspotential."



Bislang ist Liebich aber der einzige "Missbrauchsfall" in der rund zweijährigen Geschichte des Gesetzes, gab die ebenfalls CDU-geführte Berliner Justizbehörde kürzlich zu (queer.de berichtete). Insgesamt haben bislang rund 30.000 Menschen das SBGG genutzt, um ihren Geschlechtseintrag ändern zu lassen. (cw)