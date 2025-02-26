An seinem Geburtstag: Claudia Schiffer erinnert an Karl Lagerfeld

Heute, 12:10h 2 Min.

2 Min.

Claudia Schiffer (56) hat Karl Lagerfeld (1933-2019) auf Instagram zum Geburtstag gratuliert. Die einstige Muse des Designers veröffentlichte am Donnerstag ein Foto, das sie gemeinsam mit dem Designer zeigt, beide mit dunklen Sonnenbrillen, sie in einem schwarz-weißen Tweedkleid.



Dazu schrieb Schiffer erneut, Lagerfeld sei ihr "Zauberstaub" gewesen. Er habe aus einem schüchternen deutschen Mädchen ein Supermodel gemacht. Der Beitrag endet mit den Worten "Happy Birthday Karl!".



Auch das Modehaus meldet sich



Schiffer war nicht die Einzige, die an den Geburtstag erinnerte. Der offizielle Account des Labels Karl Lagerfeld postete ein Bild, auf dem der Designer eine Schere in die Kamera hält, dazu eine kurze Widmung.



Sein scharfer Blick, sein kreativer Instinkt und seine ständige Neugier seien Markenzeichen für sich gewesen, heißt es in dem Text. In einem weiteren Beitrag hieß es: "Vom Schnittmuster bis zur Silhouette ging Karl den Entwurfsprozess mit Experimentierfreude und dem Willen zur Neuerfindung an."



Choupette erzählt eine Anekdote



Auf dem Profil von Lagerfelds Katze Choupette erschien ein französischsprachiger Text, der aus der Perspektive des Haustiers geschrieben ist und mit "Kleine Anekdote" überschrieben ist.

Erzählt wird von einem Tag, an dem "Papa" von einem Shooting nach Hause kam und eigentlich gleich wieder zu einem Termin aufbrechen musste. Nur wenige Augenblicke habe er Zeit gehabt, sei aber trotzdem zu ihr gekommen, um ihr einen Kuss zu geben.



Dann habe er mit seinem eigenen Humor Françoise gefragt, ob sie ausnahmsweise an seiner Stelle zu der Veranstaltung gehen könne. Das sei natürlich ein Scherz gewesen. Choupette habe diese kleinen Momente geliebt, in denen Karl trotz seines verrückten Terminplans immer ein paar Minuten für sie gefunden habe. Ein Küsschen, ein Witz, dann sei er wieder weg gewesen. Unterschrieben ist der Beitrag mit "Deine Choupinette".



Lagerfeld war jahrzehntelang Kreativdirektor von Chanel und Fendi und führte parallel sein eigenes Label. Er starb im Februar 2019 in Neuilly-sur-Seine bei Paris. Seine Accounts und die seiner Katze werden weiter gepflegt, Choupette gilt bis heute als eines der bekanntesten Haustiere der Modebranche. (spot/cw)