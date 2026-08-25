CSD Rathenow: Gegendemo von Neonazis angekündigt



Demoaufruf der Neonazis (Bild: Instagram)

Heute, 12:33h 2 Min.

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Bei der CSD-Veranstaltung am Samstag in Rathenow (Landkreis Havelland) soll es voraussichtlich eine Gegendemo geben. "Es liegen aktuell zwei Veranstaltungsanmeldungen vor", sagte ein Sprecher der Polizei. Diese würden etwa gleichzeitig stattfinden. Zum Thema der Veranstaltungen und den Anmelder*­innen machte er keine Angaben.



In den sozialen Netzwerken ruft die Gruppe "Deutsche Patrioten Voran" (DPV) zum Gegenprotest auf. Unter dem Motto "Nein zum CSD  Nein zur Frühsexualisierung" wolle man "gemeinsam friedlich gegen den 'CSD' in Rathenow" protestieren, heißt es in einem Instagram-Posting. "Schwarz Rot Gold (sic) ist bunt genug."



Die Gruppe ist seit 2024 insbesondere gegen CSDs in Ostdeutschland aktiv. Damals organisierten sie etwa Demonstrationen in Bautzen, Leipzig, Zwickau, Görlitz, Döbeln und Berlin. Sie wird im Brandenburger Verfassungs­schutz­bericht 2025 erwähnt. Die meist jungen Mitglieder werden dabei dem "gewaltorientierten subkulturellen Neonationalsozialismus" zugeordnet. Queer­feindlichkeit wird als eine Art "Brückenthema" geutzt, um junge Menschen über antiqueere Rhetorik an offene Neonazi-Strukturen heranzuführen. Durch geschlossenes Auftreten und Überzahl im ländlichen Raum will die Gruppe gezielt Angst bei Teilnehmenden und Veranstaltenden von CSDs erzeugen.

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Auch AfD-Politiker beteiligten sich an Neonazi-Demo

Inzwischen gibt es auch Überschneidungen zur AfD, dem parlamentarischen Arm des Rechtsextremismus. In der brandenburgischen Kleinstadt Müncheberg beteiligten sich erst im Juli prominente Kommunalpolitiker der AfD bei der Neonazi-Demo, bei der die Rechtsextremen auch die Polizei angriffen (queer.de berichtete). Bei der Neonazi-Demo wurden Sprüche wie "Deutsch, sozial und national" oder auch die Drohung "Ohne Polizeischutz wärt ihr nicht hier" skandiert. Die CSD-Teilnehmenden reagierten mit Sprüchen wie "Eure Kinder werden so wie wir, werden alle queer" (queer.de berichtete).



Der CSD Rathenow erfährt auch Widerstand aus der Bundesregierung: Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) hatte dem Pride erst kürzlich die Förderung gestrichen (queer.de berichtete). (cw)