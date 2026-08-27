Zwei Wochen nach ihrem Tod: Neuer Song von Dolly Parton veröffentlicht

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pipilongstockings / flickr) Dolly Parton ist am 25. August gestorben, aber ihre Musik lebt weiter (Bild:

Es ist die erste Neuveröffentlichung seit dem Tod von Dolly Parton (1946-2026): Mit "Bound To Ride" ist ein traditioneller Song erschienen, auf dem die Country-Sängerin gemeinsam mit den First Ladies of Bluegrass zu hören ist.



Das Lied ist die erste Single aus dem All-Star-Tribut-Album "Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers", das das Bluegrass-Duo Carter und Ralph Stanley ehrt. Die Brüder hatten den Song 1964 mit ihrer Version populär gemacht.



Allein im Studio



Fast alle Titel des Albums wurden live im Studio eingespielt. Bei Parton machten die Produzenten eine Ausnahme: Ihre Gesangsspur entstand während der Corona-Pandemie um das Jahr 2022. Die Sängerin wollte kein Risiko eingehen und sang ihren Part allein in ihrem eigenen Studio ein, wie der "Rolling Stone" schreibt.



Den Instrumentalteil hatten die First Ladies of Bluegrass zuvor separat aufgenommen: Alison Brown am Banjo, Becky Buller an der Fiddle, Sierra Hull an der Mandoline, Missy Raines am Bass und Molly Tuttle an der Gitarre. Buller nahm zudem eine Demo-Gesangsspur auf, damit Parton die passende Tonart hören konnte. Die Sängerin feuert die Band auf dem Track auch mit Zwischenrufen an und nennt jede Musikerin vor ihrem Solo beim Namen, was die First Ladies tief berührt habe.

"Ich nenne das die volle Dolly"

"Ich nenne das die volle Dolly", sagte Produzent Garry West dem Branchenmagazin über die entstandene Tonspur. Man habe nicht gewusst, was man von Parton bekommen werde, und sei über das Ergebnis regelrecht positiv schockiert gewesen.



Der Rückgriff auf das Genre passt zu Partons Biografie. Sie blieb der traditionellen US-amerikanischen Volksmusikrichtung Bluegrass über ihre gesamte Karriere hinweg verbunden und veröffentlichte drei entsprechende Alben: den Grammy-Sieger "The Grass Is Blue" 1999, "Little Sparrow" 2001 und "Halos & Horns" 2002.

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Tribut-Album

Das Tribut-Album mit zwölf Stücken erscheint passend zur Aufnahme der Stanley Brothers in die Hall-of-Fame am 16. Oktober und vereint weitere prominente Namen, unter anderem Billy Strings, Willie Nelson im Duett mit Sierra Ferrell, Jamey Johnson sowie die Nitty Gritty Dirt Band. Am 28. Oktober wollen die Produzenten viele der beteiligten Künstler für ein Tribut-Konzert in Nashville zusammenbringen.



Dolly Parton war am 25. August im Alter von 80 Jahren gestorben (queer.de berichtete). Die Country-Ikone erlag im Vanderbilt-Ingram Cancer Center umgeben von ihren Angehörigen einer Krebserkrankung. (spot/cw)