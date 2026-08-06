Neuer Regenbogenweg in Aschaffenburg mit Deutschlandflaggen übermalt



Vorher, nachher: Die Regenbogen­fahnen-Markierungen wurden übermalt (Bild: Instagram / rainbowsaschaffenburg)

Heute, 14:35h 2 Min.

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Kaum fertiggestellt, schon Ziel eines offensichtlich queer­feindlichen Farbanschlags: In Aschaffenburg haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die erst am Montag zuvor angebrachten zwei Regenbogen-Markierungen an der Willigisbrücke mit Deutschlandflaggen (Schwarz-Rot-Gold) übersprüht.



Das Projekt für mehr queere Sichtbarkeit und Vielfalt hatte eine lange Vorgeschichte. Die Initiative stammte ursprünglich aus dem Jahr 2024 vom Aschaffenburger Jugendparlament. Nach hitzigen Debatten und zwei gescheiterten Anläufen im Stadtrat stimmte das Gremium schließlich zu; die Finanzierung von 5.900 Euro übernahm die örtliche SPD.



Die Polizei Aschaffenburg ermittelt laut dem Bayerischen Rundfunk gegen Unbekannt. Die Stadt habe nach Angaben von Oberbürgermeister Markus Schlemmer (CSU) Anzeige erstattet.

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OB ist Gegner von Regenbogenfahnen

Schlemmer hatte zuvor mit einer gegen den CSD gerichteten Aktion für Aufregung gesorgt: Der neu gewählte OB untersagte die zuvor übliche Beflaggung von öffentlichen Gebäuden mit Regenbogenfahnen (queer.de berichtete). Das Verbot wurde schließlich etwas aufgeweicht, am Rathaus waren Regenbogenfahnen aber weiterhin tabu (queer.de berichtete).



SPD-Abgeordnete: "Wir sind eine weltoffene, vielfältige und liberale Stadt"



Die SPD-Landtagsabgeordnete Martina Fehlner zeigte sich über den Akt des Vandalismus erschüttert, betonte aber: "In Aschaffenburg leben Menschen aus 180 Nationen friedlich, respektvoll und in Freiheit zusammen. Wir sind eine weltoffene, vielfältige und liberale Stadt. Das soll auch in Zukunft so bleiben." Die Regenbogen-Markierung setze "ein Zeichen für Toleranz, Gemeinschaft und Vielfalt", so Fehlner weiter.



Die queere Jugendinitiative "Rainbow Aschaffenburg" erklärte: "Ein Wir-Gefühl zu schaffen ist die wertvollste Aufgabe unserer Deutschlandfahne", heißt es in einem Beitrag auf Instagram. Zu diesem "Wir" gehöre jede Person, die in Aschaffenburg zu Hause sei. "Wer die Deutschlandfahne aber missbraucht, um die Regenbogenfahne zu übersprühen, missachtet genau diesen großen Wert von Schwarz-Rot-Gold, um stattdessen einen nicht vorhandenen Konflikt vorzugaukeln, der dieses gesunde Wir-Gefühl der Nächstenliebe beschädigen und unseren Zusammenhalt schwächen soll." (cw)

