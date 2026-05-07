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Ein Vierteljahrhunder Kultband

ARD zeigt "No Angels"-Doku im Oktober

In einem Monat zeigt die ARD-Mediathek das bewegte Leben der No Angels in einer dreiteiligen Dokumentation.


Die Doku gibt es ab 14. Oktober in der ARD-Mediathek zu sehen (Bild: ARD / MDR / Kevin Lauderlein / AdobeStock)

Vom Casting-Experiment zum Pop-Phänomen, vom kometenhaften Aufstieg zu persönlichen Rückschlägen und neuen Anfängen: Die dreiteilige ARD-Dokumentation "No Angels  Das sind wir", ab Mittwoch, 14. Oktober 2026 in der ARD-Mediathek, begleitet Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls auf dem Weg zu ihrem 25-jährigen Bandjubiläum. "Dabei kommt sie vier Frauen nahe, die sich gefunden, verloren und wiedergefunden haben  die gemeinsame Erfolge feierten, Krisen durchlebten und sich dabei beinahe selbst verloren", teilte die ARD mit.

Die Band entstammt einem TV-Experiment aus dem Jahr 2000: Die fünf Frauen der Girlband werden durch die Castingshow "Popstars" zu Idolen. Millionen verkaufte Tonträger, Nummer-eins-Hits, ausverkaufte Konzerte  der Aufstieg ist überwältigend  und hat seinen Preis. Die Doku beleuchtet, wie die jungen Sängerinnen den plötzlichen Ruhm erlebt haben, welche Entscheidungen sie heute anders treffen würden und welche Erfahrungen und Verletzungen bis heute nachwirken.

Zwischen Proben, Erinnerungen und sehr persönlichen Gesprächen blicken die heutigen Bandmitglieder in "No Angels  Das sind wir" auf 25 bewegte Jahre und ihre besondere Freundinnenschaft zurück  auf gemeinsame Höhen und Tiefen, den Umgang mit Druck, mentalen Krisen und ihre Suche nach Selbstbestimmung.

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Archivmaterial, private Eindrücke und Erinnerungen von Weggefährten wie Simone Angel (ehemalige "Popstars"-Jurorin), Detlef D! Soost (ehemaliger "Popstars"-Juror und Choreograf) und Alex Gernandt (ehemaliger "Bravo"-Chefredakteur) ergänzen die persönlichen Perspektiven der vier Bandmitglieder und zeichnen ein facettenreiches Bild ihrer gemeinsamen Geschichte.

Die erste Folge trägt den Titel "Wie alles begann" und handelt vom Aufstieg der Band. Die zweite Folge ("Die gefallenen Engel") dreht sich um die Trennung im Jahr 2003 und die Wiedervereinigung im Jahr 2007 (ohne das fünfte Bandmitglied Vanessa Petruo). Im dritten Teil ("Immer noch Daylight") geht es unter anderem um die ESC-Blamage im Jahr 2008, die viel kritisierte Bewährungsstrafe gegen Nadja Benaissa wegen ihrer HIV-Infektion, die erneute Trennung sowie die neuerliche Wiedervereinigung.

Drei Tage nach der Veröffentlichung in der ARD-Mediathek wird der erste Teil der Doku auch im Fernsehen zu sehen sein, wenn auch zu einer eher schlechten Sendezeit: Die Sendung läuft am Samstag, 17. Oktober ab 23:55 Uhr. (pm/cw)

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