Hubig: AfD-Landesregierung kann Ehe für alle nicht abschaffen

Heute, 05:44h 2 Min.

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Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat deutlich gemacht, dass eine AfD-geführte Landesregierung in Sachsen-Anhalt geltendes Recht wie die Ehe für alle nicht einfach abschaffen könnte. Sollte eine Landesregierung ihre Behörden anweisen, Gesetze zu missachten  etwa keine gleichgeschlechtlichen Ehen mehr zuzulassen oder keine Einbürgerungsanträge mehr zu bearbeiten -, könne der Bund mit dem sogenannten Bundeszwang eingreifen. "Dann könnte die Bundesregierung den zuständigen Landesbehörden direkt die Weisung erteilen, die Gesetze doch anzuwenden", sagte Hubig der Funke Mediengruppe. Dazu brauche es die Zustimmung des Bundesrates. Bis dato sei das eine rein hypothetische Frage, und sie hoffe, dass das auch so bleibt.



Unionsfraktionschef Thorsten Frei sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): "Der Bundeszwang ist eine Ultima Ratio. Aber wenn es nötig sein sollte, hat der Staat die Instrumente, um die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Ganzen zu schützen." Sollte es die Lage erfordern, "werden wir selbstverständlich das Grundgesetz durchsetzen und dafür alle Instrumente nutzen".

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Ex-Verfassungsrichter warnt vor Alarmismus

Der ehemalige Bundes­verfassungs­richter Hans-Jürgen Papier warnt derweil vor Alarmismus wegen des AfD-Erfolgs bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. "Die Demokratie als solche ist nicht in Gefahr. Es droht kein Staatsstreich, auch kein Zerfall unserer Ordnung", sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Ich warne davor, alarmistische Szenarien zu verbreiten. Diese verunsichern zu Unrecht die Bevölkerung und mindern das Vertrauen in die rechtsstaatliche Demokratie."



Eine denkbare AfD-Regierung auf Landesebene sei an die Regeln der Rechtsstaatlichkeit und des Föderalismus gebunden, sagte der ehemalige Präsident des Bundes­verfassungs­gerichts. "Es gibt derzeit keine Anzeichen, dass die AfD willens und in der Lage ist, diese Ordnung zu sprengen."



"Gefestigte rechtsstaatliche Schutzinstrumente"



Auf die Frage, ob Deutschland eine von der AfD geführte Bundes­regierung verkraften könnte, sagte Papier: "Deutschland hat  anders als der Weimarer Zeit  gefestigte rechtsstaatliche Schutzinstrumente, die eine Beseitigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung Deutschlands verhindern können, ganz gleich welche Partei dies auch versuchen mag." Er verwies auf die Rolle des Bundes­verfassungs­gerichts und die für Grundgesetz­änderungen erforderlichen Zweidrittel­mehrheiten in Bundestag und Bundesrat.



Papier selbst hielt die Ehe für alle noch 2017 für grundgesetzwidrig (queer.de berichtete). (dpa/mize)