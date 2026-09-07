LSVD+: AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt ist "historischer Dammbruch"

Heute, 06:32h 3 Min.

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Nach dem Rekordergebnis der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt warnt der LSVD+  Verband Queere Vielfalt vor einer Verschärfung der ohnehin schwierigen Lage für queere und andere marginalisierte Menschen. Der vergangene Wahlsonntag sei ein historischer Einschnitt gewesen, erklärte Alva Träbert aus dem Bundesvorstand des LSVD+ mit Sitz in Berlin: "Am vergangenen Wahlsonntag in Sachsen-Anhalt haben wir einen historischen Dammbruch erlebt. Zum ersten Mal seit Gründung der Bundesrepublik ist eine vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Landespartei der politischen Macht so nah."



Obwohl etwa die Besetzung der Ministerpräsidentschaft noch offen sei, berichteten Menschen aus Sachsen-Anhalt bereits von einer deutlich spürbaren Veränderung im gesellschaftlichen Klima, so Träbert weiter: "Menschenfeindliche Positionen sind nicht nur denkbarer geworden, sie werden längst auch offen und unverhohlen unterstützt. Unsere mühsam errungenen Menschenrechte für LSBTIAQ* werden bereits jetzt nicht nur ständig in Frage gestellt, sondern aktiv bedroht."

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Nicht nur queere Menschen betroffen



Alva Träbert ist Mitglied des LSVD+-Bundesvorstands (Bild: PLZZO photography)

Nach Angaben des LSVD+ gehören wachsende Unsicherheit und offener Hass für Minderheiten längst zum Alltag. "Für viele queere, aber auch rassifizierte, migrantisierte Menschen oder Menschen mit Behinderung gehören wachsende Unsicherheit, Ablehnung und zunehmend offener Hass zum Alltag  in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus", sagte Träbert. "Nicht erst seit Sonntag fragen wir uns: Wo und wie können wir ohne Ausgrenzung, Bedrohung und Verfolgung sicher wir selbst sein?"



Man wisse aus der eigenen Geschichte, wie schnell erkämpfte Rechte wieder verloren gehen könnten, so Träbert weiter: "Aus unserer Geschichte wissen wir, wie schnell erkämpfte Rechte und Freiheiten uns wieder genommen werden können, und welche vernichtenden Folgen das haben kann. Wir wissen, dass viele von uns schlichtweg nicht die Möglichkeit haben, im Alltag weniger sichtbar, weniger angreifbar zu sein. Und wir wissen, dass aus Angst gewählte Unsichtbarkeit unsere Lebensfreude, unsere Würde und unsere Gemeinschaften zermürbt, uns aber im Zweifel nicht schützt. Wir bleiben sichtbar, wir bleiben laut und wir stehen dabei Schulter an Schulter."

Trävert: "Es braucht uns alle"

Der LSVD+ rief die demokratische Zivilgesellschaft zum Zusammenhalt auf  über die Grenzen der eigenen Erfahrungen hinweg: "Politischer Wandel kann nur gelingen, wenn wir als demokratische Zivilgesellschaft wirklich zusammenzurücken: über die Grenzen unserer eigenen Erfahrungen hinaus. Viele von uns haben bereits jahrzehntelange Erfahrung darin, andere suchen zum ersten Mal nach Wegen, dem Rechtsruck etwas entgegenzusetzen. Es braucht uns alle."



Konkret rief der Verband dazu auf, sich lokal und deutschlandweit in Verbänden und Vereinen zu organisieren, diese durch Mitgliedschaften oder finanziell zu unterstützen und Ressourcen mit Initiativen gegen Rassismus und Ableismus, für reproduktive Selbstbestimmung sowie für sichere Fluchtwege zu teilen: "Es ist an uns allen, eine vielfältige demokratische Gesellschaft zu gestalten und zu verteidigen, füreinander zu sorgen und für unsere Rechte und die unserer Mitmenschen einzustehen."



Der LSVD+ nannte unter anderem folgende Organisationen, die derzeit Unterstützung bräuchten: Sachsen-Anhalt. Weltoffen!, die Mobile Opferberatung Sachsen-Anhalt für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, den Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt, die AWO Sachsen-Anhalt, das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt (Lamsa), den Dachverband der Migrant*innenorganisationen in Ostdeutschland (DaMOst), Lambda Mitteldeutschland sowie den Landesverband LSVD+ Sachsen-Anhalt.



"Wir bleiben sichtbar. Wir bleiben solidarisch. Und wir bleiben laut. Jetzt erst recht!", so Träbert abschließend. (cw)