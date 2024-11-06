Klaus Lederer über "Queers for Palestine": Es geht um eine "Erlösungshoffnung"

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Heute, 07:03h 9 Min.

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Du hast dich eingehend mit Antisemitismus in unserer Gesellschaft beschäftigt. Warum ist das auch in Teilen queerer und progressiver Milieus zu einem Problem geworden?



Antisemitismus ist ein Phänomen in den Tiefenströmungen der Gesellschaft, sehr alt und wandlungsfähig und findet immer neue Ausdrucksformen. In Deutschland galt offen antisemitisches Gerede nach dem Holocaust als unschicklich. Man bediente sich indirekter Sprache.



Und wie hat sich das geäußert?



Es wurde nicht von "den Juden" gesprochen, sondern abstraktere Formulierungen benutzt oder einfach Israel an die Stelle gesetzt. Vereinfachende Weltsichten, die nach dem Bösen in einer komplexen Welt suchen, neigen zu antisemitischen Stereotypen. Dass rechte Ideologien und antisemitische Verschwörungsmuster eng miteinander verkoppelt sind, ist ja allgemein bekannt.



Inwiefern ist auch die gesellschaftliche Linke davon betroffen?



Dort gibt es zwar eine lange Tradition des Kampfes gegen den Antisemitismus. Es gab aber immer auch eine romantische Kapitalismuskritik, die mit Gut-Böse-Mustern gearbeitet hat. Zugespitzt ist da von dunklen Mächten die Rede, die hinter den Verhältnissen stehen  auch sowas ist anschlussfähig für antisemitische Deutungsmuster. Denn damit werden für das Schlechte in der Welt nicht strukturelle Ursachen, sondern Schuldige gesucht. Manche Formen des Antikapitalismus arbeiten unbewusst mit solchen personalisierten Zuschreibungen.



Warum wurde das so lange übersehen?



Weil man sich auf der richtigen Seite der Geschichte wähnte und sich deshalb für immun gegen Antisemitismus hielt. Ich bin aus dem Osten, die Geschichte des real existierenden Sozialismus hat mich nach 1989/90 intensiv beschäftigt. Auch im Parteikommunismus gab es Antisemitismus, der außen- wie innenpolitisch instrumentalisiert wurde, etwa bei den Säuberungen oder in der Bündnispolitik mit dem globalen Süden.

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Wie war das damals bei dir?



Ich habe in den 1990er Jahren viele Dinge selbst sehr manichäisch gesehen. Diese Zeit war auch eine Auseinandersetzung mit mir selbst, um zu erkennen, wo ich auch nicht frei bin von diesen Denkmustern.



Gab es ein Schlüsselerlebnis?



Nein, nicht im eigentlichen Sinne. Für mich war die Zeit um 1989/90 der zentrale Bruch, der mich gezwungen hat, mich intensiver mit der Geschichte sozialistischen Denkens zu befassen. Das war in der DDR ja quasi-religiös. In der PDS gab es intensive Auseinandersetzungen damit. Auch mit dem eigenen  in der Regel als Antizionismus etikettierten  Antisemitismus. Das hat in jüngerer Zeit massiv nachgelassen.



Wie kommt das?



Es ist ja schon eine Weile her. Als die Linke handlungsohnmächtiger wurde, wuchs das Bedürfnis, sich aktivistisch zur "richtigen Seite" zu bekennen. Das entlastet auch psychisch, wenn man die Komplexität der Welt herunterbrechen kann auf klare Bilder von Freund und Feind. Das Elend der Welt lässt sich so leichter ertragen.



Was bewirkt diese Form des Aktivismus politisch?



Es verändert nichts, es stabilisiert die herrschenden Verhältnisse. Das Bittere ist, dass man sich im Zweifel auch noch mit Leuten gemein macht, mit denen Linke eigentlich nichts zu tun haben sollten  nämlich mit islamistischen oder nationalistischen Gruppen, bei denen erkämpfte Menschenrechte oder auch queere Emanzipation nicht so hoch im Kurs stehen.



In der queeren Community zeigen sich viele irritiert darüber, dass die Gruppe "Queers for Palestine" Seite an Seite mit Menschen oder politischen Kräften demonstriert, die queerfeindlich sind oder sogar terroristischen Vereinigungen nahestehen. Wie erklärst du dir solche Bündnisse?



Es geht bei solchen Bündnissen gar nicht so sehr um die Veränderung der Welt, sondern vor allem um die identitäre Zuordnung zur vermeintlich richtigen Seite. Und es geht um Erlösungshoffnung, die sich an ein kleines Stückchen Land im östlichen Mittelmeer knüpft, in dem angeblich alle zentralen Probleme der Welt zusammenfließen. Anders sind Parolen wie "Palestine will set us free" nicht zu erklären



dahinter steckt die Idee, dass die Befreiung eines unterdrückten Volkes auch zur Befreiung aller anderen unterdrückten Gruppen beiträgt  letztlich auch zur Befreiung der eigenen Queerness. Ein Aktivist argumentierte einmal: "Gerade weil Menschenrechte universell sind, gehe ich eben auch für die Rechte von Menschen auf die Straße, die mein Schwulsein ablehnen." Was würdest du ihm entgegnen?



Menschenrechte sind universell, ja. Und Empathie für Menschen in humanitären Notlagen zu empfinden, deren Position ich überhaupt nicht teile, ist absolut legitim. So denke auch ich. Wer aber gemeinsam mit Islamisten und Nationalisten auf die Straße geht, verteidigt nicht ihre Menschenrechte, sondern stellt sich hinter eine Ideologie, die auf ihre Beseitigung gerichtet ist.



Wie lässt sich darüber überhaupt noch eine Auseinandersetzung führen?



Jedenfalls nicht mit Polemik und Repression, weil es die Leute nur in ihrem dogmatischen Kokon bestärkt. Da hilft nur eine Auseinandersetzung in der Sache, das ist mühselig und langwierig. Leider geht innerhalb der Linken der Trend gerade eher in die andere Richtung.



Dabei kannst du antikolonialen und queerfeministischen Theorien durchaus etwas abgewinnen?



Sie gehören zum Grundbestand linken kritischen Denkens: die Tatsache etwa, dass ökonomische Abhängigkeitsverhältnisse aus Kolonialzeiten bis heute fortwirken  oder dass es eine Fluidität von Geschlechtsidentitäten gibt.



Ab wann droht die Gefahr des Abdriftens ins Antisemitische?



In dem Augenblick, in dem die kritische, auch selbstkritische Suche nach Erkenntnis durch das Bedürfnis affektiver Mobilisierung ersetzt wird. Das ist auch Ausdruck des heutigen Digitalkapitalismus, der polarisierende Positionen befeuert. Zwischentöne haben es da schwer. Da geht es nicht mehr um Selbstreflexion, sondern um Mobilisierung um der Mobilisierung willen, zu quasi-religiösen Zwecken.



Dann liegt das Problem nicht in den Theorien, sondern darin, was im politischen Aktivismus daraus gemacht wird?



Ja, wobei man schon sagen muss, dass einzelne Vertreter*innen dieser Strömung durchaus dazu bereit sind, die eigenen Erkenntnisse im Interesse des Aktivismus zurückzustellen.



Gehört für dich auch die "Gender Trouble"-Autorin Judith Butler dazu, die den Angriff der Hamas am 7. Oktober als eine Form des bewaffneten Widerstands bezeichnete, zugleich aber betonte, damit weder die Hamas zu unterstützen noch deren Taten zu rechtfertigen?



Mit großer Sicherheit.



Sie ist also ein Beispiel dafür, dass sich ein bestimmtes postkoloniales oder auch ein queerfeministisches Denken verrennen kann?



Genau. Es kann sich verrennen. Wer islamistischen Terror als Widerstandskampf verharmlost und rechtfertigt, erzeugt das Bild einer Welt, in der der Westen für alles Negative verantwortlich ist  während in den Völkern des globalen Südens das hier abhanden gekommene revolutionäre Potenzial zur Befreiung der Welt schlummere.



Was wird bei einer solchen Sicht auf den Westen ausgeblendet?



Solch binäre Weltsicht ist blind für die vielen komplexen Verstrickungen und ambivalenten Entwicklungen in den Ländern des globalen Südens. Denn es ist dort nicht alles Gold, was glänzt. Es ist auch nicht alles reaktionär und Ausdruck globaler Unterdrückungsverhältnisse, was im globalen Norden existiert.



Wird dabei auch ausgeblendet, wie die Freiheitsrechte im Westen entstanden?



Menschenrechte, Presse-, Demonstrations- und Versammlungsfreiheit sind ja keine Geschenke, die das Kapital den Menschen zur Verschleierung seiner Herrschaft gemacht hat  sie wurden erkämpft. Dass das nur im Westen geschehen sei oder sie rein "westliche Ideologie" seien, ist ja selbst ein falsches binäres Bild: Denken wir an die Revolution in Haiti 1791. Das gilt genauso für die über die vergangenen Jahrzehnte erkämpften Rechte queerer Menschen. Die sind uns nicht geschenkt worden, sondern die haben wir uns hart erkämpft! Menschenrechte als ideologisches Deckmäntelchen der Kapitalherrschaft geringzuschätzen verkennt deren existenzielle Bedeutung für das Leben derjenigen, denen sie überall auf dem Planeten vorenthalten werden.



Und was folgt daraus für eine queere Bewegung, die sich zugleich internationalistisch versteht?



Die Tatsache, dass in islamistischen Regimes queere Rechte mit Füßen getreten werden, ist nicht Ausdruck des globalen Kräfteverhältnisses und der Schlechtigkeit des Westens, sondern ein Zeugnis der Verkommenheit menschenfeindlicher Ideologien. Wer die als progressiver, linker, queerer Mensch nicht benennt, macht sich mitverantwortlich dafür, dass solche Ideologien Raum und Boden gewinnen. Progressive Queers sollten an der Seite derer kämpfen, die sich für gleiche Menschen- und soziale Rechte für alle einsetzen, nie an der Seite gewaltverherrlichender Fundamentalisten.

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Wie groß ist deiner Einschätzung nach das Problem  und was bedeutet es für jüdische Angehörige der queeren Community bei uns?



Ich kenne viele jüdische Queers, die unter Druck stehen, sich fortgesetzt zu einem Konflikt zu positionieren, mit dem sie persönlich überhaupt nichts zu tun haben. Allein weil sie jüdisch sind, stehen sie in manch linken Kontexten unter permanentem Bekenntniszwang zum Nahostkonflikt. Für mich ist das antisemitisch.



Was passiert, wenn sie sich diesem Bekenntniszwang entziehen?



Dann sehen sie sich Entsolidarisierung, Empathielosigkeit, ja selbst Bedrohungen ausgesetzt. Das kann bis zur Gewalt gehen, geschieht aber oft mit sehr subtiler Ausgrenzung. Viele befreundete jüdische Queers erzählen mir von ihrer doppelt schwierigen Situation: Einerseits müssen sie sich in ihren jüdischen Zusammenhängen als queere Menschen behaupten. Andererseits geraten sie in queeren Kontexten unter Druck, weil sie jüdisch sind.



Und wie verbreitet ist das innerhalb der gesellschaftlichen Linken?



Aktuellen Studien zufolge ist Antisemitismus, auch israelbezogener, unter Rechten und in der sogenannten Mitte ausgeprägter als unter Menschen, die sich als links verstehen. Aber die Linke ist alles andere als frei davon. Nach meinem Eindruck nehmen solche Haltungen gerade in dogmatischen und autoritär-linken Kreisen in der Tendenz zu.



Welche Folgen hat das für linke Politik?



Es verstellt den Blick auf die Handlungsspielräume, die wir ganz real haben. Das ist häufig auch mit einer Geringschätzung gegenüber Menschen verbunden, die sich im Parlament, in Gemeinderäten oder anderswo politisch engagieren. Für sie haben solche dogmatischen Linken oft nur Verachtung übrig.



Was muss innerhalb der queeren Community passieren?



Wir müssen jüdischen Queers den Rücken stärken, dafür sorgen, dass es Räume gibt, in denen sie sicher sind und sich nicht alleingelassen fühlen. Und wir müssen anfangen, uns ernsthaft mit den Ursachen des Ressentiments unter Linken auseinanderzusetzen. Wir brauchen mehr Wissen darüber, wie entsprechende Denkweisen entstehen. Es hilft wenig, sich polemisch über Menschen zu erheben, die solchen Denkmustern anhängen. Und auch staatliche Repression hilft nur bedingt, weil sie letztlich die Abkapselung und die Selbstversicherung in der Bubble stärkt. Das holt die Leute da nicht raus und bringt sie auch nicht zum Nachdenken.



Wie groß ist derzeit die Bereitschaft zur Selbstkritik in der queeren Community?



Bestimmte Deutungs- und Welterklärungsmuster werden überhaupt nicht mehr infrage gestellt, sondern wie selbstverständlich als Teil des kulturellen Gepäcks linken Denkens übernommen. Die Bereitschaft zu reflektieren, dass Antisemitismus kein Privileg einer bestimmten politischen Strömung ist, halte ich derzeit für sehr gering. Als Queers sind wir es gewohnt, binäre Vorstellungen von Geschlecht und Identität zu hinterfragen. Wir sollten auch den Mut haben, binäre Weltbilder generell zu hinterfragen.