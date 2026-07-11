Queere Wahlprüfsteine: Linke und Volt vorn

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Der LSVD Queer Mecklenburg-Vorpommern e.V. hat die zur Landtagswahl am 20. September 2026 antretenden Parteien mit neun queerpolitischen Wahlprüfsteinen befragt. Bei der am Freitag veröffentlichten Auswertung liegen Die Linke und Volt vorn: Ihre Positionen wurden in allen neun abgefragten Themenfeldern positiv bewertet.



"Die queerpolitischen Wahlprüfsteine zeigen sehr deutlich, dass es bei der Landtagswahl am 20. September um konkreten politischen Rückhalt für die Sicherheit und Selbstbestimmung queerer Menschen in MV geht", erklärte Sebastian Witt, Vorstandsmitglied des LSVD Queer. "Gerade angesichts der zunehmenden Queerfeindlichkeit erwarten wir von allen Parteien verlässliche politische Antworten darauf, wie sie queeres Leben in Mecklenburg-Vorpommern künftig schützen und stärken wollen."

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Auch SPD und Grüne schneiden gut ab

SPD und Bündnis 90/Die Grünen vertreten laut Auswertung ebenfalls in der überwiegenden Mehrheit der Bereiche klar unterstützende Positionen. FDP und BSW erhalten in mehreren Themenfeldern eine positive Bewertung, bleiben aber in mehreren Bereichen unpräzise. Die Antworten der AfD wurden in acht Themenfeldern negativ und in einem als unpräzise bewertet. Von der CDU lagen laut LSVD Queer zu den abgefragten Themen keine bewertbaren Antworten vor.



Queere Wahlprüfsteine für Mecklenburg-Vorpommern (Bild: LSVD Queer)

Mit den Wahlprüfsteinen will der LSVD Queer Mecklenburg-Vorpommern den Wähler*innen eine "sachliche Orientierung" bieten. Die Auswertung sei ausdrücklich "keine Wahlempfehlung", betonte der Verband.

Die queerfeindliche AfD führt in den Umfragen

Bereits am 1. September hatte MeerVielfalt, der zweite queere Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern, seine Wahlprüfsteine veröffentlicht. Fünf Parteien wurden zu 25 konkreten Punkten befragt. Die Antworten wurden von MeerVielfalt dokumentiert, aber nicht bewertet (queer.de berichtete).



Gut eine Woche vor der Landtagswahl liegt die rechtsextreme und queerfeindliche AfD in den Umfragen vorn. Das ZDF-"Politbarometer Extra" für Mecklenburg-Vorpommern sieht die AfD derzeit bei 37 Prozent, drei Punkte vor der SPD. Die CDU steht demnach bei 7 Prozent  das wäre ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl seit Gründung der Bundesrepublik. Nach den ZDF-Zahlen steht die Linke aktuell auf Platz drei mit zehn Prozent. Die Grünen kommen auf fünf Prozent, das BSW liegt bei vier Prozent. Für den Einzug in den Landtag gilt auch in Mecklenburg-Vorpommern eine Fünf-Prozent-Hürde. (cw/dpa)