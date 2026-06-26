Türkei sperrt X-Konten von mehreren LGBTI-Organisationen

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In der Türkei haben die Behörden Aktivist*innen zufolge die Konten von mehr als einem Dutzend LGBTI-Organisationen im Onlinedienst X gesperrt. Dazu gehören das Konto der Menschenrechtsorganisation Kaos GL sowie das des Rechtsanwalts Levent Piskin, wie die Medienbeobachtungsgruppe Ifod am Samstag mitteilte. Der Schritt erfolgte demnach auf Antrag von Behörden, die sich für traditionelle Familienwerte einsetzen.



Wie die Nachrichtenorganisation AFP am Samstag feststellte, waren die X-Konten der betroffenen Organisationen ohne VPN-Verbindung nicht zugänglich. Ihnen folgen zehntausende Menschen.

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Für Präsident Erdogan sind queere Menschen "Perverse"

Homosexualität ist in der Türkei nicht strafbar, Queerfeindlichkeit ist jedoch weit verbreitet. Auch Präsident Recep Tayyip Erdogan wettert immer wieder gegen queere Menschen und beschimpft sie als "Perverse".



Die LGBTI-Community in der Türkei steht häufig im Visier der Behörden. Bereits im Juni sperrten die Behörden rund 40 X-Konten in Verbindung mit feministischen oder queeren Organisationen (queer.de berichtete).



Seit der Inhaftierung des beliebten Istanbuler Bürgermeisters und Oppositionspolitikers Ekrem Imamoglu waren bereits hunderte X-Konten von Sperrungen betroffen. Der Erdogan-Rivale und Präsidentschaftskandidat der Oppositionspartei CHP sitzt wegen Korruptionsvorwürfen seit mehr als einem Jahr im Gefängnis.

Repression ohne Ende

Die Repression spitzt sich in der Türkei immer weiter zu: Im Juni wurden CSDs in Ankara und Istanbul, einst Massenveranstaltungen, wie in den Vorjahren verboten, Teilnehmende festgenommen (queer.de berichtete). Bei Razzien gegen Oppositionelle im Vorfeld des NATO-Gipfels wurden im Juni über 200 Personen festgenommen, ein Gericht erließ später Haftbefehl für knapp über 100 Personen wegen vermeintlicher "Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung". Unter den Festgenommen war auch der Chefredakteur von Kaos GL, Yildiz Tar (queer.de berichtete).



Im Juni hatten türkische Medien zudem gegen eine schwule Kreuzfahrt und einen damit verbundenen Club in Istanbul Stimmung gemacht. Die Kreuzfahrt durfte letztlich nicht anlegen (queer.de berichtete), dem Club Tekyön entzog man nach 18 Jahren die Lizenz (queer.de berichtete). Das Vorgehen erinnert an Russland, das inzwischen ebenfalls mit Razzien und Haftstrafen gegen queere Einrichtungen vorgeht (queer.de berichtete).



"Jahrzehnt der Familie" ausgerufen



Der sich immer wieder queerfeindlich äußernde Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte 2025 als "Jahr der Familie" ausgerufen und in einer Rede die queere Community als eine Hauptgefahr für Familien ausgemacht, inzwischen ist daraus ein "Jahrzehnt der Familie" geworden. Die Medienaufsicht geht immer stärker gegen queere Inhalte vor (queer.de berichtete). Sorge bereitet Aktivist*innen ein bereits mehrfach angekündigtes (und dann mehrfach verschobenes) Gesetzespaket, das mit vagen Formulierungen queere "Propaganda" mit Haftstrafen bedrohen und die medizische Versorgung von trans Personen einschränken könnte, samt der Wiedereinführung eines Sterilisationszwangs (queer.de berichtete). (cw/AFP)