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Er hat sich damit abgefunden

Prince Damien hatte noch nie im Leben eine feste Beziehung

Offen wie nur wenige Promis spricht "DSDS"-Star Prince Damien über sein Liebesleben. Der queere Sänger erzählt, dass er noch nie eine feste Beziehung hatte, aber offen für die Teilnahme an einer Datingshow wäre.


Prince Damien am 30. Mai beim CSD Hof (Bild: PantheraLeo1359531 / wikipedia)

Prince Damien (35) ist "DSDS"-Sieger, ehemaliger Dschungelkönig und Single. Der queere Sänger, der durch "Deutschland sucht den Superstar" bekannt wurde, spricht offen über sein Liebesleben.

"Ich hatte noch nie eine feste Beziehung", erzählt Prince Damien im Gespräch mit "RTL.de". Das beschäftigt ihn aber offenbar nicht sonderlich, wie er gegenüber der Webseite des TV-Senders andeutet. "Ich habe mich damit schon abgefunden. Ich finde es gar nicht mehr schlimm, Single zu sein", sagt der Sänger.

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Prince Damien ist derzeit nicht auf der Suche

Er ist demnach nicht aktiv auf der Suche nach einer Person an seiner Seite. Prince Damien bleibt aber offen für die Liebe. "Wenn die richtige Person kommt, bin ich auf jeden Fall Feuer und Flamme", erklärt er.

Einen der Gründe für sein Single-Dasein vermutet er in dem Unterschied zwischen seiner schillernden Persönlichkeit vor den Kameras und seinem echten Ich. Meist gebe es eine Enttäuschung, wenn eine andere Person feststellt, "dass ich nicht so diesen Superstar-Lifestyle habe". Er lebe "wirklich sehr reduziert, sparsam" und sei "ein bisschen konservativer". Daneben benötige er viel Freiraum.

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Im Dschungelcamp sprach er über seine Bisexualität

Dass er sich doch noch einmal aktiv auf die Suche nach einer festen Person an seiner Seite begeben könnte, schließt Prince Damien allerdings nicht aus. "Ich bin sehr offen dafür. Also, ich würde theoretisch mitmachen", antwortet der Sänger auf die Frage, ob er sich die Teilnahme an einer Datingshow im TV vorstellen könnte. Erfahrung würde er diesbezüglich mitbringen. Er nahm bereits an der Show "Promi First Dates" teil, aus einem zunächst vielversprechenden Treffen wurde aber offensichtlich nichts Festes.

Für eine gemeinsame Zukunft mit einer anderen Person kann Prince Damien sich "eher vorstellen, mit einem Mann zusammen alt zu werden als mit einer Frau. Ich weiß nicht, warum." In der 14. Staffel von "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" hatte der Sänger offen über seine Bisexualität gesprochen (queer.de berichtete). (cw/spot)

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