

Bild: F. G. Borghi

Von Björn Koll

Heute, 07:08h 3 Min.

Heute, 07:08h 3 Min.

Das Coffee-Table-Book "Unholy" von F. G. Borghi (Bild) und Björn Koll (Text) ist die erste "fast vollständige Hagiographie der schwulen Heiligen"  und wie es sich für devotionale Kunst gehört, gibt es die ikonischen Mannsbilder inzwischen nicht mehr nur als Buch, sondern auch als Postkartenheft oder als Kalender. Und bei uns. Einmal monatlich verneigen wir uns vor den schwulen Heiligen des Monats. Im September vor dem Heiligen Manuel.



Manuel wurde 1530 im Lissaboner Stadtteil Bairro Alto geboren. Dort besuchte er mangels Alternativen eine Jesuitenschule. Mit sechzehn Jahren wurde er von seiner Ordensgemeinschaft (Gesellschaft Jesu oder Societas Jesu) nach Goa geschickt, wo er Francisco de Xavier (spanisch Francisco de Gassu y Javier oder Francisco de Jassu y Azpilcueta) bei der Missionierung in Ostasien unterstützen sollte. Am 15. August 1549 erreichten die beiden Japan, konkret den Hafen von Kagoshima auf der Insel Kyūshū. Dort missionierten sie knapp zwei Jahre vor sich hin. Als sie sich dann 1551 als einfache Pilger nach Kyōto begaben, war Manuels Verhältnis zu Francisco bereits getrübt. Er hatte nämlich herausgefunden, dass der Gefährte den Jesuitenkollegen in der Heimat geschrieben hatte, die Japaner hätten einen großen Fehler: "Niemand findet die widernatürliche Sünde abnormal oder abscheulich."

Manuel fand diesen "Fehler" wunderbar, denn er war bis über beide Ohren in Takeda und Kasuga verliebt  Sie wissen schon, Takeda Shingen, der japanische Kriegsherr, der anno 1542 im Alter von 22 Jahren seinem eifersüchtigen 16-jährigen Geliebten Kasuga Gensuke schriftlich bescheinigte, dass er niemals mit einem gewissen Yashichiro Sex hatte oder jemals haben werde. Sex zu dritt mit Takeda und Manuel fand Kasuga aber ganz großartig und Manuel ging es genauso. Mit Francisco de Xavier und seinen Missionsbemühungen ging es nach der Pilgerei nach Kyōto bergab. Zum japanischen Kaiser Go-Nara wurde er gar nicht erst vorgelassen, weil Manuel ein Treffen der beiden durch eine List verhinderte. Kurz darauf musste Francisco Japan verlassen.



Er wollte daraufhin sein Glück in China versuchen, aber die Chinesen waren vorgewarnt und ließen ihn nicht ins Land. Manuel blieb derweil in Japan mit Takeda und Kasuga zusammen. Als Takeda im Jahr 1573 starb, hatte der Portugiese das Jesuitentum und den Missionierungseifer längst hinter sich gelassen und sinnvollere Aufgaben für sich entdeckt. So stieß er in Japan wichtige Reformen an, verantwortete ein neues Steuersystem, ordnete den Bau von Bewässerungs- und Abwasserkanälen an und schuf ein Straßenbausystem, das der Kultur der Verantwortung und des Gemeinwohls diente  sprich Schäden wurden schnell gemeldet und repariert, was bis heute weltweit einzigartig ist.

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Manuel starb 1630 als Hundertjähriger in Kyōto eines natürlichen Todes. Er wird häufig auf dem Gipfel des Fujiyama stehend in einem von Kasuga, der als Modedesigner arbeitete, entworfenen Kleidungsstück aus japanischem Kunstpelz abgebildet. In unserem Bild ist im Hintergrund außerdem die Kyokujitsuki (japanisch: 旭日旗, deutsch: Flagge der aufgehenden Sonne) zu sehen, allerdings in ihrer früheren, friedlichen Version, die im Zeichen eines langen und erfüllten Sexuallebens stand und erst später von japanischen Nationalisten umgedeutet wurde. Der Heilige Manuel kümmert sich gerne um so ziemlich alle, die gute Organisation zu schätzen wissen. Er wird am 13. September gefeiert.



Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch "Unholy" von F.G. Borghi (Illustrationen) und Björn Koll (Text), das bei Salzgeber erschienen ist. In der Vorbemerkung heißt es: "Was Sie in diesem Buch lesen, gehört in die Kategorie Historische Fiktion, einige würden vielleicht auch von Historischem Blödsinn sprechen. Will sagen: Keiner der hier beschriebenen Heiligen hat je gelebt und nichts von dem, was über sie behauptet wird, stimmt." Alle "Unholy"-Produkte sowie viele weitere nichtheteronormative Bücher und Filme gibt es u.a. im Salzgeber.Shop.