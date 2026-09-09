"Für mich ist der Film ein Weg zu sagen: 'Fuck you, Kapitalismus'"

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Heute, 08:06h 6 Min.

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Die Welt der Trucker gehört nicht gerade zu den Sphären, die man sich als besonders queer vorstellt. Das französische Liebesdrama "Flesh & Fuel" siedelt seine schwule Liebesgeschichte gerade deshalb dort an. Aktuell ist es beim Queerfilmfestival zu sehen.



Bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes gewann der Film die neu geschaffene Queer Palm Revelation für die queere Entdeckung des Festivals. Am Tag nach der Weltpremiere ist Regisseur Pierre Le Gall strikt durchgetaktet. Dennoch nimmt er sich viel Zeit, auf unsere Fragen zu antworten.

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Pierre, "Flesh & Fuel" ist dein erster Spielfilm. Wie viel von dir selbst steckt darin?



Der Film ist nicht direkt autobiografisch, aber es gibt bestimmte Elemente, die ich einbauen wollte. Ich bin zum Beispiel an einer großen Straße aufgewachsen. Dort fuhren unheimlich viele Lastwagen. Noch wichtiger für die Geschichte war, dass meine Eltern beide für den Staat arbeiteten. Sie haben beide sehr viel gearbeitet  wirklich extrem viel  und bewiesen dabei großes Durchhaltevermögen.



Es gab Phasen, da habe ich meinen Vater kaum gesehen, weil er so beschäftigt war. Und sie haben selten Urlaub gemacht. Ein weiterer Punkt ist, dass mein damaliger Freund beim Theater arbeitete und oft unterwegs auf Tournee war. Deshalb kann ich mich sehr gut in die Situation einer Fernbeziehung hineinversetzen  dieses Gefühl, den geliebten Menschen zu vermissen oder sich einsam zu fühlen.



Die Firma, für die Bartosz arbeitet, heißt "Hartman". Das ist kein zufälliger Name, oder?



"Hartman" steht für einen starken Mann, einen harten Kerl. Das ist eine ironische Anspielung auf diesen Typus. Auch der Name von Étiennes Spedition hat eine Bedeutung. Das ist eine Hommage an Joseph Ponthus. Er wollte eigentlich Schriftsteller werden, zog dann aber nach Großbritannien für seine Frau, die als Professorin arbeitete.



Er selbst fand jedoch keine Arbeit, außer in Fabriken am Fließband oder in der Nachtschicht, in Schlachthöfen und ähnlichen Betrieben. Als eine Art Trost schrieb er abends Gedichte. Nach drei Jahren schickte er seine Gedichte über den Fabrikalltag an Gallimard, einen sehr berühmten französischen Verlag. Das Werk wurde veröffentlicht und erhielt mehrere Preise. So konnte er sich schließlich doch noch seinen Traum vom Schriftstellerdasein erfüllen.



Dieses Schicksal hat mich zutiefst bewegt, auch wenn die Geschichte ein tragisches Ende nahm: Drei Jahre später, im Alter von 42 Jahren, starb er an Krebs. Ich wollte ihm ein Denkmal setzen, indem ich das Unternehmen nach ihm benenne.



Szene aus "Flesh & Fuel" (Bild: Salzgeber)

Wie hast du die Hauptdarsteller gefunden? Julian Świeżewski, der den polnischen Fahrer Bartosz spielt, mehrere Male abgesagt hat, aber du konntest ihn doch überzeugen.



Zuerst habe ich Alexis gefunden. Mir gefällt seine Statur sehr  er ist ziemlich kräftig gebaut und hat sogar einen kleinen Bauch, was für einen Lkw-Fahrer einfach perfekt passt. Außerdem hat er dieses Gesicht, das fast wie das eines Teenagers wirkt und schwer zu deuten ist.



Mir gefällt auch der Gedanke, dass das Publikum ihn beim Fahren beobachtet und sich fragt: "Worüber denkt er gerade nach?"  er wirkt wie ein Spiegel unserer eigenen Gedankenwelt. Zugleich steckt eine Art Kind in ihm, das hin und wieder zum Vorschein kommt. Man spürt dieses innere Kind, das auf seine Weise die Liebe entdecken wird. Und dann musste ich den polnischen LKW-Fahrer finden.



Vor etwa zwei oder drei Jahren trank ich etwas mit einer Freundin, und sie sagte: "Oh, vielleicht habe ich die richtige Person für dich, denn ich habe diesen Typen in einem Theater in Warschau getroffen." Sie zeigte mir sein Instagram, und ich habe mich buchstäblich in ihn verliebt. Ich meinte: "Oh, das ist mein Mann. Absolut, er ist es."



Ich habe versucht, seinen Agenten zu kontaktieren, aber ich weiß nicht mehr genau, er war im Urlaub, die Lage war unklar, und nach sechs Monaten haben wir verstanden, warum er zögerte: Er sprach kein Französisch. Deshalb hatte er die Rolle mehrmals abgelehnt. Aber wir haben ihn bestärkt. Als er schließlich kam, dachte ich: Genau das habe ich gesucht  so anders als Alexis, viel unbeschwerter. Man sieht, dass so viel Leben in ihm steckt. Er war also perfekt für die Rolle, und sein Akzent war unwiderstehlich, einfach perfekt.



Wenn ich im Drehbuch etwas verändert habe, habe ich ihm Sprachnachrichten geschickt. Die hat er sich angehört, um die Aussprache zu lernen. Zwischen Alexis und Julian gab es eine große kreative Verbundenheit. Alexis gab Julian viel Sicherheit mit seinem Französisch. Und andererseits gab Julien Alexis viel Sicherheit bei den Nacktszenen, denn er kannte das nicht. Es war wirklich schön zu, das zu sehen, denn es war wie bei einem guten Paar: Sie gaben sich gegenseitig Halt bei den jeweiligen Unsicherheiten.



Poster zum Film: "Flesh & Fuel" ist aktuell beim Queerfilmfestival zu sehen

Die Welt der Lkw-Fahrer ist ein sehr ungewöhnliches Setting für eine schwule Liebesgeschichte. Warum hast du dich dafür entschieden?



Mir war es sehr wichtig, eine große Liebesgeschichte über zwei Menschen zu erzählen, die voll und ganz in ihrer Arbeit aufgehen  Menschen, die ihr Leben der Arbeit gewidmet haben. Genau das steht im Mittelpunkt. Es ist die Arbeit, die sie daran hindert, diese Beziehung wirklich zu leben. Wir verbringen unser ganzes Leben mit Arbeiten, versuchen, eine gewisse Würde zu erlangen, frei zu sein und unseren Lebensunterhalt zu verdienen  doch wie viel Zeit bleibt am Ende noch für die Menschen, die wir lieben?



Es ging mir nicht darum, über Herkunft oder sexuelle Identität zu sprechen. Ich wollte keinen Film über Homosexualität machen, und ich wollte das Lkw-Fahrer-Milieu auch nicht als Macho-Welt oder als homophobes Umfeld darstellen.



Ich mag dieses Milieu, weil es Aspekte wie Raum, Zeit, Bewegung und Distanz beinhaltet  und weil es meist ein Beruf ist, den die Menschen mit großer Leidenschaft ausüben. Es ist ein Beruf, der oft vom Vater an den Sohn und mittlerweile auch mal an die Tochter weitergegeben wird. Ich wollte nicht mit Mitleid auf diese hart arbeitenden Menschen blicken, im Gegenteil: Sie haben sich bewusst dafür entschieden und stecken viel Leidenschaft in ihren Beruf.



Irgendwann kommt es sogar zu einer Diskussion zwischen den beiden Figuren, als Étienne sagt: "Also, wenn du dich mit den Regeln dieses Jobs nicht abfinden kannst, dann lass es einfach bleiben  kündige." Das zeigt sehr deutlich, dass man sich gewissermaßen auf alles einlassen muss, was damit verbunden ist. Hinzu kommt, dass dieser Beruf viele Opfer verlangt. Der Lkw ist stärker als der Mensch, aber das Einzige, was ihn besiegen kann, ist die Liebe. Deshalb gibt es in der Mitte des Films diese große Liebesszene. Die Liebe kann stärker sein als der Lkw, als die Arbeit, als der Kapitalismus. Und eines der wenigen Vergnügen, die uns Menschen noch bleiben, ist genau diese Art von menschlicher Beziehung  die Liebe. Für mich war es ein Weg zu sagen: "Fuck you, Kapitalismus."