Von Benedikt Strack

Heute, 09:24h 13 Min.

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Dass sich queere Menschen in Deutschland mit zunehmender Hass- und Gewaltkriminalität konfrontiert sehen, ist nicht erst seit dem Terroranschlag auf den CSD in Berlin am 25. Juli 2026 offensichtlich.



Die Anzahl der Straftaten wegen geschlechtsbezogener Diversität und sexueller Orientierung hatte bereits 2025 einen Höchststand erreicht. Nach einer Anfrage im Deutschen Bundestag betrug die Zahl bis zum 31.12.2025 insgesamt 2.377. Nach aktuellen Dunkelfeldstudien wird allerdings davon ausgegangen, dass je nach Art der Straftat lediglich vier bis dreizehn Prozent der queerfeindlichen Straftaten zur Anzeige gebracht werden. Es ist nicht ersichtlich, dass sich in diesem Jahr diese Zahlen erheblich nach unten entwickeln könnten.



Dass sich queere Menschen so wenig gegen Straftaten, die gegen sie begangen werden, wehren, hat mehrere Gründe.



Die Ängste der Betroffenen



Es mag ihnen zum Beispiel schlicht zwecklos vorkommen. Die Polizei könnte ja ohnehin nichts machen. Manchmal wird man Opfer einer Tat und ist danach zuerst geschockt oder verwirrt, sodass der Gedanke, dass man sich dagegen wehren könnte, erst geraume Zeit später entsteht, wenn die Zeugen z.B. einer Beleidigung schon lange verschwunden sind und man sich an das genaue Aussehen der Täter kaum erinnern kann. Je nach Einzelfall kann auch persönliche Scham oder Angst eine Rolle spielen. Die Angst, sich durch das erneute Erleben des Vorfalls zu traumatisieren. Die Angst, durch das Verfahren vor Verwandten, Freunden und Kollegen geoutet zu werden. Die Angst, von den Behörden ihrerseits diskriminiert oder nicht ernst genommen zu werden.



Viele sehen sich bei dem Gedanken, eine Anzeige wegen einer Straftat gegen sie zu stellen, einem bürokratischen Staatsapparat gegenüber, dessen Wirkungsweise sie kaum abschätzen können. Was passiert eigentlich, wenn ich eine Anzeige erstatte? Brauche ich dafür einen Anwalt? Kostet das was? Habe ich Repressalien von den Tätern zu befürchten? Muss ich öffentlich vor Gericht aussagen?



All diese Unsicherheiten können die Kalkulation für Betroffene schnell zuungunsten einer Strafverfolgung ausfallen lassen.



Das Gute ist, dass viele Ängste vor dem Verfahren unbegründet sind. Aber der Reihe nach.

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Um welche Taten geht es?

Welche Straftaten werden eigentlich gegen queere Menschen begangen? Die Antwort der Bundesregierung auf die erwähnte Anfrage schlüsselt die Kriminalstatistik eigens auf. Weit vorn in der Statistik sind Körperverletzungen und Sachbeschädigungen sowie Nötigung und Bedrohung. Es liegt nahe, dass sich hinter einem Großteil der "Anderen Straftaten" Delikte wie Beleidigung verbergen. Ein großer Teil der Straftaten ist außerdem nicht gegen bestimmte Einzelpersonen gerichtet. Dies betrifft Propagandadelikte und Volksverhetzung im Besonderen. 2025 wurden außerdem zwei Tötungsdelikte wegen sexueller Identität oder geschlechtsbezogener Diversität in Deutschland als solche registriert. Darunter fallen beispielsweise Mord oder Totschlag.



Es lohnt sich also, diese Straftaten einmal genauer anzuschauen, damit man als Betroffener weiß, womit man es zu tun hat.



Beleidigung



Das wahrscheinlich am häufigsten gegen queere Menschen verübte Delikt ist die Beleidigung, § 185 StGB. Die meisten wissen, was sie sich unter einer Beleidigung vorzustellen haben. Davon geht auch das Gesetz aus, denn es verkündet lapidar: "Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe ( ) bestraft." Damit ist in der Praxis aber niemandem geholfen und so hat sich als Definition der Beleidigung die "Kundgabe der Nichtachtung und Missachtung" durchgesetzt. Die meisten Leute merken schon, wenn sie beleidigt werden. Homophobe Täter dieses Delikts zeichnen sich selten durch übermäßige Subtilität aus. Wenn das öffentlich, in einer Versammlung, durch Verbreiten eines Inhalts (§ 185 III StGB) oder mittels einer Tätlichkeit (also z.B. Anspucken) begangen wird, wird der Täter härter bestraft.



Im System des Strafprozesses ist die Beleidigung eines der undankbarsten Delikte. So mag eine Staatsanwältin die Augen verdrehen, wenn der eine Nachbar den anderen mal wieder wegen seiner überwachsenen Hecke unflätig beschimpft hat, oder betrunkene Fußballfans sich samstags nachmittags gegenseitig wüst anpöbeln. Hinzu kommt, dass verbal geäußerte Beleidigungen oft tatsächlich nicht leicht nachweisbar sind, wenn nicht gerade Zeugen danebenstehen.



Das muss eine queere Person, die aufgrund ihrer Queerness beleidigt wird, nicht von einer Anzeige abhalten. Die Behörden tendieren mittlerweile dazu, Hasskriminalität ernster zu nehmen als nachbarschaftliches Pöbeln über den Gartenzaun.



Die Beleidigung ist ein absolutes Antragsdelikt. Das heißt, dass die beleidigte Person zwingend von sich aus bei Polizei und Staatsanwaltschaft vorstellig werden muss. Von selbst werden diese in einem solchen Fall nicht tätig. Dabei ist auch die Dreimonatsfrist aus § 77b StGB zu beachten.



Körperverletzungsdelikte



Auch was mit einer Körperverletzung (§ 223 StGB) oder einer Sachbeschädigung (§ 303 StGB) gemeint ist, ist den meisten klar. Dabei muss die Körperverletzung  also eine üble und unangemessene körperliche Behandlung oder das Hervorrufen eines krankhaften Zustands  weder besonders schmerzhaft sein, noch muss das durch die Sachbeschädigung beschädigte Gut besonders wertvoll sein.



Auch eine "leichte" Ohrfeige oder das Zerreißen einer Pride-Flagge, die am Stand drei Euro gekostet hat, können strafbar sein. Vor allem die Körperverletzung hat in den §§ 224 ff. StGB noch eine ganze Reihe von Verschärfungen, die je nach Art der Begehung oder Verletzung in einer sehr viel schwereren Bestrafung resultieren können. Gerne einmal durchlesen. Das Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung gibt es kostenlos im Internet.



Auch hier gilt: Um sicherzugehen, dass die Straftat auch verfolgt wird, geht man am besten mit einer eigenen Anzeige bzw. einem eigenen Antrag vor.



Tötungsdelikte



Das ist bei Tötungsdelikten nicht nötig. Mord und Totschlag werden von den Behörden auch ohne eigene Aufforderung der Opfer oder Hinterbliebenen verfolgt. Vielen ist bekannt, dass der Mord (§ 211 StGB) zwingend mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe bestraft wird. Und ein Täter, der eine queere Person gerade wegen ihrer Queerness tötet, läuft Gefahr, wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen für sehr lange Zeit im Gefängnis zu landen. Die Gerichte nehmen mittlerweile nämlich an, dass Queerfeindlichkeit als Tötungsmotiv "sittlich auf tiefster Stufe steht und damit besonders verachtenswert ist", also einen niedrigen Beweggrund darstellt.



Volksverhetzung



Wenn es um Volksverhetzung (§ 130 StGB) geht, trifft man diese häufig im Internet. § 130 StGB enthält eine Vielzahl von Möglichkeiten, Volksverhetzung zu begehen. Besonders häufig sind das Aufstacheln zum Hass und der Aufruf zu Hass und Gewalt. Beim Aufstacheln zum Hass will der Täter die Gefühle Anderer dahingehend beeinflussen, dass sie eine besonders feindselige Haltung gegen die betroffene Gruppe einnehmen. Zu beachten ist allerdings, dass queere Menschen in der Vorschrift nicht ausdrücklich genannt werden, sondern lediglich unter "andere Teile der Bevölkerung" sortiert werden, sodass oft die Aussichten bei einer Anzeige wegen § 130 StGB zweifelhaft sein können. Hier besteht Änderungsbedarf für den Gesetzgeber.



Eine Anzeige lohnt sich hier immer besonders, wenn der hetzende Account den einschlägigen Kommentar mit Bild und Klarnamen in die Welt setzt. Da hat die Staatsanwaltschaft dann leichtes Spiel. Umgekehrt sehen diese bei Hasskommentaren und Beleidigungen, die sie nicht ohne größeren Aufwand zuordnen können, seltener die Notwendigkeit, die begrenzten Ressourcen der Strafverfolgung aufzuwenden. Nun ist es allerdings so, dass sich Täter gerade im Netz sehr sicher fühlen und ungeniert von ihren öffentlichen Hauptaccounts, auf denen sie ansonsten ihre Selfies und Urlaubsfotos posten, ihren Hass ins Internet stellen. Eine queere Person braucht bei einer Anzeige dann keinerlei Hemmungen zu spüren und kann vollständige Angaben machen.



Raub und Räuberische Erpressung



Immer öfter werden queere Menschen auch Opfer von Raub (§ 249 StGB) oder räuberischer Erpressung (§ 253 StGB), bei denen die Opfer zuerst (gelegentlich unter Verwendung von Dating-Apps) in eine Falle gelockt werden und ihnen dann unter Gewaltanwendung ihre Wertsachen weggenommen werden oder sie unter Gewaltandrohung dazu gebracht werden, ihre Wertsachen herauszugeben. Auf die einschlägigen Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung besagter Apps sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich und eindringlich hingewiesen.



Immer vor Augen halten muss man sich auch, dass bei vielen Delikten auch der Versuch strafbar ist. Selbst wenn man sich der Raubsituation also rechtzeitig entziehen kann oder der Schlag ins Gesicht nicht trifft, können Täter dafür trotzdem bestraft werden.



Wie also kann man sich gegen diese Straftaten wehren?



Wie man sich gegen körperliche Gewalt zur Wehr setzt, ist situationsabhängig. Je nach Lage variieren die Empfehlungen zur "best practice". Als Faustregel wird oft empfohlen, bei einem körperlichen Angriff eher das Weite zu suchen, als sich auf eine physische Auseinandersetzung einzulassen, ganz besonders wenn der Angreifer bewaffnet ist oder man sich einer Überzahl ausgesetzt sieht. Es sei an dieser Stelle angeregt, dass queere Menschen, besonders wenn sie sich "out and proud" in der Öffentlichkeit bewegen möchten, Selbstverteidigungskurse absolvieren. Man darf sich in Deutschland nämlich gegen einen Angriff auch physisch zur Wehr setzen. Man blättere zu § 32 StGB, der Notwehr. Die Rechtsordnung billigt es, wenn man sich gegen einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff auch mit Gewalt so zur Wehr setzt, dass man den besagten Angriff beendet. Dabei bedeutet "gegenwärtig" auch, dass man nicht warten muss, bis die andere Person zuschlägt. Wenn jene drauf und dran ist, zuzuschlagen, ist es selbstverständlich erlaubt, dem zuvorzukommen. Die Erlaubnis, sich körperlich zu wehren, gilt allerdings nur, solange der Angriff besteht. Hat man den Angriff beendet, indem man den Angreifer z.B. mit einem Schlag zur Besinnung gebracht oder gleich in den K.O.-Zustand versetzt hat, endet die Erlaubnis zur Gewaltanwendung und man macht sich selbst strafbar, wenn man weitermacht. Meistens wird es allerdings sinnvoll sein, eine solche gefährliche Situation, wenn möglich (!), zu deeskalieren oder das Weite zu suchen.



Das Pendant zur Notwehr ist die Nothilfe. Nimmt man also wahr, dass eine andere Person körperlich angegriffen wird, kann man ihr genauso zu Hilfe eilen, wie wenn man selbst attackiert würde.



Das Recht der Notwehr ist natürlich viel komplexer, als es dieser pauschale Überblick hier darstellen kann. Es lohnt sich entsprechend für queere Personen, sich mit den Details in dieser Frage auseinanderzusetzen, um im Ernstfall die richtige Entscheidung zu treffen und sich nicht selbst strafbar zu machen. Auf eine Straftat hin kann man den Ball sodann denjenigen Instanzen zuspielen, die für die eigentliche Strafverfolgung zuständig sind.



Wie geht das? Mit einer Strafanzeige oder einem Strafantrag. Betroffene müssen sich nicht mit der genauen Differenzierung aufhalten. Kurz gesagt geht es bei der Strafanzeige darum, dass man der Behörde einen Vorfall zur Kenntnis bringt. Betroffene eines Antragsdelikts müssen, damit die Behörden tätig werden, nach § 77 StGB einen Antrag stellen. Das ist einigermaßen unkompliziert und kostet nichts. Man kann diesen Antrag auch direkt bei der Polizei stellen, die auch über etwaige Fragen dazu aufklärt.



Zweckmäßig ist es, nach einer Straftat umgehend persönlich zur örtlichen Polizei zu gehen. Hasskriminalität im Internet kann man auch über die Online-Wachen der Polizei anzeigen. Zuwarten sollte man umgekehrt nicht. In den ersten Stunden und Tagen nach der Tat ist das Gedächtnis noch frisch, sodass man die notwendigen Detailangaben machen kann. Man braucht hierzu weder einen Anwalt, noch kostet das irgendwas.



Nicht allein



An vielen Orten gibt es für Betroffene auch Anlaufstellen, an die man sich nach einer Tat wenden kann. Dort findet man tatkräftige oder psychische Unterstützung. Queerspezifisch sind hier LSVD⁺  Verband Queere Vielfalt oder das in Berlin ansässige MANEO-Projekt oder L-Support, das Antigewaltprojekt für lesbische, bisexuelle und queere Frauen sowie nicht-binäre Betroffene lesbenfeindlicher/homophober Gewalt in Berlin. Ansonsten sei auch auf Opferschutzorganisationen wie den Weißen Ring e.V. und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hingewiesen.



Es kann im Nachgang der Tat trotzdem sinnvoll sein, einen Anwalt aufzusuchen. Der kann nicht nur den weiteren Ablauf erklären, sondern auch Möglichkeiten besprechen, wie das Opfer z.B. als Nebenkläger weiter seine Interessen im Verfahren vertreten kann. Das kostet nun allerdings Geld. Allerdings sind dies normalerweise keineswegs Unsummen und Betroffene, die sich zwar keinen Anwalt leisten können, aber einen benötigen, können sich die Kosten durch Prozesskostenhilfe erstatten lassen.



Mit Anzeige und Strafantrag gibt man als Betroffener die Situation trotzdem weitgehend aus der Hand. Den Rest übernehmen nämlich Staatsanwaltschaft, Polizei und schließlich das Gericht. Das Verfahren läuft nun zwischen dem Staat und dem Täter. Insbesondere sollte das Opfer keine eigenen "Ermittlungen" anstellen.

Im Verfahren

In vielen Fällen, in denen es um "leichte" Delikte mit klarer Beweislage geht, muss man als Opfer gar nichts weiter tun, denn diese Delikte werden im Strafbefehlsverfahren abgehandelt. Hat man also eine Beleidigung z.B. durch einen unter Klarnamen und Foto agierenden Account bekommen, ist für Staatsanwaltschaft und Gericht klar, was wann durch wen getan wurde. Der Täter bekommt dann ohne mündliche Verhandlung einen Strafbefehl vom Gericht per Post und gilt als verurteilt, wenn er nicht innerhalb von zwei Wochen Einspruch dagegen erhebt.



Normalerweise wird man als Opfer allerdings in der öffentlichen Hauptverhandlung als Zeuge vernommen. Das ist notwendig, weil im Strafverfahren der Grundsatz der Mündlichkeit gilt, damit das Gericht aus dem "Inbegriff der Hauptverhandlung" alle Faktoren abwägen kann. Als Zeuge vor Gericht muss man aussagen, wenn man nicht ein eigenes Zeugnisverweigerungsrecht hat, weil man z.B. nah mit dem Täter verwandt ist. Für die Verhandlungen gilt, dass diese in aller Regel öffentlich sind. Das bedeutet, dass jede interessierte Person sich die Verhandlung anschauen kann.



Für Betroffene ist gerade die öffentliche Aussage ein kritischer Punkt. Viele fürchten, durch die Verhandlung oder schon die Vorladung dazu geoutet zu werden. In den meisten Fällen allerdings sitzt außer den Beteiligten und Zeugen kaum jemand in diesen Verhandlungen. Wenn man es also nicht herumerzählt oder die Vorladung herumliegen lässt, muss oft kaum jemand mitbekommen, in welchem Verfahren man ausgesagt hat. Die Täter andererseits haben ein Interesse daran, nicht an die große Glocke zu hängen, dass sie Angeklagte einer queerfeindlichen Straftat sind. Übermäßiges Rampenlicht brauchen Betroffene also meistens nicht zu fürchten. Auch Repressalien durch die Täter sind selten.



Die eigentliche Befragung kann für die Betroffenen unangenehm sein. Das Gericht befragt einen Zeugen ausführlich zu dem Vorfall. Das bedeutet für Betroffene oft eine Retraumatisierung durch das nochmalige Durchleben des Geschehens. Außerdem kann es für Betroffene, die das Gerichtsumfeld nicht gewohnt sind, eine Herausforderung sein, mit der Situation der Befragung zurechtzukommen.



Als gerade befragter Zeuge sitzt man typischerweise in der Mitte des Raumes. Auf der einen Seite sitzt die Staatsanwaltschaft, auf der anderen Seite der Angeklagte mit seinem Rechtsbeistand, vor einem auf einer erhöhten Position die Richterinnen und Richter. In der Befragung hat jeder Beteiligte, also auch der Angeklagte, das Recht, die Zeugen zu befragen. Praktisch allerdings übernehmen die Vorsitzenden Richterinnen und Richter den überwiegenden Teil der Befragung. Diese sind professionell darauf aus, dass sich die Zeugen so gut es geht entspannen. Nur so bekommt man sinnvolle Antworten. Allen Beteiligten ist auch klar, dass man sich als Zeuge während der Befragung in einer Ausnahmesituation befindet. Man braucht sich der Nervosität nicht zu schämen.



Um dieser Nervosität entgegenzuwirken, kann man sich im Vorfeld schon einmal Gedanken über die Aussage machen. Gar nicht empfehlenswert ist es allerdings, Aussagen vorher auswendig zu lernen, auch wenn dies erstmal beruhigend auf die Nerven wirken kann. Auswendig Gelerntes untergräbt beim Vortragen die Glaubhaftigkeit der Aussage. Will man sich mental auf eine kommende Verhandlung einstellen, kann man auch im Vorfeld einfach mal ins lokale Gericht spazieren und sich eine öffentliche Strafverhandlung anschauen. Man kann sich kommentarlos einfach dort reinsetzen und zuhören. Damit bekommt man ein Gespür für die Situation und ist, wenn es so weit ist und man selbst an die Reihe kommt, nicht überrascht und geschockt.



Hat man seine Aussage absolviert, hat man seinen Teil getan und kann sich auf einen der Stühle hinten im Gerichtssaal setzen und entspannt warten, bis das Gericht das Urteil verkündet.