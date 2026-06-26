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Die Türkei hat ihr Vorgehen gegen queere Menschen deutlich verschärft: In Ankara führte die Polizei am Samstagabend Razzien gegen Verantwortliche der queeren Organisation Kaos GL durch. Medien berichten auch von Durchsuchungen in mehreren Clubs und Organisationen in Istanbul.



Laut einer Stellungnahme von Justizminister Akin Gürlek vom Sonntagmorgen handelte es sich sogar um ein gezieltes landesweites Vorgehen. Im Rahmen der Operation mit dem Codenamen "Meine Familie ist sicher" habe es Maßnahmen in über 15 Provinzen gegeben, mit den Zentren Istanbul, Ankara, Izmir, Aydin und Mersi. Gegen 162 Einzelpersonen, neun Vereine und 13 Unternehmen seien rechtliche Schritte eingeleitet worden. Gürlek sprach von Maßnahmen gegen "Vereinigungen, die LGBT und Unmoral fördern", man sei zum "Schutz von Kindern, der Institution Familie und der sozialen Ordnung" tätig geworden.



Laut Kaos GL wurden mehr als zehn LGBT+-Aktivist*innen nach Dursuchungen ihrer Privaträume im Rahmen einer Untersuchung der Abteilung für Cyberkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Ankara festgenommen. Auch die Büros der Organisation wurden durchsucht.



Kaos GLye polis operasyonu: Dernee polis girdi, yönetim ve denetim kurulu üyeleri gözaltna alnd



Kaos GL Derneine yönelik polis operasyonunda yedekler de dahil, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ev basknyla gözaltna alnd.https://t.co/Y7nZKcs3vv pic.twitter.com/Okvq4XtQ7p Kaos GL Haber (@KaosGLHaber) September 13, 2026 / KaosGLHaber

Die Untersuchung basiere auf dem Vorwurf der "Obszönität" gemäß türkischem Strafgesetzbuch und Verstößen gegen das Vereinsgesetz. Inhalte auf der Webseite der Organisation und ihren Auftritten in sozialen Netzwerken seien "obszön" und für Kinder zugänglich gewesen. Ein Amtgericht in Ankara hatte die Durchsuchungen samt umfassenden Beschlagnahmungen genehmigt.

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Razzien in Istanbul und Internetzensur

Gemäß Berichten von Kaos GL und türkischen Medien kam es am Samstag zugleich zu ähnlichen Razzien gegen mehrere queere Organisationen, Clubs und Einrichtungen in mehreren Stadtteilen Istanbuls. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt, Berichte in sozialen Netzwerken sprechen von einem guten dutzend betroffener Einrichtungen.



Am Samstag waren zuvor die Webseiten und Social-Media-Accounts dutzender queerer Organisationen gesperrt worden (queer.de berichtete). Gemäß der Anordnung eines Gerichts waren die Websites zwei Organisationen, Kaos GL und Velvele, sowie 14 X-Auftritte aus dem Inland nicht mehr abrufbar, darunter weitere Organisationen und einige prominente Aktivist*innen. Auch eine Sperre von elf Instagram-Konten sei angeordnet, aber noch nicht umgesetzt worden.



KaosGL ve Velvele'nin web siteleri ile çok sayda LGBT+ örgütünün sosyal medya hesab eriime engellendi.



Engellenenler arasnda Levent Pikin, Seyhan Arman, Esmeray Özadikti, Yldz Tar ve Enes Hocaoullar'nn sosyal medya hesaplar da bulunuyor.https://t.co/14aBaXk09y pic.twitter.com/matlHxURT1 EngelliWeb (@engelliweb) September 12, 2026 / engelliweb

Justizminister Akin Gürlek hatte am Sonntag zu den Razzien erklärt, dass im Vorfeld verdeckte Ermittler tätig und technische und physische Überwachungen durchgeführt wurden. Es habe Festnahmen, Durchsuchungen und Beschlagnahmungen gegeben, dabeiseien Drogen und zahlreiche digitale Materialien sichergestellt wurden. Geprüft würden unter anderem die Finanzen der Organisationen. Ermittlungen hätten ergeben, dass einige "große Geldsummen" von öffentlichen Institutionen und ausländischen Organisationen erhalten hätten.

Repression ohne Ende

Der sich immer wieder queerfeindlich äußernde Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte 2025 als "Jahr der Familie" ausgerufen und in einer Rede die queere Community als eine Hauptgefahr für Familien ausgemacht, inzwischen ist daraus ein "Jahrzehnt der Familie" geworden. Auf Erdogans Erlass zur "Familien- und Bevölkerungsdekade 2026-2035" verwies auch der Justizminister zur Rechtfertigung der Razzien. Zeitgleich hatte die Türkei in den letzten zwei Jahren ihr Vorgegen gegen queere Menschen und ihre Einrichtungen drastisch verschärft.



Kanäle von Kaos GL waren schon mehrfach gesperrt worden. Auch Razzien hatte es zuletzt häufiger gegeben: Ende Juli kam es zu einer Razzia in einem Club in Ankara, sieben Personen wurden festgenommen (queer.de berichtete). Zuvor war nach Stimmungsmache regierungsnaher Medien gegen eine schwule Kreuzfahrt dieser das Anlegen verwehrt worden und ein damit angeblich verbundener Club in Istanbul ebenfalls nach Razzia und Festnahmen geschlossen worden (queer.de berichtete).



Im Juni wurden CSDs in Istanbul und Ankare, einst Massenveranstaltungen, wie in den Vorjahren verboten, Teilnehmende festgenommen (queer.de berichtete). Zuvor hatten die Behörden dutzende Kanäle türkischer LGBTI-Organisationen im sozialen Netzwerk X sperren lassen. Bei Razzien gegen Oppositionelle im Vorfeld des NATO-Gipfels wurden im Juni über 200 Personen festgenommen, ein Gericht erließ später Haftbefehl für knapp über 100 Personen wegen vermeintlicher "Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung", darunter gegen den Chefredakteur von Kaos GL, Yildiz Tar (queer.de berichtete).



Die Medienaufsicht geht immer stärker gegen queere Inhalte vor (queer.de berichtete). Gegen einzelne Aktivist*innen, aber etwa auch einen Sänger, wird zunehmend strafrechtlich ermittelt (queer.de berichtete). Sorge bereitet Aktivist*innen ein bereits mehrfach angekündigtes (und dann mehrfach verschobenes) Gesetzespaket, das mit vagen Formulierungen queere "Propaganda" mit Haftstrafen bedrohen und die medizische Versorgung von trans Personen einschränken könnte, samt der Wiedereinführung eines Sterilisationszwangs (queer.de berichtete). (nb)